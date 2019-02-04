«Совесть проснулась» : Адвокат Жорин объяснил, почему Глушаков согласился отдать детей жене

Скандал в семье футболиста Глушакова стал публичным после того, как в соцсетях появилось резонансное видео.

На ролике супруга футболиста Дарья Глушакова обнаружила мужа в бане с любовницей. А потом начались взаимные обвинения: Глушаков утверждал, что не он первый пошёл на адюльтер. А жена футболиста заявила, что устала от его загулов и подаёт на развод. И тут началось самое интересное. Глушаков попытался отобрать у жены детей, поскольку не хотел выплачивать алименты.

Потом выяснилось, что футболист в тайне от супруги вывел со счётов около 300 миллионов рублей. Со стороны Глушакова, по словам его жены, были и угрозы расправы.

Дарья Глушакова с детьми. Фото: личный архив

Как рассказывала «КП» подруга Глушаковой Екатерина Гордон, ситуация усугублялась тем, что адвоката спортсмену нашла его любовница Кристина, с которой Дарья застукала его в бане.

Понятно, что новая дама сердца футболиста не была заинтересована в мирном разрешении его семейного конфликта.

Однако после минувшего судебного заседания у поклонников футболиста появилась надежда, что Глушаков сможет достойно расстаться с женой.

Как выяснилось, спортсмен сменил адвокатов и теперь уже не настаивает на том, чтобы дети жили с ним.

-Сегодня в Никулинском суде Москвы новые юристы Дениса Глушакова сказали, что футболист частично отказывается от своего иска и согласен, чтобы дети жили у матери. Он также отказался от взыскания алиментов с Дарьи, - рассказал «КП» звездный юрист Сергей Жорин.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Как вы думаете, почему лед тронулся...После смены адвокатов с Глушаковым стало проще договариваться?

- Глушаков не идет на переговоры. Я думаю, что возможны три варианта. Вариант первый. Он оценил, что ни один из его фокусов не прокатил, а только репутационно его гасит.

Как вы помните, Глушаков хотел перевести судебный процесс на свою родину в Миллерово, где у него, скорее всего, все схвачено, но не получилось. Потом он пытался тайно вывести деньги со счетов. Тоже не вышло. Мы обо всем узнали. Потом он переоформил дом на свою маму и выставил его на продажу. И об этом нам стало известно. Было много и других нюансов. Возможно, он понял, что хватит уже позориться. Это первый вариант. Второй вариант — у Глушакова проснулась совесть и он решил все сделать по закону. Третий вариант - у него новая команда юристов, которая прагматично подошла к вопросу. Возможно, они поняли из материалов дела, что мы все равно добьемся, чего хотим. Не исключаю, что по этой причине они сделали красивый жест. Параллельно идет бракоразводный процесс. Но для Дарьи самое важное, что дети останутся с ней. Она счастлива и немножко в шоке, потому что мы готовились к затяжной истории: привели свидетелей, принесли характеристики и экспертизы. Принесли чемодан доказательств, но он не потребовался, поскольку в этом аспекте Глушаков капитулировал.

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Развод Дениса и Дарьи Глушаковой: капитан "Спартака" намерен отнять детей у жены и заставить ее платить алименты

Напомним, о проблемах в семье стало известно в сентябре. В Интернете появилось видео, на котором мужчина, очень похожий на Дениса Глушакова, находился в сауне. Не один. Позже представитель футболиста заявил, что полузащитник некоторое время не живет вместе с супругой и матерью своих дочерей (подробности)