Неизвестные "заминировали" почти 50 зданий в Москве и области

СЕГОДНЯ 12:57 2019-02-05T13:02:11+03:00

Эвакуировано почти 5 тысяч человек Фото: Скриншот с видео

К настоящему моменту с территории объектов эвакуировано около пяти тысяч человек [видео]

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"Телефонные террористы" продолжают обращаться в экстренные службы Москвы и области с сообщения о заложенных в зданиях взрывных устройствах. К настоящему моменту такие угрозы поступили в адрес почти 50 различных объектов массового скопления людей.

"В Московской области угрозы взрывов получили 20 объектов с массовым пребыванием людей, в Москве - 29", - сообщил представитель экстренных служб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690108" frameborder="0"></iframe> Видео эвакуации из бизнес-центра "Магистраль-плаза".

Еще недавно во вторник, 5 февраля, эта цифра была в два раза меньше. Сайт kp.ru писал о том, что "минированию" подверглись здания торговых центр, школ и другие объекты.

Так, например, эвакуация была проведена в башнях комплекса "Город столиц" в Москва-Сити и на территории бизнес-центра "Магистраль плаза". Специалисты на местах занимаются поиском бомб, однако ни одно сообщение об угрозе взрыва пока не подтвердилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690109" frameborder="0"></iframe> Видео из Москва-Сити, где несколько минут назад в башне «Город столиц» была объявлена эвакуация.

Между тем, согласно данным РИА Новости, из различных зданий в столичном регионе уже эвакуировано около 5 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/690120" frameborder="0"></iframe> Видео эвакуации в ТЦ МЕГА Химки.

ИСТОЧНИК KP.RU