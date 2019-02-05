2019-02-05T17:44:58+03:00
Звезды

«Потеряли 400 тысяч рублей»: Суды с Джигарханяном помешали свиданию Шаляпина и Цымбалюк -Романовской

Из-за разбирательств с бывшим мужем Виталине пришлось остаться в Москве [видео]
Алина ЧЕРНОВА
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Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская.Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская.
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Почти месяц Прохор Шаляпин колесит в роскошном круизе по островам в одиночку. Билеты в отпуск артист купил ещё год назад, поэтому отправился в путешествие без своей подруги пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской.

Правда, парочка должна была встретиться на этой неделе в Мексике, но из-за очередного суда с Арменом Джигарханяном Виталина осталась в Москве.

Прохор Шаляпин отправился в роскошный круиз в одиночку.

Прохор Шаляпин отправился в роскошный круиз в одиночку.

Бывшая жена актёра надеялась, что точка в судебных баталиях будет поставлена 1 февраля, но суд перенесли, поэтому Цымбалюк -Романовской пришлось остаться в Москве. Отпуск сорвался, сгорели билеты и путёвка. В общей сложности Виталина и Прохор потеряли 400 тысяч рублей.

- Я приехал в Канкун из Майами, поселился в роскошном отеле «Эльдорадо». Ко мне должна была прилететь Виталина, но суд с Джигарханяном перенесли на ближайшие дни, поэтому мне придётся находится здесь 12 дней одному. Очень неприятно, - посетовал в интервью «КП» певец Прохор Шаляпин.-Сгорели деньги, поскольку отель и перелёт в бизнес-классе были оплачены на двоих. Тут такая красота. Виталина, тебя здесь очень не хватает.

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Как уже писала «КП», скандальный певец и ведущий «Прогноза погоды» Прохор Шаляпин проводит зимние каникулы без своей дамы сердца Виталины Цымбалюк-Романовской. Еще до начала отношений артист купил тур в Америку, а бывшая супруга Армена Джигарханяна отнеслась к этому обстоятельству с пониманием и отпустила его одного в отпуск. (подробности)

«Потеряли 400 тысяч рублей»: Суды с Джигарханяном помешали свиданию Шаляпина и Цымбалюк-Романовской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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