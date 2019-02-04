Когда начался пожар в элитном доме в центре Москвы, дочь Юрия Башмета успела выскочить из квартиры вместе с детьми

Среди пострадавших, которые обращались за медицинской помощью после пожара на Никитском бульваре, 12, нет родных дирижера Юрия Башмета. Напомним, по предварительной информации, источник пожара находился в квартире 38-летней Ксении. Предполагают, что пожар начался из-за замыкания в проводке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

Сам Юрий Башмет этим утром на телефонные звонки не отвечает.

- С семьей Юрия Абрамовича все в порядке. Все живы, - сообщил «Комсомольской Правде» администратор дирижера Дмитрий Гринченко. - Они (Ксения и двое ее детей - сыну Гранту сейчас 12 лет, дочери Майе - 5, - Авт.) действительно находились в квартире, успели выбежать. Они не пострадали и за медицинской помощью не обращались.

Сам Юрий Башмет этим утром на телефонные звонки не отвечаетФото: Иван ВИСЛОВ

- Сообщают, что загорелась именно квартира Ксении.

- Никто пока не знает, в какой квартире был источник огня. Этим будут разбираться профессионалы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

Напомним, на месте пожара сейчас работают дознаватели и криминалисты Следственного комитета. При разборе завалов были обнаружены тела семерых погибших, в том числе одного ребенка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689829" frameborder="0"></iframe> На месте пожара в доме на Никитском бульваре работают службы.

В «звездном доме» на Никитском бульваре помимо пианистки Ксении Башмет живут еще несколько деятелей культуры - оперная певица Любовь Казарновская и актриса Ингеборга Дапкунайте. Ранее сообщалось, что одной из квартир на Никитском владеет и художник Никас Сафронов. Однако портретист в разговоре с корреспондентом «КП» эту информацию опроверг.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689899" frameborder="0"></iframe> Пожар в элитном доме в Москве унёс жизни 6 человек.

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