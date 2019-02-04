2019-02-04T13:11:11+03:00
Происшествия

Никас Сафронов: «Слухи о пожаре в моей квартире сильно преувеличены»

Художник сообщил «КП», что у него нет недвижимости в горевшем доме на Никитском бульваре
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Никас предполагает: путаница возникла из-за того, что недалеко от дома номер 12 живет его братНикас предполагает: путаница возникла из-за того, что недалеко от дома номер 12 живет его братФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Итак, горевший на Никитском бульваре дом номер 12 называют «звездным». Известно, что в кирпичной семиэтажке дореволюционной постройки есть квартиры у оперной певицы Любови Казарновской и актрисы Ингеборги Дапкунайте. По сообщению СМИ, в этом списке также фигурировал художник Никас Сафронов, однако сам мастер эту информацию в разговоре с корреспондентом «Комсомольской Правды» опроверг.

- Слухи о пожаре в моей квартире сильно преувеличены, - сообщил Сафронов. - Я не знаю, кто пустил эту «утку», но моя квартира находится в Брюсовом переулке, недалеко от консерватории. Я вернулся этой ночью из мастерской домой поздно и отключил телефон. Сейчас включил и получил около двухсот SMS-сообщений. Люди пишут: соболезнуем, чем можем помочь. А я и не понял сразу, что случилось. Потом уже в Интернете прочитал, что якобы в горевшем доме у меня квартира. Это не так.

В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Никас предполагает: путаница возникла из-за того, что недалеко от дома номер 12 живет его брат.

- Горевший дом я знаю, там живет моя знакомая Люба Казарновская, - продолжает художник. - Элитный дом. Там старые дубовые кряжи, много дерева. И древняя проводка, которую надо менять.

Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам Сафронова, накануне ночью он в своей квартире (которая в Брюсовом переулке) в какой-то момент тоже почувствовал дымок.

- Такой сладковатый запах появился. Я проверил все комнаты, даже не улицу вышел, проверяя, все ли с домом в порядке. Так и не понял, что это было...

Потоп в доме на Никитском.Анастасия ВАРДАНЯН

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По оценке МЧС, общая площадь пожара к 03.00 увеличилась до 1000 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 03:49, а полностью потушить - в 05:10 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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