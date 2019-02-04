Что такое “внезапная смерть”, кто в группе риска и как оказать первую помощь

Что “ломается” в организме

Внезапная остановка сердца часто связана с развитием особо опасного вида аритмии – желудочковой тахикардией. Сердечная мышца начинает хаотично сокращаться и сердце не может нормально перекачивать кровь. Кровоснабжение органов, включая головной мозг, нарушается.

В чём причины

Основными причинами могут быть:

- ишемическая болезнь сердца,

- сердечная недостаточность,

- пороки сердца,

- различные виды аритмии,

- кардиомиопатии (поражения сердечной мышцы) из-за хронического алкоголизма или наркомании.

Если внезапная остановка сердца возникала у кого-то из ближайших родственников, это повод беспокоиться и о своем здоровье.

Риск внезапной смерти в некоторых случаях можно выявить даже с помощью обычной электрокардиограммы.

Желудочковая тахикардия может развиться на фоне других факторов:

-психоэмоционального перенапряжения,

- физических нагрузок,

- приема алкоголя и наркотических веществ.

ВАЖНО!

В более 50% случаев признаков, предвещающих внезапную смерть, нет. Однако, люди, пережившие внезапную смерть, рассказывают о болях в сердце, одышке, слабости и усиленном сердцебиении за несколько дней до ее наступления. Резкое ухудшение самочувствия наступает обычно примерно за 1 час до наступления внезапной смерти: появляются боль в сердце, одышка, ощущение нехватки воздуха, головокружением, потеря сознания.

В России ежегодно происходит до 250 тысяч внезапных смертей. Пациентов удается спасти всего в 5% случаев (имеются ввиду те, когда внезапная смерть возникла у человека вне стационара). Этот процент был бы существенно выше, если бы население знало признаки внезапной смерти, умело проводить реанимационные мероприятия, а в каждом учреждении были бы дефибрилляторы.

Факторы риска

К факторам, которые повышают риск наступления внезапной смерти, относят:

- мужской пол,

- возраст,

- курение,

- алкоголизм,

- наркоманию,

- повышенное артериальное давление,

- высокий уровень холестерина в крови,

- сахарный диабет,

- избыточный вес,

- малоподвижный образ жизни,

- перенесенные ранее инфаркты миокарда, инсульт;

- отягощенный семейный анамнез.

Что делать, если при вас у человека появились признаки внезапной смерти

Обычно человек начинает терять сознание, падает, мышцы судорожно напрягаются, дыхание прекращается. Человек может издавать хрипящие звуки.

Необходимо сразу вызвать скорую помощь, а до ее приезда оказать первую помощь самостоятельно.

Надо убедиться, в сознании ли пациент: похлопать по плечу или окликнуть. Далее проверить дыхание и пульс, осмотреть пострадавшего. После этого положить на спину и начинать реанимационные мероприятия - но только если вы умеете их проводить!

На спасение человека есть только 10 минут, и с каждой минутой шансы на выживание снижаются на 7-10%. Наиболее эффективная мера - дефибрилляция. Если первый разряд дефибриллятором будет произведен в течение 1 минуты после потери сознания, шанс на спасение повышается на 90%.

Профилактика внезапной смерти

Важно регулярно посещать врача для оценки сердечно-сосудистого риска, соблюдать все назначения. А также:

- Отказаться от вредных привычек;

- Контролировать уровень артериального давления и сахара в крови;

- Соблюдать диету с низким содержанием жира;

- Ежедневно выполнять допустимые физические нагрузки;

- Пациенты с ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмией должны постоянно принимать назначенные лекарственные препараты и находиться под наблюдением кардиолога;

- Пациентам с выраженными пороками сердца показано хирургическое лечение.

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