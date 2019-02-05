Анны Каренины наших дней: Звёзды, бросившие мужей ради любовников

Каждый второй развод происходит из-за того, что муж изменил жене и ушел к другой. Женщины, разрушившие свой брак ради увлечения – более редкая история. Но если уж они решаются с головой окунуться в новую любовь, то делают это так, что страсти кипят нешуточные. Особенно если это – женщины известные и знаменитые, чья жизнь проходит на глазах у миллионов поклонников. Ради них мужчины бьются на дуэлях – кто на словах, а кто и на деле, набросившись на соперников с кулаками. Каждая новая подробность их любовного треугольника обсуждается в Интернете. А развод превращается в драму, по которой впору снимать сериал. Мы вспомнили роковых звезд, решившихся разрушить семью ради новой страсти.

КСЕНИЯ СОБЧАК

Развод или пиар? Именно это уже месяц обсуждает вся страна, наблюдая за любовным треугольником Собчак-Виторган-Богомолов.

- Ксения, особо не скрываясь, с лета спит с Богомоловым, - сообщила в соцсетях светская правдорубка Божена Рынска.

И понеслось: снимки режиссера и телеведущей, сидящих бок о бок на премьере нового фильма, обошли все СМИ. Очевидцы уверяют, что наблюдали, как Ксения и Константин целовались в кафе, а знакомые говорят, что Собчак и Виторган уже несколько месяцев живут на разных квартирах. Звездная пара свои отношения не комментирует, но обручальные кольца больше не носит.

Муж телеведущей Максим Виторган не комментирует отношения с Ксенией.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Все стало более-менее очевидно, когда Максим Виторган как-то вечером заехал в кафе, где сидели его жена и счастливый соперник, и набросился на Богомолова с кулаками. Страна запаслась поп-корном, ожидая, что наконец-то грянет громкий развод. После этого Ксения опубликовала в Инстаграме свою фотографию в образе Анны Карениной. Правда, только тем и ограничилась. Даже во время программы «Эксклюзив» на Первом канале, где, как обещалось, телеведущая наконец-то поведает всю правду о своих отношениях с Богомоловым, Собчак умело ушла от вопроса о разводе. При этом Ксения сообщила, что у нее в жизни сейчас «непростой период».

- Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына. В этом смысле мы навсегда с ним родственники и близкие люди, - рассказала Ксения, соблюдая золотое правило всех грамотно разводящихся пар – о бывшем либо хорошо, либо никак.

Ксению Собчак видят с режиссером Константином Богомоловым на премьерах и в ресторанах. Фото Петр Ковалев/ТАСС

Как намекнула телеведущая, проблемы в их с Максимом пятилетнем браке начались не вчера, и Богомолов стал лишь катализатором разрыва. При этом Собчак полунамеками назвала режиссера «транспортом в новую жизнь, помогающим разорвать прежние отношения». Тем самым дав понять, что не рассматривает любовника как серьезную кандидатуру для нового замужества.

К слову, Собчак уже не в первый раз рвет серьезные отношения ради мимолетного увлечения. На той же программе «Эксклюзив» телеведущая рассказала, как в 2005 году расторгла помолвку с миллиардером Александром Шустеровичем. Свадьба была на подходе, невесте сшили белое платье, гостям разослали приглашения, мама Ксении Людмила Нарусова арендовала зал для свадебного банкета. Как вдруг накануне бракосочетания Собчак разорвала помолвку. Причиной телеведущая сегодня называет новые отношения: она поняла, что незадолго до свадьбы влюбилась в другого человека.

В 2005 году Ксения расторгла помолвку с миллиардером Александром Шустеровичем - по ее словам, из-за нового увлечения.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Женщина имеет право выглядеть так, как она хочет. Работать тем, кем она хочет. Спать и жить с тем, с кем она хочет, - настаивает Ксения. - У нас существует очень разное отношение к мужчинам и женщинам. У нас ведь как: если мужчина изменяет, то значит он весь такой лихой любовник и мачо. А если женщина, то, значит, мы ее последними словами обзываем. Я считаю, что, например, «Анна Каренина» — это лучшее произведение Толстого. Он не побоялся показать жизнь женщины, и это при условии, что тогда адюльтер был чем-то немыслимым. И я рада, что сейчас женщины имеют право на счастье.

АЛЛА ПУГАЧЕВА

Романы и браки Примадонны всегда с жаром обсуждала вся страна. По иронии судьбы, именно четвертый муж Пугачевой Филипп Киркоров познакомил Аллу Борисовну с ее пятым супругом Максимом Галкиным. Случилось это в 2001 году на фестивале «Славянский Базар» в Витебске, где у Галкина был сольный концерт. В роман Галкина и Пугачевой поначалу никто в серьез не верил: во-первых, Примадонна тогда еще была замужем за Киркоровым. А во-вторых, смущали 27 лет разницы в возрасте с Максимом. Но Алла Борисовна уже не раз доказывала, что она выше подобных условностей, и всегда следует только зову сердца.

"Хорошая фотка", - подписал Максим Галкин этот кадр в Инстаграме. Фотография была сделана сразу после его знакомства с Аллой - в 2001 году.

Как признавался Максим, роман с Пугачевой стал для него полной неожиданностью и обрушился как снег на голову. А что касается той самой разницы в возрасте — Галкин уверяет, что она никогда не имела для него значения.

- Совершенно не смущала. У меня, видимо, всегда на это были широкие взгляды, - рассказывал Галкин в одном из интервью. - Я познакомился с Аллой сначала, потому что мне хотелось познакомиться с Пугачевой. Потом я узнал Аллу, я в нее влюбился. Конечно, наверное, есть какие-то другие версии у людей. Но что нам до их версий?

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году.Фото: Евгения ГУСЕВА

Логичным продолжением романа с Галкиным стал развод Пугачевой и Киркорова, который грянул в 2005 году. После этого Алла, уже не скрываясь, начала появляться с молодым возлюбленным на людях. Никто всерьез не верил, что их роман продлится долго. Тем более, что сама Алла Борисовна отнекивалась от нового брака:

- Снова ставить штампик в паспорте? Не желаю, не хочу! А если со мной рядом человек, который уже несколько лет, то считайте, что я замужем, - говорила она.

А зря: в 2011 году Максим все-таки уговорил любимую пойти под венец. Свадьба была скромной и тайной. Еще через два года, в 2013-м, в звездной семье также под покровом тайны появились дети – двойняшки Гарри и Лиза. Малышей супругам выносила суррогатная мать.

Филипп и по сей день называет Аллу главной женщиной своей жизни. И говорит, что до сих пор не женился снова, потому что не может найти невесту, которая смогла бы превзойти АБ – мол, такое просто невозможно.

Филипп Киркоров до сих пор называет Аллу Пугачеву женщиной всей своей жизни.Фото: Евгения ГУСЕВА

Подобные крутые повороты в судьбе Примадонны случались не раз. В свое время увлечение Аллы Борисовны музыкантом Владимиром Кузьминым поставило крест на браке певицы с ее концертным директором Евгением Болдиным. Пугачева и Болдин поженились в 1985 году и прожили вместе восемь лет – пока Пугачева не положила глаз на молодого рокера Кузьмина.

- Кузя сильно взволновал Аллу Борисовну, - рассказывал композитор Юрий Чернавский, первый создатель группы «Динамик», в интервью «КП». - То, с каким обожанием относилась Алла к Кузе, было очевидно всем, включая ее мужа Болдина, который страдал и терпел. Он злился, спрашивал меня, кто этот кудрявый, откуда он взялся. Ревновал. Алла везде таскала Кузю за собой, помогала ему, раскручивала. Покупала ему модные вещи, гитару новую подарила.

ЕКАТЕРИНА КЛИМОВА

Звезду «Водителя для Веры» Игоря Петренко и его жену, актрису Екатерину Климову называли одной из самых красивых пар российского кино. Их история началась со страстного романа, из-за которого Климова ушла от первого мужа – ювелира Ильи Хорошилова. Пара расставалась непросто: встретив и полюбив Игоря Петренко, Катя мучительно переживала разлад в собственной семье и долго не решалась рассказать супругу о своем новом романе. А когда, наконец, собралась с духом, взяла дочку Лизу и ушла жить к родителям. Развелась пара лишь спустя год, когда улеглись страсти, и когда у Кати уже был новый дом – вместе с Игорем Петренко.

Игорь Петренко и Екатерина Климова были одной из самых красивых пар российского кино.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

Актеры поженились в 2004 году и воспитывали троих детей: сыновей Матвея и Корнея, а также дочку Лизу. Скандал грянул в 2013 году, причем такой, какого никто не ожидал. Екатерина закрутила роман с солистом группы «Челси» Романом Архиповым на съемках комедии «Любовь в большом городе-3». Папарацци тайком запечатлели поцелуй, которым любовники обменялись в перерыве между съемками в Лас-Вегасе. Когда Петренко увидел опубликованную в Интернете видеозапись, он был вне себя от ярости. Актер признавался: тогда ему хотелось убить Катю.

Игорь и Катя были без ума друг от друга.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Я готовился к ее приезду из Лас-Вегаса, до этого мы долго не общались. Я привел нашу квартиру в порядок, накупил новой мебели, короче, готовил сюрприз. И тут случайно в Интернете увидел этот ролик, - рассказывал Петренко в телеинтервью. - Честно говоря, хотелось крушить все вокруг. Ну, собственно, что я и сделал. Конечно, дал волю эмоциям… В какой-то момент хотелось убить их обоих, разорвать всех, кто был к этому причастен, вместе с этим Лас-Вегасом.

Екатерина закрутила роман с солистом группы «Челси» Романом Архиповым.Фото: Мила СТРИЖ

Супруги подали на развод после девяти лет совместной жизни. Несмотря на очевидную измену Климовой, Петренко винил во всем только себя. Игорь пристрастился к спиртному, к тому же он часто отсутствовал дома из-за постоянных съемок. Возможно, Екатерина закрутила роман с другим из-за недостатка внимания мужа.

- Я сам виноват в том, что случилось. Целиком и полностью, - говорил Игорь. - Поверьте, Катя святая женщина. Лучше неё, наверное, нет матери и жены на этом свете. Но случилось то, что случилось.

НАТАЛЬЯ ВОДЯНОВА

Сегодня 36-летняя супермодель счастливо живет в гражданском браке с Антуаном Арно – сыном одного из самых богатых людей планеты, владельца группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернара Арно. Только за один день состояние потенциального свекра Наташи увеличилось на 4,3 млрд. долларов (а всего оно оценивается в $73 млрд.). Водянова уже родила двоих наследников этих миллиардов – модель и Антуан Арно воспитывают совместных сыновей Романа и Максима.

Отношения с Антуаном, генеральным директором модного бренда Berluti, Наталья начала, еще будучи замужем за британским лордом Джастином Потманом. С отцом своих троих детей (Виктора, Невы и Лукаса) Водянова разошлась за полгода до этого, но официально пара не подавала на развод. Как позднее признавался Портман, он очень болезненно воспринял их разрыв и долго надеялся, что Наталья вернется к нему. Причиной их расставания стало злоупотребление британца спиртным. Ради Водяновой и детей он лег в реабилитационную клинику. Но пока Джастин лечился, Наталья увлеклась другим.

Лорд Джастин Портам открыл Наталье Водяновой двери в высший британский свет.Фото: EAST NEWS

В свое время Портман, женившись на «золушке» из Нижнего Новгорода, ввел ее в высшее британское общество. Но со временем Водянова переросла мужа – ее карьера стремительно взлетела вверх. По словам Портмана, он больше не мог соответствовать слишком высоким запросам модели и поддерживать ее гламурный образ жизни в мире моды.

- Наташа стыдилась меня, - как-то написал Джастин в соцсетях. - Жизнь с ней была самым большим счастьем, которое я когда-либо знал. Но моя жизнь больше не соответствовала ее запросам. Я становился для нее чем-то вроде старой и вышедшей из моды сумки от Louis Vuitton. Да, я пил. Но я добровольно отправился на 28-дневный курс в реабилитационный центр. Для меня быстро стало очевидным, что это не то место, где мне следовало находиться, но я решил, что должен оставаться там ради моей семьи. На 27-й день в реабилитационном центре - это был традиционный день, когда пациентов навещали родные и друзья - моя бывшая жена заявила мне, что она совершенно по мне не скучала и не заинтересована в том, чтобы я вернулся в семью. Я испытал огромный шок, мне было очень больно...

Наталья Водянова родила Антуану Арно двух сыновей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам Портмана, он подозревал, что Наталья изменила ему вскоре после рождения их второго ребенка — у нее был краткосрочный роман. Тем не менее, она делала вид, что хочет попытаться сохранить их брак.

В одном из интервью Водянова поведала, как сложились их с мужем отношения после расставания. По словам супермодели, ее супруг так болезненно переживал их разрыв, что даже не хотел общаться с ее адвокатами на тему развода.

- Это было нелегко, потому что муж долго не готов был даже с адвокатами обсуждать эту тему. Но сейчас все в прошлом, - поделилась Водянова, - У нас совместная опека над детьми. Пятьдесят на пятьдесят. Будь моя воля, я бы сохранила с Джастином дружеские отношения, но, увы, это невозможно. Дружбы между нами, конечно, никакой нет, но все равно мой бывший муж навсегда останется членом моей семьи. Родственники ведь разные бывают, не отказываться же от них.

ИРИНА БЕЗРУКОВА

Актерская пара Игоря и Ирины Ливановых казалась безупречной. Они поженились в конце 80-х в родном Ростове-на-Дону: он был популярным артистом местного театра, она – студенткой театрального вуза, где он преподавал. До того, как Ирина появилась в его жизни, Игорь пережил страшную потерю – в катастрофе погибли его первая жена и дочка. Несколько лет Ливанов не мог смотреть на других женщин. Но красавица Ира растопила его сердце. Игорь и Ирина оформили отношения в 1989 году, в том же году у них родился сын Андрей. Мальчик стал для отца центром Вселенной – сын помог ему забыть о пережитом горе. Вскоре Ливанов получил предложение от одного из столичных театров, и супруги переехали в Москву.

Следующий удар от судьбы Игорь получил в 2000 году. Тогда он с трудом восстанавливался после травмы: артист повредил позвоночник на съемках очередного фильма. Именно в этот момент Ирина сообщила ему, что уходит к другому – она влюбилась в Сергея Безрукова.

Сергей Безруков был на 9 лет моложе нее, но Ирина совсем не чувствовала разницы в возрасте.Фото: Борис КУДРЯВОВ

С Сергеем Ирина познакомилась во время совместных съемок. Безруков был на 9 лет моложе нее, но она совсем не чувствовала разницы в возрасте.

- Сергей был огонь, не заметить его было невозможно, - рассказывала актриса в интервью Первому каналу. – Это был очень улыбчивый, очень солнечный и очень талантливый актер. Дело, наверное не в каких-то определениях. Либо что-то у вас происходит с душой, либо нет. Я не из тех женщин, которые пристают к мужчинам. Сначала я смеялась его шуткам. То, что у меня есть муж и ребенок, было всем известно, и я думала, что это мой «спасательный круг». Но Сергей был очень настойчив. Я просто поняла, что я теряю голову. Я не могла с собой справиться.

Вскоре Ирина осознала, что не может жить без Сергея. Ливанов тяжело переживал уход жены.

- Я поняла, что двойная жизнь для меня неприемлема, - признается актриса. - Моя голова и мысли с одним мужчиной, а возвращаюсь я к другому. Я так не смогла. Я рассказала. Так было честнее. Я поняла, что моя любовь достойна того, чтобы ее не убивать.

Игорь Ливанов признавался: самое тяжелое в разрыве с Ириной было то, что ему пришлось стать "воскресным папой". Фото: кадр канала Россия-1.

По версии Ливанова, все происходило совсем не так: его любимая женщина внезапно предала его и ушла, забрав горячо любимого сына.

- А через неделю в одном очень толстом глянцевом журнале я прочитал, что, оказывается, это я бросил жену и ребенка. И со мной было… не то слово, что со мной было. Я переживал в основном за Андрея, - признавался актер, которому пришлось стать «воскресным папой».

Андрей трагически погиб в 2015 году – молодого человека нашли в квартире, где он жил один. По словам Ирины Безруковой, у ее сына была легкая форма диабета, ему стало плохо. Андрей пошел в ванную, поскользнулся, упал и ударился головой. Удар оказался смертельным. Сыну Игоря и Ирины Безруковых было 25 лет.

Сын Ирины Андрей трагически погиб в 2015 году.Фото: Борис КУДРЯВОВ

С Безруковым Ирина прожила вместе 15 лет. Актриса была уверена, что этот брак – навсегда. Но судьба распорядилась иначе, словно отомстив Ирине за боль, которую она причинила Игорю Ливанову. Сергей Безруков ушел от жены к режиссеру Анне Матисон, которая родила ему двоих детей.