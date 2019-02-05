Над смертью Карбышева пошутили. Кто на очереди: Матросов или Гагарин?
На канале ТНТ решили повторить «гениальный сюжет» из программы «Камеди Вуман» из далекого 2013 года. Наверное, потому что шесть лет назад на эту шутку никто не обратил внимания, а второй раз – в два раза смешнее. Две хабалки изображающие «средних российских женщин» проводят спиритический сеанс. В юмореске есть такие слова: «Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал? Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял».
Напомню, если кто забыл – генерал Карбышев у нас числится в пантеоне героев, незримого воинства, оберегающего Россию своими поступками: враги должны десять раз подумать – стоит ли с нами связываться? Про подвиг генерала знают все. Дмитрий Карбышев попал раненым в плен, в феврале 1945 года, в концлагере Маутхаузен его обливали холодной водой, пока не остановилось сердце от переохлаждения.
Реакция на юмореску была слабенькая. Внуку генерала добрые люди помогли составить иск к телеканалу ТНТ. Ну выплатит канал 100 тысяч рублей и что? Никита Михалков в программе «Бесогон» отреагировал - назвал женщин шутивших над генералом «овцами». И все. А где миллионы людей участвующих в «Бессмертном полку»? Я не знаю. Зато знаю неприятное – мы опять воспроизводим последние, предсмертные годы СССР, ту самую двойную мораль, которая и погубила Советский Союз. Когда по «Кодексу строителя коммунизма» жили только в телевизоре и на передовицах газет. В итоге, за СССР никто не вышел на улицу, а люди под присягой «ждали приказа». И только в городе Саранске, отец моего коллеги укусил за ухо милиционера, пытавшегося снять советский флаг с горисполкома. Единственный, зафиксированный мной случай народного протеста в августе 1991 года. Когда будут снимать флаги российские, все повторится. Двойная мораль конечна, нельзя жить с ней всегда – очень неустойчивая конструкция, ее раздирают противоречия и центробежные силы.
Пошутили на ТНТ, через пару дней пошутил владелец фирмы «Владыка морей»
Мы сокрушаемся над разрушенными памятниками героям войны в Польше и Прибалтике, но почему-то боимся использовать тысячи способов чтобы это пресечь, а виновных наказать. У нас законодательно запрещено реабилитировать фашизм и пересматривать итоги Великой отечественной, а смеяться над ее жертвами можно. У нас под боком, в бывшей нашей республике маршируют батальоны с рунами на знаменах, а мы им в ответ – мирный «Бессмертный полк» с портретами предков, не стыдясь позорного парадокса. Особенно позорно получается, когда родственники воевали на Степном фронте и Первом и Втором Украинском. Вот как моя бабушка, воевавшая на Донбассе в ПВО. Слава Богу, не дожила она чуть-чуть до 2014 года. Я ей звонил из командировок, и уж не знаю – какой бы привет передал бабушке из осажденного Славянска, который она когда-то освобождала.
А пока все идет своим путем в бездну. Пошутили на ТНТ, через пару дней пошутил владелец фирмы «Владыка морей» торгующей морепродуктами - «При заморозке мидия погибает как генерал Карбышев с плотно стиснутыми зубами. Если створки приоткрыты она замерзла уже дохлой». Не сочтите за рекламу. Просто смейтесь, плакать будем потом.
ИСТОЧНИК KP.RU