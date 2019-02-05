Супермодель, зарабатывавшая миллионы долларов, стала бомжом и живет на улице

В конце 80-х лицо испанской красавицы Настасьи Урбано украшало обложки многих журналов, в том числе «Vogue». Модель прославилась на весь мир после того, как заключила контракт с французским модным домом Yves Saint Lauren. В 1988 году Настасья стала «лицом» знаменитого парфюма «Опиум», сменив на этом посту Линду Евангелисту. Рекламный ролик с ее участием в 1992 году снял легендарный режиссер «Твин Пикса» Дэвид Линч. Обладатель «Оскара» сделал коротенькое видео с Настасьей настолько эротичным, что его запретили к показу сразу в нескольких странах.

В 1988 году Настасья стала "лицом" прафюма "Опиум". Фото: соцсети.

Сегодня Настасье 57 лет, и она — бомж. Манекенщица с мировым именем потеряла все свое состояние и дом, и не может прокормить себя, питаясь на подаяние прохожих и деньги немногочисленных друзей. Бывшая супермодель живет на улицах родной Барселоны, и у нее за душой нет ничего, кроме одежды, которую она носит. Ночует Настасья Урбано обычно на полу возле банкоматов, пользуясь тем, что банки обязаны предоставлять своим клиентам круглосуточный доступ к денежным машинам. О ее былой славе теперь напоминают только многочисленные фотографии в Интернете.

nastasiaurbano Сегодня Настасье Урбано 57 лет.

- Когда мне было 20, я переехала из Европы в Нью-Йорк. Я сотрудничала с модельным агентством Ford Models. Несколько лет подряд мне платили по миллиону долларов в год, даже если я работала всего 20 дней, - рассказала Настасья в интервью Daily Mail. - Я обедала с Джеком Николсоном, Романом Полански и Энди Уорхоллом, тусовалась с Мелани Гриффит и Доном Джонсоном.

Модель заключила контракт с французским модным домом Yves Saint Lauren. Фото: соцсети.

Крутой поворот в жизни манекенщицы произошел, когда она познакомилась со своим мужем и отцом своих детей. По словам Настасьи, этот мужчина разорил ее.

- Единственное, что было хорошего в нашем браке — это наши дети. Все остальное было ужасно, - говорит Урбано. - Он за все расплачивался моими деньгами. Всего через два дня после нашего знакомства он захотел, чтобы я купила ему «БМВ». Я подписала чек — я была влюблена, как дура.

Муж разорил модель. Она продала собственный дом и постепенно переезжала из одной квартиры в другую, пока не поняла, что не в состоянии оплачивать аренду.

Урбано сотрудничала со многими известными марками, в том числе с Revlon. Фото: соцсети.

Сейчас Настасья не поддерживает отношения с детьми, потому что стыдится своего нынешнего положения. У бывшей звезды обложек остались две подруги из мира моды — модели Рут Шулер и Эрнандо Эррера, которые, как могут, поддерживают ее. Все, о чем мечтает Настасья — снова встать на ноги и обрести крышу над головой.

nastasiaurbano Настасья ночует на улицах родной Барселоны.

- Я хочу жить, а не пытаться выжить, - говорит она. - Я устала выпрашивать у друзей деньги. Все мои знакомые отвернулись от меня. Я не хочу, чтобы мои дети стыдились меня — я хочу, чтобы они видели меня благополучной. Я хочу снова встать на ноги и стать личностью, чтобы они могли мной гордиться.