Извивался и хихикал: неожиданное видео допроса Майкла Джексона

Обнародовано ранее неизвестное видео допроса певца Майкла Джексона по делу о педофилии. Когда его спросили о любви к мальчикам, музыкант очень странно отреагировал - извивался, хихикал, цитировал Библию, нарочито зевал и гримасничал.

Британская газета Daily Mail опубликовала видео допроса с 37-летним Джексоном. Издание утверждает, что это единственная запись. Она сделана 1 марта 1996 года в отеле Four Seasons в Нью-Йорке. Вопросы задает представитель прокуратуры. На записи певец нервничает, много смеется и как будто не осознает всей серьезности предъявленных ему обвинений.

Во время видео Майкл Джексон сравнил себя с Иисусом, напоминая о том, что "Иисус призывал любить детей". "Иисус сказал любить детей, быть как дети, быть молодым, быть невинным и чистым, он всегда окружал себя детьми. Вот я так вырос, чтобы быть таким и подражать ему",- сказал Майкл на допросе. Обвинения в свой адрес он отрицает, качая головой.

Майкл Джексон хихикал и ерзал в ответ на вопросы о любви к детям.Обнародовано ранее неизвестное видео допроса певца по делу о педофилии

Джексона допрашивают о нескольких эпизодах предполагаемого сексуального насилия. Речь идет, в частности, о Джордане Чендлере, Бретте Барнсе и Маколее Калкине, известном своей ролью в фильме "Один дома". Все они часто бывали на знаменитом ранчо Neverland.

Запись допроса была обнародована после премьеры шокирующего документального фильма "Покидая Неверлэнд" в штате Юта на кинофестивале Sundance. Героями ленты стали двое мужчин Уэйд Робсон и Джимми Сейфчак в подробностях рассказали, как в детстве подвергались сексуальному насилию со стороны Майкла Джексона. В частности, Майкл Джексон ухаживал за детьми, прежде чем вступать с ними в половые акты.

Обвинения в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних преследовали поп-звезду с начала 1990-х годов. Так, впервые певца обвинили в педофилии в 1993 году. Отец Джордана Чендлера обвинил Джексона в растлении его 13-летнего сына. Джордан был фанатом Джексона и часто бывал у него на ранчо. По словам отца мальчика, сын признался ему, что певец заставлял его трогать свои гениталии. Полиция провела расследование этих обвинений, в ходе которого Майклу пришлось продемонстрировать свои полловые органы для сравнения с тем, что описывал мальчик. В итоге стороны заключили мировую: Джексон заплатил семье Чандлера 22 миллиона долларов, а Джордан отказался свидетельствовать против Майкла. Дело прекратили из-за отсутствия улик.

В 2003 году на Джексона снова подали в суд. На сей раз певца обвинили в растлении 13-летнего Гэвина Арвизо. Он тоже был частым гостем на Neverland. Полиция провела обыски в поместье, Джексон был арестован, и через сутки выпущен под залог. Как и в предыдущий раз, король поп-музыки категорически отрицал обвинение, заявляя, что семья Арвизо просто пытается заниматься вымогательством. Разбирательства длились два с лишним года, дело дошло до суда. Но в итоге присяжные решили, что улик недостаточно и признали музыканта невиновным по всем пунктам.

Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов. Конрад Мюррей, бывший врач Майкла Джексона, утверждал, что Майкл сделал себе укол пропофола из собственных запасов.