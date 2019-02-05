Два года президентства Трампа: Без стены, без импичмента и с прицелом на Марс

Два года назад корреспондент «Комсомолки» с толпами вашингтонцев стояла под праздничным салютом в честь вступления Дональда Трампа в должность президента США, ходила на инаугурационные балы. А следом - уже с толпами нью-йоркцев - на многотысячный антитрамповский марш, закончившийся битьем магазинных витрин.

Сам же главный герой тем временем обещал сделать Америку «снова великой» и обязательно поладить с Москвой.

Так что же мы имеем два года спустя? И чего ждать дальше?

1. ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

- В целом Трамп сдержал почти все свои обещания. Только с Россией не поладил. Экономическая реформа принесла неплохие дивиденды рядовым американцам. Ряд компаний начали переносить предприятия в США, создавая там рабочие места, - отмечает профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков. - Миграционные потоки существенно сокращены. Возвести желанную стену на границе с Мексикой ему не позволили - конгресс не выделил денег. В итоге хозяин Белого дома заявил, что достроит стену сам. Правда, это вызвало недовольство у некоторых республиканцев, лидером которых Трамп так и не стал. В Белом доме до сих пор сохраняется кадровый голод, потому что президент берет людей в свою команду по принципу лояльности, а не профессионализма.

- Нельзя ставить за эти два года однозначно знак «плюс», поскольку страна расколота, против президента ведется колоссальная информационная кампания, - констатирует директор Фонда изучения США им. Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

2. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

- Сразу после вступления Трампа в должность многие мировые лидеры выстроились в очередь для визита в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Но уже два года спустя руководители стран НАТО снизили уровень саммита в честь 70-летия альянса в Вашингтоне с высшего до встречи глав МИД. Похоже, мир решил поменьше встречаться с Трампом, - полагает эксперт Университета им. Джорджа Вашингтона Джеймс Лейбовиц. - Для того чтобы построить двусторонние отношения в нужном ему ключе, президенту необходимо усвоить центральное правило дипломатии на высшем уровне - тщательно готовиться к встречам и четко доводить на них свою позицию. Но Трамп этого не делает.

- Трампу удалось заставить европейцев расплачиваться за содержание НАТО. Однако полностью подчинить Старый Свет своей воле он не смог - Германия и Франция все больше проявляют самостоятельность. На Ближнем Востоке все тоже пошло не так, как он хотел. Выход из Сирии - показуха, - уверен Сергей Судаков. - Регулярные войска заменят на ЧВК, и, по сути, ничего не изменится.

- Непредсказуемость этой администрации формировали не взгляды Трампа, а борьба между президентом и его советниками с одной стороны и истеблишментом из сферы нацбезопасности - с другой, - говорит Томас Райт, сотрудник вашингтонского Института Брукингса. - Пока тяжело угадать, какой лагерь победит.

3. ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

- В ближайшее время он столкнется с сильнейшей конфронтацией с Китаем. А на Ближнем Востоке - с Ираном, который ни в коем случае не сдастся, - прогнозирует Сергей Судаков.

- Скоро спецпрокурор Мюллер должен представить отчет о расследовании «российского вмешательства» в президентские выборы. И это будет использовано противниками Трампа в качестве спускового крючка для запуска процедуры его импичмента, - считает ведущий эксперт Центра актуальной политики, американист Виктор Олевич. - Думаю, он не сумеет досидеть на своем месте до конца президентского срока.

- Он досидит первый срок. Полагаю, что пойдет и на второй, - возражает Юрий Рогулев. - Возможно, расследование Мюллера закончится в положительном ключе для президента. Но поладить с Россией ему все равно не дадут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дональд хочет покорить Красную планету

За эти два года президенту пришлось пережить сразу несколько скандальных мемуаров своих бывших подчиненных и журналистов, которые выставляли его в некрасивом свете. Трамп же в ответ ругал их в Твиттере. На днях вышли еще две книги. Экс-помощник Клифф Симс издал труд под названием «Команда гадюк: Мои необыкновенные 500 дней в Белом доме Трампа», где, в частности, пишет о постоянных утечках и поисках «кротов».

«- Дайте мне их имена. Я хочу вышвырнуть их прочь. Я позабочусь об этом. Мы собираемся избавиться от всех змей, даже от тех, кто обитает на самом дне», - цитирует он президента.

Еще, оказывается, Трамп очень хотел покорить Марс до конца своего срока.

«- Нам надо сделать это до конца моего первого срока или в худшем случае - во время второго. Поэтому придется ускориться, - командовал он астронавтам NASA, но те отвечали, что раньше 2030-х годов это невозможно».

А бывший губернатор Нью-Джерси республиканец Крис Кристи в мемуарах «Позвольте мне закончить» рассказывает о непрофессиональной команде во главе с зятем Джаредом Кушнером и неудачной попытке замять дело о «российском вмешательстве».

«- Флинн (советник по нацбезопасности. - Ред.) встречался с русскими. Вот в чем была проблема. Я уволил Флинна. Все кончено, - говорил глава государства Кристи. Тот не соглашался.

- Правильно, после увольнения Флинна заканчивается все российское дело, - поддакивал Кушнер.

Во что все это вылилось, никому напоминать не надо...»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Дональд Трамп отдал приказ меня убить»: Мадуро откровенно поговорил с российскими журналистами

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