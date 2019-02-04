Интервью «КП» с Пучдемоном испанцы назвали частью «гибридной войны Кремля»

Вторая по тиражу (и первая — по популярности сайта) испанская газета El Pais не на шутку встревожилась из-за интервью, которое «Комсомолка» две недели назад взяла у экс-президента и лидера движения за независимость Каталонии Карлеса Пучдемона. Эта автономная республика, напомним, долгие годы пытается добиться независимости от Испании, но Мадрид всякий раз реагирует жёстко. Тот же Пучдемон, опасаясь преследования, вынужденно эмигрировал в Брюссель. В беседе с «КП» он был предельно корректен, призвал разрешить Каталонский кризис «мирно и демократически», косвенно поддержал референдумы 2014 года в Крыму и Донбассе, и вообще — предложил дружить с Россией.

Но колумнист газеты El Pais по имени Николас де Педро усмотрел в этом невинном интервью зловещую «руку Кремля», написав заметку в духе грозных передовиц советских газет эпохи застоя под заголовком: «Пучдемон играет в русскую рулетку». (Кстати, сам де Педро, видимо, считается «специалистом по РФ», один из его предыдущих текстов носит название «Россия продвигает гибридную войну». Так называют кампании по дезинформации, которые сам Запад очень любит — вспомните нашумевшее в прошлом году «дело Скрипалей», когда Москву истерично обвинили в отравлении международного шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, доказательств чему как не было, так и нет).

«До сих пор лидеры сторонников отделения Каталонии от Испании избегали демонстрировать близость или явный настрой на установление отношений с Кремлем. [Но теперь] экс-президент Каталонии присоединяется к кампании Кремля по подрыву авторитета ЕС и европейской демократической системы, — пишет дон де Педро. — …Эти заявления Пучдемона и сама его фигура служат главным образом для того, чтобы донести до россиян точку зрения Кремля о застое в ЕС, раздираемом конфликтами, о неравенстве и нарастающей бедности его жителей».

Вот такой полёт мысли, из которого даже не понятно, то ли это Кремль является марионеткой Пучдемона, то ли всё же наоборот. Самое смешное, что «о неравенстве и настающей бедности» жителей ЕС каталонский политик в том интервью не сказал нам ни слова, так что, обвиняя нас в «манипуляции», де Педро занимается тем же.

Но вынуждены разочаровать наших западных коллег-журналистов. Каталонский кризис (как и проблемы с нелегальной миграцией или долговым кризисом стран Южной Европы, включая Испанию) вызваны отнюдь не «рукой Кремля». И заверяя собственных читателей в обратном, вы ничем не отличаетесь от пропагандистов из советских газет. Которые пытались убедить народ, будто «английские шахтёры голодают», когда на полках наших магазинов не было колбасы.