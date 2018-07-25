Участковый из Серпухова не завел дело на педофила, чтобы не портить статистику

СЕГОДНЯ 19:55 2018-07-25T20:57:04+03:00

«Комсомолка» продолжает разбираться, почему правоохранители еще год назад не задержали Александра Семина, который сегодня подозревается в изнасиловании и убийстве 5-летней девочки, тело которой нашли в спортивной сумке

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Днём в среду во двор на Тяговой улице подмосковного Серпухова снова приехали полицейские. Полдюжины молодцов в форме и несколько человек в штатском. Напомним, в минувшее воскресенье здесь пропала пятилетняя Вайда (ее семья приехала из Таджикистана), а утром в понедельник мертвую девочку нашли неподалеку от двора, откуда ее увел какой-то мужчина. Вскоре подозреваемого задержали — 27-летний Александр Семин. Нелюдимый и подозрительный сосед.

Вчера полицейские коротко объяснили, зачем они снова здесь: опрос населения, поиск свидетелей. Но пошли почему-то не по квартирам дома, где живет Сёмин. А в соседний дом. Минута прошла, а вокруг полицейских тут же образовалась группа местных жителей. Бабушки, молодые женщины, несколько мужиков.

- Почему вы появляетесь, когда уже поздно! - закричала какая-то бабушка. И заплакала, хватаясь за сердце. Маленькая Вайда жила в соседней квартире. Смышленую вежливую девочку прекрасно знали все жители двора.

Цветы и игрушки на детской площадке в память об убитой девочке.Фото: Александр РОГОЗА

Жители загудели, вспоминая про заявления, которое на Сёмина писали родители других соседских девочек год назад.

- Да не было никакого заявления! - зачем-то сказал мужчина в штатском, руководивший полицейскими.

- Как не было? Вы за дураков нас держите?! - затрясли кулаками в воздух женщины.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ УВОЛИЛСЯ

А на самом деле заявление действительно было. Но ему не дали ход.

- Летом 2017 года в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что некий мужчина снял перед ее дочерью и подружкой штаны и показал свой... половой орган, - рассказал «КП» источник в следствии. - На вызов приехал наряд патрульных. Они тогда провели опрос родителей, девочек, приняли заявление. Девочки указали, в какой квартире живет сосед, который зачем-то раздевался догола. Заявление позже было переадресовано местному участковому Георгию Кузнецову.

А потом... Потом ничего не произошло. Александр Сёмин как ни в чем ни бывало продолжал появляться во дворе. Об этой истории вспомнили только после трагедии с 5-летней Вайдой. Ею заинтересовался Следственный комитет. Оказалось, участковый Кузнецов уволился из органов ещё в сентябре того же 2017-го.

- Подняли документы, - продолжает мой собеседник. - Участковый тогда завёл материал проверки, но вынес отказное, хотя были основания для возбуждения уголовного дела по статье «развратные действия». Статья серьёзная. С учетом того, что Сёмин приставал к двум девочкам, которым меньше четырнадцати, это до 12 лет тюрьмы...

Окна в квартире Семина уже успели расколотить камнями.Фото: Александр РОГОЗА

Вот только участковый к заявлению отнёсся очень прохладно.

- Он не стал встречаться с заявителями, не беседовал даже с самим Сёминым. В материалах - объяснительная от патрульных, которые приезжали на вызов, рапорт самого Кузнецова и отказная на возбуждение уголовного дела. Все!

На бывшего участкового завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий» (до 10 лет). Его допросили.

- Что он говорит? Как объясняет - почему не стал нормально проводить проверку?

- Говорит, что «не хотел портить статистику». Не хотел, чтобы на его участке регистрировалось дело о развращении малолетних. Мол, начальство настаивает на снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений. А тут...

- В отношении Семина не было осуществлено уголовное преследование, - комментирует старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Данное обстоятельство сформировало у него чувство безнаказанности, что привело к совершению им в ночь с 22 на 23 июля 2018 года особо тяжкого преступления...

«Я ПО НУЖДЕ ХОТЕЛ СХОДИТЬ»

Встреча с полицией переросла в короткий стихийный митинг у детской площадки, куда люди приносят цветы и игрушки.

- Понимаете, никто ничего не хочет делать! - говорит женщина лет тридцати. - Когда Вайда пропала, мы ее все вместе, соседями, искали. Вот тут во дворе мы стояли. С нами были женщина из комиссии по делам несовершеннолетних, несколько полицейских. И тут мимо идёт этот Сёмин. Мы ведь полицейским сразу говорили про тот случай годичной давности. И тут мы им все кричим - вон же он! Его окликнули. Он подошёл. Полицейские спросили его про тот случай. А Сёмин отмахнулся: мол, я просто штаны спустил, чтобы по нужде в кусты сходить, никаких девочек не видел. Мы просили полицейских - проверьте у него дома, может Вайда там! Они пошли с ним к подъезду. Но внутрь так и не зашли. А если девочку ещё можно было спасти?!

Глаза у всех стоящих рядом снова увлажняются. Пожилая женщина начинает плакать.

«МЫ ПРОСТО ЗАШИВАЕМСЯ»

Серпуховские полицейские шарахаются от журналистов как черт от ладана. Какие уж тут комментарии... Участковый из другого района долго отнекивался. А потом - прорвало.

- Есть, конечно, изначально раздолбаи, но большинство участковых просто зашиваются. Участки большие, постоянная текучка. Обычная история - человек с соседнего участка уволился и на тебя повесили ещё и его территорию. Вроде как временно. Но это может длиться и год, и полтора. На каждое заявление не реагировать. Не работать, а бумажки заполнять. Тупо не успеваешь. Ну и сверху постоянно твердят, что нельзя статистику портить. Начальники заинтересованы, чтобы год от года она только как бы улучшалась. Ты со своей ложкой дёгтя никому не нужен...

Александру Сёмину в среду добавили обвинение по ещё одной статье. К «убийству», «изнасилованию», «насильственным действиям сексуального характера» добавила и тот эпизод из 2017 года «развратные действия».

В убийстве девочки он не признается.

ОФИЦИАЛЬНО

Бывшая жена Семина рассказала «КП», что работал дворником в детском саду и... полицейским. Но в подмосковной полиции опровергают, что Александр Сёмин служил в органах внутренних дел. Хотя устроиться - пытался, да.

- С декабря 2008 года по май 2009 года подозреваемый в убийстве 5-летней девочки проходил стажировку в одном из территориальных пунктов милиции отдела милиции Серпуховского района, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. - Однако испытательный срок не прошел и на службу в органы внутренних дел принят не был.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Риту Грачеву тоже могли спасти от мужа-садиста

В декабре прошлого года все в том же Серпухове ревнивый муж отрубил жене кисти рук. Врачи смогли спасти 25-летней Маргарите Грачевой только одну руку. Тогда тоже участковый оказался одним из действующих лиц громкого уголовного дела. Примерно за месяц до трагедии Дмитрий Грачёв угрожал жене, приставляя к горлу нож. Молодая женщина написала заявление - участковый сначала уговаривал ничего не писать, а потом примерно так же «провёл проверку и не нашёл оснований для возбуждения уголовного дела». С садистом Грачевым он провёл короткую профилактическую беседу по телефону.

Участкового из полиции уволили. Возбудили дело по статье «халатность» (это штраф или максимум до 3 месяцев ареста!). Расследование продолжается уже около полугода.

ВОПРОС ДНЯ

А вы знаете своего участкового?

Антон МАКАРСКИЙ, певец:

- Да, у нас 10 лет назад был инцидент. Угнали машину. Тогда и с участковым познакомились, и со следователем. Нам помогли, авто разыскали. Но после этого не виделись. Живем тихо-мирно. Даже когда у меня была громкая вечеринка, соседи полицию не стали вызывать. Я потом по всем ходил и дарил тортики с извинениями.

Тамара СЕРЕГИНА, пенсионерка:

- Мой сосед держит пчел (мы живем в частном секторе). А у меня аллергия. Долго его терпела. Но однажды, когда я пропалывала грядки, меня пчела укусила прямо в глаз. Я прям с огорода пошла жаловаться в отделение полиции, лицо распухло. Наш участковый помог. Соседа заставили сдвинуть ульи и поставить высокий забор.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- В последнее время, к счастью, случай не сводил. Но была история в 2003 году. Сыну 12 ножевых ранений нанесли. Никто не помог!

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Сергей ШАРГУНОВ, писатель, депутат Госдумы:

- Хочу сказать честно - лично не знаком. Но это участковому не в упрек. Я так много разъезжаю по стране и дома время провожу только поздно вечером. То есть это скорее не его вина, а моя беда.

Максим САФРОНОВ, таксист:

- Наша соседка по даче поселила у себя каких-то разбойников. Те грабили все участки, у нас стащили бидон, в котором мы возили из колодца воду. Вызвали участкового. Так эти воры ему двинули в глаз и сбежали. Больше их никто не видел, и искать никто не стал.

Ирина, читательница сайта KP.RU:

- Участковый ходит к нам раз в неделю. Этажом выше живет семья алкоголиков. Постоянно у них драки и пьянки. Но ничего поделать с ними он не может, кроме предупреждений. Так эта катавасия и продолжается.

Алена, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Не знаю, и слава богу. Значит, что от нас отводит беду. Лучше не знать своего участкового, чем сталкиваться с проблемами.

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