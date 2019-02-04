Что такое “внезапная смерть”, кто в группе риска и как оказать первую помощь
Что “ломается” в организме
Внезапная остановка сердца часто связана с развитием особо опасного вида аритмии – желудочковой тахикардией. Сердечная мышца начинает хаотично сокращаться и сердце не может нормально перекачивать кровь. Кровоснабжение органов, включая головной мозг, нарушается.
В чём причины
Основными причинами могут быть:
- ишемическая болезнь сердца,
- сердечная недостаточность,
- пороки сердца,
- различные виды аритмии,
- кардиомиопатии (поражения сердечной мышцы) из-за хронического алкоголизма или наркомании.
Если внезапная остановка сердца возникала у кого-то из ближайших родственников, это повод беспокоиться и о своем здоровье.
Риск внезапной смерти в некоторых случаях можно выявить даже с помощью обычной электрокардиограммы.
Желудочковая тахикардия может развиться на фоне других факторов:
-психоэмоционального перенапряжения,
- физических нагрузок,
- приема алкоголя и наркотических веществ.
ВАЖНО!
В более 50% случаев признаков, предвещающих внезапную смерть, нет. Однако, люди, пережившие внезапную смерть, рассказывают о болях в сердце, одышке, слабости и усиленном сердцебиении за несколько дней до ее наступления. Резкое ухудшение самочувствия наступает обычно примерно за 1 час до наступления внезапной смерти: появляются боль в сердце, одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружением, потеря сознания.
В России ежегодно происходит до 250 тысяч внезапных смертей. Пациентов удается спасти всего в 5% случаев (имеются ввиду те, когда внезапная смерть возникла у человека вне стационара). Этот процент был бы существенно выше, если бы население знало признаки внезапной смерти, умело проводить реанимационные мероприятия, а в каждом учреждении были бы дефибрилляторы.
Факторы риска
К факторам, которые повышают риск наступления внезапной смерти, относят:
- мужской пол,
- возраст,
- курение,
- алкоголизм,
- наркоманию,
- повышенное артериальное давление,
- высокий уровень холестерина в крови,
- сахарный диабет,
- избыточный вес,
- малоподвижный образ жизни,
- перенесенные ранее инфаркты миокарда, инсульт;
- отягощенный семейный анамнез.
Что делать, если при вас у человека появились признаки внезапной смерти
Обычно человек начинает терять сознание, падает, мышцы судорожно напрягаются, дыхание прекращается. Человек может издавать хрипящие звуки.
Необходимо сразу вызвать скорую помощь, а до ее приезда оказать первую помощь самостоятельно.
Надо убедиться, в сознании ли пациент: похлопать по плечу или окликнуть. Далее проверить дыхание и пульс, осмотреть пострадавшего. После этого положить на спину и начинать реанимационные мероприятия - но только если вы умеете их проводить!
На спасение человека есть только 10 минут, и с каждой минутой шансы на выживание снижаются на 7-10%. Наиболее эффективная мера - дефибрилляция. Если первый разряд дефибриллятором будет произведен в течение 1 минуты после потери сознания, шанс на спасение повышается на 90%.
Профилактика внезапной смерти
Важно регулярно посещать врача для оценки сердечно-сосудистого риска, соблюдать все назначения. А также:
- Отказаться от вредных привычек;
- Контролировать уровень артериального давления и сахара в крови;
- Соблюдать диету с низким содержанием жира;
- Ежедневно выполнять допустимые физические нагрузки;
- Пациенты с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмией должны постоянно принимать назначенные лекарственные препараты и находиться под наблюдением кардиолога;
- Пациентам с выраженными пороками сердца показано хирургическое лечение.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна предварительная причина смерти Децла
Как заявил концертный директор рэпера, причиной смерти Децла стала остановка сердца
В воскресенье, 3 февраля, стала известна предварительная причина смерти Децла. По словам концертного директора рэпера Павла Беленца, Кирилл Толмацкий умер минувшей ночью: у него остановилось сердце после выступления в Ижевске (подробности).
ЕЩЕ
«Бригада врачей решила, что шансов нет, реанимацию проводила формально»: фельдшер «скорой» о том, как спасали Децла
Видео, на котором медики пытаются привести в чувства рэпера, прокомментировал реаниматолог
Кирилла Толмацкого, больше известного как рэпер Децл, не стало 3 февраля. Печальную новость сообщил его отец Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. А позже стало известно, что 35-летний Децл скончался в гримерке после выступления в ночном клубе Ижевска. У певца прихватило сердце, ему резко стало плохо, он упал замертво на пол. Как сообщают сотрудники ночного клуба, скорая ехала к Децлу около 20 минут. А когда появилось видео реанимации рэпера, даже далекие от медицины засомневались – а все ли так делали врачи? (подробности)
КСТАТИ
Три правила, как спасти жизнь при сердечном приступе без лекарств
В 9 из 10 случаев человек погибает от острого инфаркта, если не оказать помощь в первые минуты. Часто бывает, что сердце прихватывает на даче или на отдыхе. Как быть, если заболело сердце, а поблизости никого нет, и лекарств тоже нет (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU