Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон: «Независимая Барселона тоже будет дружить с Москвой»

15 месяцев назад он чуть было не стал единственным в Западной Европе политзаключённым. Президент Женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон был одним из главных вдохновителей референдума 1 октября 2017 года о независимости этой автономной области от Испании. Но официальный Мадрид такого рвения не оценил, Пучдемона обвинили в «мятеже», тот вынужден был бежать за границу. В Германии его на две недели арестовали по запросу испанской полиции — и отпустили, не найдя доказательств вины. Сейчас Пучдемон в статусе политэмигранта живёт в Брюсселе. «Комсомолка» первой из российских газет смогла поговорить с 56-летним политиком, обсудив его взгляды на отношения с Россией, двойные стандарты Евросоюза и референдумы 2014 года в Крыму и Донбассе.

ПОЗОР БРЮССЕЛЯ

— Ряд западных СМИ называли каталонский референдум «рукой Кремля», коей тот хочет «подорвать Европу».

— Конечно, это не так. Fake news. Никаких доказательств тому никогда не было, а были лишь огульные заявления ряда испанских СМИ и политиков-консерваторов (здесь: сторонников единства Испании — прим. Ред.). Заметьте также, что в апреле 2018 года британский парламент опубликовал экспертный доклад, где отверг возможность «тайного влияния России на Каталонский кризис». Не хочу даже тратить время на обсуждение подобных глупостей.

— В любом случае, в итоге ваше движение за независимость провалилось.

— Почти все члены нашего движения согласны, что референдум о самоопределении 1 октября 2017 года состоялся — несмотря на экстремальное насилие со стороны испанской полиции. Независимость была провозглашена 27 октября того же года — но не воплотилась из-за репрессий Мадрида. Сейчас у нас есть политзаключённые, которые сидят в тюрьмах, и политэмигранты, которые, подобно мне, из-за ложных обвинений были принуждены к изгнанию.

— Как на это реагирует официальный Брюссель, «столица» Еврососоюза, где вы сейчас пребываете?

— В общем-то, никак. Это позор и полное уничтожение морального авторитета ЕС, хотя при этом он продолжает поучать весь мир «уважению к правам человека».

Пучдемон в статусе политэмигранта живёт в Бельгии, а маски с его фотографией пользуются популярностью на митингах сторонников независимой Каталонии.Фото: EAST NEWS

К ДИАЛОГУ ОТКРЫТЫ

— На том самом референдуме-2017 против независимости высказались 177 тысяч человек. Это почти 10% проголосовавших. Как быть с ними?

— Разумеется, в Каталонии есть самые разные взгляды о том, как строить отношения с Мадридом. Я думаю, референдум по самоопределению — объективный способ свободно выразить мнение граждан на этот счёт. Согласно последним опросам, 80% каталонцев высказываются в пользу такого референдума. Так давайте же позволим народу Каталонии выразить свою волю. Это именно тот способ, которым цивилизованные нации рассчитывают определять своё будущее в XXI веке. А не через насилие со стороны испанского правительства, которое следует модели, приносившей успех лет 100-200 назад.

— Хорошо, можно ли, по-вашему, мирно разрешить Каталонский кризис?

— Мы никогда не отвергнем диалог, переговоры и референдум как инструменты, чтобы найти постоянное политическое решение этого конфликта. В последние годы мы видели, как прошли референдумы о самоопределении в Квебеке или Шотландии (см. «Справку «КП» — Ред.). Вместо испанской неуступчивости мы предлагаем проявить ту же гибкость, что Лондон в отношении Шотландии. Никогда референдум не должен быть проблемой.

— Раз уж вы о референдумах — в 2014 году они состоялись не только в Шотландии, но и в Крыму и Донбассе. Однако последние два Запад не признал.

— Люди во всём мире должны иметь одни и те же права на признание их воли международным сообществом. Мы, каталонцы, не изобретаем ничего нового и лишь призываем — мирно и демократически, на основе международных законов — реализовать право граждан на самоопределение. Это касается урегулирования и Каталонского кризиса, и тех событий, о которых вы говорите.

Многотысячный митинг сторонников независимости Каталонии в Барселоне.Фото: EAST NEWS

НАТО — ПЕРЕОСМЫСЛИТЬ!

— Если Барселона обретёт независимость, как она будет строить отношения с Москвой?

— Мы две европейские нации с общей историей. Вот вы знаете, что один из величайших флотоводцев XVIII века, Иосип де Рибас*, был каталонцем? Он служил на Чёрном море под началом императрицы Екатерины Великой (и основал Одессу, чья центральная улица, Дерибасовская, названа в его честь — прим. Ред.). То же самое можно сказать о сотнях каталонских детей-сирот, нашедших приют в России после гражданской войны в Испании в конце 1930-х годов… Ваша страна — одна из самых влиятельных на земле, и независимая Каталония будет поддерживать с ней близкие и дружеские отношения, так же, как и со всем миром.

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

— В пророссийскую организацию под названием НАТО (это, если что, ирония) тоже вступите?

— Будущая независимая Каталония должна придерживаться международных обязательств, которые распространяются на её территорию, включая и членство в НАТО (где Испания состоит с 1982 года). В то же время мы согласны, что роль Северо-Атлантического альянса нужно переосмыслить в качестве инструмента для защиты демократии и мира, а также борьбы с общими угрозами наподобие международного терроризма.

* Примечание. Великий исторический деятель по фамилии де Рибас (1751-1800) в различных европейских язык именуется по-разному: Иосип, Хосе, Жузеп… В русской традиции он присутствует как Иосиф (иногда Осип) Михайлович Дерибас.

Одна из самых популярных туристических достопримечательностей столицы Каталонии Барселоны - Саграда Фамилия (Храм Святого Семейства).Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Справка «КП»

На каких референдумах о независимости сепаратисты потерпели «мирное поражение»

Квебек, 1995. Эта провинция англоязычный Канады исторически была местом компактного проживания потомков французских переселенцев в Новый Свет. Те всегда жаловались на неравенство и притеснения со стороны большинства. Но плебисцит-1995 прошёл мирно, сторонники единства победили, правда, с минимальным перевесом — набрав 50,6%.

Шотландия, 2014. Британские власти называли четырехсотлетнюю унию Эдинбурга и Лондона «самым успешным союзом в истории», но «на местах» было другое мнение. Тогда вместо того, чтобы бросать в северную провинцию танки, Англия сосредоточилась на пропаганде единства устами политиков и СМИ. В итоге сепаратисты получили лишь 44,7%.

ОФИЦИАЛЬНО

Мария Захарова, спикер МИД РФ:

— Наша позиция не менялась и была озвучена задолго до референдума в Каталонии. Мы рассматриваем ситуацию в Каталонии как внутреннее дело Испании. Исходим из того, что дальнейшее развитие событий в этом испанском регионе будет происходить в русле конституции этой страны, действующего законодательства, при соблюдении демократических норм и прав человека (подробнее)

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ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Владимир Швейцер, доктор исторических наук, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН:

Наши туристы могут туда ездить, ничего не опасаясь

Каталония — лишь одна из 17 автономий Испании. Свои претензии к Мадриду есть и у других регионов: Андалусии, Страны Басков… Новый премьер-министр Испании Педро Санчес делает, на мой взгляд правильную вещь: предлагает дальнейшую федерализацию страны. Чтобы больше полномочий было у всех автономий, а не только Каталонии.

Это одна из причин, по которой местные сепаратисты умерили пыл. Да, они могут утверждать, что «получили на референдуме 90%», однако на само это голосование пришло менее половины людей с правом голоса. Другими словами, реальное соотношение сторонников и противников отделения, скорее, ближе к 50/50.

Кстати, полтора года назад крупный бизнес на попытку каталонцев «отплыть» от Мадрида отреагировал плохо: из автономии стали утекать финансы, многие международные корпорации и банки пригрозили перевести свои офисы в более стабильные регионы. Официальный Евросоюз их тоже не поддерживает, понимая, что иначе сепаратистские «мины» могут рвануть везде: Фландрия, Корсика, Шотландия…

При этом примерно 20% бюджета Каталонии — доходы от курортников, жители заинтересованы, чтобы к ним ехали туристы, в том числе из России. Развязывать вооружённые столкновения между сторонниками и противниками сепаратизма, на мой взгляд, никто не будет. Прежде всего потому, что гражданская война 1930-х годов в Испании унесла сотни тысяч жизней, и в народе об этом прекрасно помнят.

РЕПОРТАЖ

Каталония затормозила: вместо независимости объявлен диалог с Мадридом

Драматическое голосование на референдуме, жестокое противостояние с испанской полицией - все оказалось напрасным. Власти провинции решили не обострять ситуацию. За реакцией людей на это наблюдала наш спецкор Дарья Асламова (подробности).