СЕГОДНЯ 08:27 2019-02-03T08:36:31+03:00

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В воскресенье, 3 февраля, стала известна предварительная причина смерти Децла. По словам концертного директора рэпера Павла Беленца, Кирилл Толмацкий умер минувшей ночью: у него остановилось сердце после выступления в Ижевске.

Как уточнил Беленец, после концерта музыкант пошел в гримерку, где ему стало плохо, и вскоре он скончался. «К сожалению, это правда. Остановка сердца», - написал он в комментариях к посту, опубликованному на официальной странице Децла во «ВКонтакте».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье о смерти рэпера сообщил его отец Александр Толмацкий. Стоит отметить, что Децлу было всего 35 лет. Пик его популярности пришелся на начало 2000-х годов. Именно тогда он выпустил свой дебютный альбом «Кто? ты». У музыканта остались жена и ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU