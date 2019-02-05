Как СМИ могут помочь социально ответственному бизнесу менять мир к лучшему

Сотрудничество СМИ, социально ответственного бизнеса и некоммерческих организаций обсуждали накануне в Москве. Встреча прошла на семинаре-презентации ресурсного Центра «Бизнес и общество».

Обновленный информационно-просветительский центр по корпоративной социальной ответственности представила его главный редактор Татьяна Бачинская. Сам центр существует с 1998 года и его задача - проддержка и развитие социальной ответсвенности бизнеса в стране. Она отметила, что пока таких "сознательных" компаний в России не так много:

- Многие не знают, как этим заниматься эффективно, поэтому наша задача рассказать, что полезного делают компании для общества, чтобы их опыт переняли другие, а вместе с тем изменилось отношение к бизнесу. Ведь к нему по-прежнему относятся не очень положительно, – говорит Татьяна Бачинская.

Центр «Бизнес и общество» начнет образовательную программу для студентов-журналистов. Молодым авторам будут рассказывать о социальном партнёрстве и проводить экскурсии на предприятия с программами социальной ответственности. Здесь же, в центре «Бизнес и общество», будет постоянно пополняется картотека социального ответственных компаний и средств массовой информации, готовых с ними сотрудничать.

На встрече выступил заместитель генерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов. Он напомнил о традициях "Комсомолки", которая всегда поддерживала добровольчество. В 80-е годы на страницах «Алого паруса» публиковались письма добровольцев.

А в 2017 году мы запустили проект «Доброволец», посвященный волонтерству, благотворительности и некоммерческому сектору в современной России.

Замгенерального директора издательского дома «Комсомольская правда» Роман Карманов Фото Мария Аксенова

- Мы являемся самым мощным негосударственным медиахолдингом в России. У нас есть три площадки: газета, радио и сайт. И на всех этих медиаресурсах появился проект «Доброволец», которым мы азартно занимались весь 2018 год. Принимали все материалы, которые присылал третий сектор, – подчеркнул Роман Карманов.

А в этом году, чтобы еще упростить работу некоммерческих организаций, и рассказать о как можно большем числе добрых акций и проектов, ИД "Комсомольская правда" запустил проект «Открытые НКО».

- Мы не можем уговаривать НКО присылать нам уже готовые материалы, потому что у них нет физического ресурса. А у нас в свою очередь не хватает ресурса, как у СМИ, чтобы этот объем информации перерабатывать и адаптировать. Сектору НКО необходимо помогать эти сырые материалы заворачивать в удобоваримую форму для СМИ. Мы такого посредника в этом году создали – это «Открытые НКО», - объяснил Роман Карманов.

В 2017 году КП запустила раздел «Доброволец», а в этом - отдельный проект «Открытые НКО» Фото Мария Аксенова

Своим опытом удачного взаимодействия социального проекта и СМИ поделилась PR-директор благотворительного фонда «Система» Ирина Рак. Летом 2018 года фонд запустил масштабный конкурс «Одиссея». Его участники - инженеры, студенты и благотворительные организации создают технологичные решения поиска человека без источника связи за 10 часов при любых погодных условиях.

- Как удалось достичь внимания к проекту? Мы сделали акцент на его сильных сторонах: большой призовой фонд и острая социальная тематика. При этом мы привлекли на проект ряд интересных спикеров из разных областей и позиционировали себя не как благотворительный фонд, а как часть АФК «Система», так как, если вы выходите на уровень федеральной прессы, им интереснее бизнес и крупные инвестиции. Нами заинтересовались, произошёл вирусный эффект, – поделилась Ирина Рак.