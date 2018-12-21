Денис Глушаков: «Меня предала жена. Но ей управляют словно джойстиком»

Уже несколько месяцев в семье футболиста Дениса Глушакова бурлят срасти. Развод капитана «Спартака» с женой превратился в пылающий скандал. В его топку брошены девять лет совместной жизни и судьба двух детей. Перед каждым заседанием суда всплывают волны компромата - в интернет выложены ролики со скандальным видео, где Дарья Глушакова врывается в баню к мужу, где тот якобы проводит время с какой-то девушкой, а после появились аудиозаписи разговоров супругов, где капитан «Спартака» сыпет матерными угрозами. «Ты просто *** ничтожество! - орет на них голос Дениса - Тебе жизни не будет в Москве *** и вообще тебе жизни не будет».

Это правда или монтаж? Что вообще происходит? Когда-то на эти вопросы нужно было ответить. Денис Глушаков в эфире программы Андрея Малахова «Прямой эфир» впервые рассказал свою версию событий. И, кажется, стороны сделали еще несколько шагов от примирения - эта война будет бушевать долго.

Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей. Прямой эфир от 21.09.18.

О причинах развода

«Ты доверялся, а человек тебя предал»

- Наше расставание было быстрым и спонтанным. Была ревность с моей стороны, была с ее. А в один момент произошел щелчок, и я узнал, что меня предали... Я никогда не поднимал на нее руку. У нас могли быть конфликты, где мы хватали друг друга за руки. Но о каком смещение позвоночника она говорит? Я видел ее интервью. Она сидит и говорит, что я забрал все украшения. Сама сидит в этих же украшениях, выкладывает фото. К тому же, все документы на машину и квартиру у нее.

glushak8 Верю в светлое будущее! Всем добра.

Больно говорить, когда тебя человек предает. Ты прожил, считай, десять лет, у тебя двое детей, ты доверялся, а человек тебя предал. Это очень тяжело. Не дай бог кому-то такое пережить. Она неглупая, знает, что хочет, с какой целью все делает. Но у нее есть люди, которые ей помогают. Они управляют ей. словно джойстиком. Они хотят, чтобы Дарья выиграла суды, а меня обуть, разуть — забрать все, что я имею. А потом они хотят все отобрать у Дарьи.

О скандальном видео из бани

«Я отдыхал вместе с командой»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669506" frameborder="0"></iframe> Провокационное видео с капитаном «Спартака» Денисом Глушаковым в бане..

- Это все было ими спланировано. Они изучили территорию, знали все детали. На территории этого банного комплекса 15-20 одинаковых домиков стоит. Как узнать, кто в каком домике?Там работает серьезная команда, люди оперативно за мной следили, знали, в каком я срубе и с кем я. Дарья попала в руки людей, которые играют ей. Ей говорят — делай то и это, она делает.

Я же отдыхал там с командой. У нас есть традиция, когда приходит новый футболист, мы сидим вместе. Мы не можем пойти в ресторан, нас начинают дергать, не можем раскрепоститься. А здесь у меня случилась вся эта история. Мне надо было поговорить с человеком по поводу адвоката.

Об аудиозаписях

«Это просто все взяли, нарезали и слепили»

Голосовые сообщения, отправленные жене Дениса Глушакова 00:00 00:00

- Я понимаю, получилось некрасиво. Мы поругались, разговаривали на повышенных тонах. Мне стыдно. Ко мне приезжала мама и говорила: «Откуда ты знаешь столько таких слов?» Мама ни разу не слышала, как я ругаюсь. Но из этих нарезок аудио видно, что я разговариваю не только с Дарьей. Там есть «вы», «вас» — это не просто так было сказано, фразы и слова были вырваны из контекста. Я не знал, пишут меня или нет. Некоторые слова, возможно, не мои. Это просто все взяли, нарезали и слепили. Угрозы уйти в "Ахмат"? Я никуда не хочу уходить из "Спартака". Я все это говорил в шоковом состоянии.

Об условиях развода

«Как суд решит, так и будет»

- Когда я отошел от шока, мы с Дарьей вдвоем поговорили. Я предложил: «Давай нормально мирно разойдёмся, останемся людьми. Сейчас начнется шумиха, а я не хочу, чтобы даже в команде знали. Я предлагал хорошие условия. Она не хотела идти даже просто на разговор. Но когда я услышал её условия - я должен жить в сарае... Как суд решит, так и будет. сколько алиментов скажет платить, я еще больше дам. Но детям, а не тем людям, что управляют Дарьей... Мне обидно из-за предательства, которое она совершила. Меня человек предал! И я не могу кому-то отдавать свое имущество, которое зарабатывал своими ногами и своим здоровьем.

Про детей

«Я не позволю этим людям отобрать мое счастье»

glushak8 My life #моялюбовь

- Дети должны быть и с мамой, и с папой. В данной ситуации я не могу оставить детей. Я бы хотел, чтобы они были со мной. Я не против, чтобы она с ними общалась — хоть каждый день пусть приезжает. А она не дает им телефон. Когда я приезжаю домой, ребенок спрашивает, почему я не позвонил. А как я им объясню?.. Я не позволю этим людям отобрать мое счастье, а мое счастье - это мои дети.

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