Владелец «православного» гарема нашел новую жену и ждет пятнадцатого ребенка

Эта история не так давно прогремела на всю страну. Напомним: 34-летний Иван Сухов - по иронии однофамилец знаменитого красноармейца из фильма «Белое солнце пустыни» - создал под Владимиром, в городке Александров, в ипотечной четырехкомнатной квартире свой персональный гарем. Сейчас у него три жены и 13 детей. Вернее, законная жена у него одна, а остальные женщины просто живут с ним.

В прошлом году разразился скандал: младшая супруга Юлия сбежала от своего господина с тремя детьми. Выступила на ток-шоу с обвинениями, мол, Сухов держал ее взаперти, угрожал за побег расправой. Юлия обратилась с заявлением в полицию. Многие были уверены, что этот «курятник» вот-вот развалится.

Мы позвонили Ивану узнать: чем же все закончилось?

«Появилась Мадина»

- Никакой у меня не гарем, а большая семья. Многоженство было еще в Древней Руси, у славянских народов, - рассуждает Иван Сухов. - У меня все хорошо, семья растет. Пока у меня три жены. Нашел сбежавшей замену: новая жена Мадина пришла. Свято место пусто не бывает!

- Как она к вам попала?

- Бог послал. Она мне написала по интернету. Сказала, что я ей понравился, хотела бы пообщаться. Три месяца переписывались. Потом она сказала: «Хочу в твою семью». Ну и все, стали жить. Ее хорошо приняли в нашей большой семье.

Сейчас со мной 34-летняя Наташа (старшая жена. - Ред.), 25-летняя Анна (средняя) и Мадина, ей, кажется, 30. Анну вот отвез в роддом. У нас с ней двое детей. Готовится рожать третьего. Наташа беременна седьмым ребенком. Родила летом, и сейчас мы опять пошли за маленьким. Мадина пока не беременна. Но все еще впереди.

- Сколько в общей сложности у вас детей?

- Сейчас всего 13. Анна родит 14-го. Наташа - 15-го. Вообще-то Варя, Дима, Кирилл - это дети Юли (сбежавшей. - Ред.). Они мне не биологические. Но я оформил, как Юля просила, отцовство, и они юридически мои дети. Сейчас с мамой где-то прячутся.

Когда-то Наталья была единственной женой Ивана. Но потом согласилась на гарем. Фото: vk.com

Наказание - месяц без секса

- Иван, как вы все в четырехкомнатной квартире размещаетесь?

- У всех трех жен одна комната на троих. Своя комната у детей-мальчиков. У девочек - своя. И у меня - своя.

- С женами как спите, по графику?

- Захотел, одну жену позвал, потом другую. Все зависит от меня. Я - главный дома. Основное правило патриархальной семьи - это уважение к мужчине.

- А если угасли чувства?

- Такого не происходит. Не может быть просто физически. Мои жены любят меня с каждым годом все больше. Мне-то вообще жаловаться грех. А жены соскучиться успевают за время, пока они без меня ночуют. Любовь-морковь и все дела. Романтика каждые три дня с каждой женой. Все довольны.

- У вас основа отношений - секс?

- Нет, упаси боже. При чем тут секс? Я говорил сейчас о любви, о нежных чувствах, об уважении друг к другу, о романтике. Женщина, встречая мужчину умнее и сильнее себя, возвышает его, слушает...

- Жены между собой ругаются?

- Чтобы волосы драли друг другу, интриги плели - такого нет. Если чем-то недовольны, приходят ко мне. Я решаю, кто прав, кто виноват. Того, кто виноват, наказываю.

- Как?

- Месяц ко мне не приходить ночевать. Всё. Это самое действенное наказание для женщины.

- А жены ревнуют?

- Они любить научились, и ревность сама отпала. У моих дочерей тоже ревности нет. Ревность - это психологическое заболевание, навязанное мнением общества.

Я стараюсь равноценно уделять внимание всем женам. Дарю им подарки. К примеру, покупаю одинаковые коробочки, а в них разные презенты - пожалуйста, тяните жребий. Они вытаскивают из мешочка подарочки. Каждая берет то, что по жребию досталось. Никаких обид.

- Жены пытаются за ваше внимание бороться? Как в «Белом солнце...»: «Господин назвал меня любимой женой».

- Этот фильм вообще не про нашу семью! Там ревнуют, а у нас ревности нет. Хотя жены, конечно, хотят внимания, борются за него, занимаются спортом. Они все имеют хорошие фигуры, привлекательны. Заботятся обо мне. Вот вы своему мужу ноги мыли хоть раз? А мне моют! Одна тазик принесла с водой: «Давай, я тебе ножки помою». Это такое ухаживание. Почему нет? Она же за ребенком ухаживает - ногти стрижет, попку ему моет. Почему же и за мужем не поухаживать? Муж трудится, а жена дает заботу взамен того достатка, которым мужчина ее окружает.

Мадина не показывает посторонним своего лица. Фото: Канал «Россия1»

Гендиректор техсервиса

- Не каждый мужчина может обеспечить достаток.

- Я долго не мог содержать свою семью. Вкалывал как папа Карло. Но потом нашел все-таки способ дохода. И любой мужчина найдет. Я верю в Бога и знаю, что прокормлю своих детей, сколько бы у меня их ни было. Я не олигарх и только-только ипотеку, которую три года назад брал, смог выплатить полностью. Одежду дети друг другу передают, донашивают. Знакомые нам дают вещи. Какую-то одежду мы отдаем знакомым. Что-то покупаем. Живем нормально.

У меня своя фирма по ремонту и техсервису, я гендиректор, у меня люди нанятые работают. Когда был период у меня плохой, тяжелый, моя жена мне помогала, морально поддерживала. Я сидел с ребятишками первый годик. И тоже ходил на работу - таксовал, разгружал. Старался принести домой денег. У жены был сменный график - она медсестра. Когда она уходила, я сидел с малышами.

- Это вы сейчас про которую жену?

- Про Наташу.

- Она вам помогала, а вы ей предложили многоженство. Неужели она так легко это приняла?

- Споры у нас с Наташей были, конечно. Она не согласна была сначала. Мы с ней и ругались. Но она умная женщина. Все приняла...

- А со средней женой Анной споры были?

- Второй, третьей женам легче приходить. Они уже знали, на что идут.

У меня сперва была одна жена, Ирина. Развелись. Появилась Наташа. Потом завел еще одну жену - Ольгу. Но мы жили в разных квартирах. Когда решил объединить всех под одной крышей, Оля не выдержала и ушла. Ей на смену пришла Анна. В 2017 году появилась Юля. Юля ушла - появилась Мадина. История длинная. Тяжелее всего было Наташе.

- Наташа еще и седьмым беременна! Она самая преданная жена?

- Не самая. Просто любит, и все. Я ведь за честные отношения. Кто-то живет с одной женой, а тайком по любовницам бегает. Когда одна жена у меня была, я тоже гулял направо-налево. Подвернулась возможность - радость. Мне не хватало физически одной жены никак вообще.

Юля не выдержала - сбежала. Фото: vk.com

Старший сын - заместитель

- Выплатами вам как многодетной семьей помогают?

- Все говорят про эти выплаты. Да ничего там толком не платят. 300 рублей в месяц на одного ребенка. Плюс 1000 рублей единовременно в августе перечисляется. Все. Умножьте на число ребятишек. Это крохи.

- Как распределены домашние обязанности?

- Жены сами договариваются. И дети у меня к труду приучены...

- А у ваших жен на первом месте вы или дети?

- Для жен своих, считаю, я на первом месте. Так должно быть. Жена - за мужем. Дети - за матерью. И все ясно. Отец главный. У нас принимает решение мужской коллектив. Если я уехал в командировку по работе, меня нет дома, то старший сын Сергей (ребенок Наташи от предыдущего брака), ему 15 лет, решает все вопросы. Даже мама родная не может ему сделать замечание. Если он не прав, будет отвечать передо мной.

- Старший сын ведь будет модель семейную копировать?

- Абсолютно верно. И мои дочери только за многоженство будут. Ну если захотят, но они уже хотят. Считают, что так веселее, интереснее.

- Сколько дочкам лет?

- Василисе будет 10 лет. Галине - 6. Кстати, имена детям я даю.

- И даже малышки понимают про многоженство?

- Они знают, что у нас большая семья. Главный - папа. Есть мамы. Все мы вместе. Дети называют мамой родную маму. Остальных по имени - Наташа, Аня.

- В школе над вашими детьми не смеются?

- Нет. В школе нормальное отношение. Дети друг за друга горой. А один одноклассник даже сказал моему сыну: «Мой папа маме ничего не может сказать, когда она на него кричит. Я бы такого не терпел. А у тебя папа может с тремя мамами жить. Познакомить бы его с моим папой, чтобы он научил»...

Никаких садиков для младших

- Младшие в садик ходят?

- Ни в коем случае. Для чего? Я их заводил для себя, а не для детсадика. Занимаемся с ними дома. И интеллектуально они развиты выше, чем дети, которые в садик ходят.

Я принимаю у детей экзамены, проверяю, что они знают. Воспитанием занимаюсь. А в школе они учатся сами. И друг другу помогают уроки делать. Дети у меня в настольные игры играют, в нарды, шахматы, вместо того чтобы сидеть, уткнувшись в планшет, как зомби. Старший Сергей - отличник по математике, в олимпиадах участвует. Василиса - конструктор, всякие инженерные проекты делает из картона, клеит, лепит банкоматы, стиральные машинки, дома. Сама делает чертежи.

Галина - модница, вещи шьет. Самсону три годика, он по динозаврам специалист.

Соломон президентом собрался стать. Рисует очень хорошо, ему нравится, любознательный.

Все детки у меня здоровые. Мы обычно купались в холодной воде, закалялись... Сбежавшая Юля придумала, что я якобы так издеваюсь. Сейчас не купаемся из-за проверок.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Тещи тоже три

- Как поется в песенке про султана: «Три жены - красота, что ни говори, но, с другой стороны, - тещи тоже три». И как у вас отношения с тещами?

- Сначала все не принимают. А спустя год, два, три - принимают. Когда видят счастливые глаза дочек, относятся нормально. Нет, моя мама не принимает. На телепередачах обо мне нехорошо отзывалась. Я с ней общаюсь - она моя мама, какая бы она ни была. Может, ей на шоу денег дали, чтобы она поругала меня. С папой я не общаюсь, с детства его не знал. Отец в Греции живет, он грек. А мама русская.

ОФИЦИАЛЬНО

«С детьми проблем нет. Пока»

Мы уже писали, что представители православной церкви однозначно осудили формат семьи, которую создал Иван. Многоженство - грех. Психологи непрозрачно намекнули, что у детей, выросших в гареме, в будущем возможны серьезные проблемы. Прокуратура в возбуждении уголовного дела по заявлению Юлии на Ивана Сухова отказала, нарушений не выявила. А что же органы опеки?

- Конечно, семья Сухова у нас на контроле, - сказала «КП» заведующая Отделом опеки и попечительства Управления образования администрации Александровского района Владимирской области Татьяна Макарцева. - Мы регулярно эту семью проверяем, я прихожу к ним домой, навещаю, смотрю условия проживания. В настоящее время проблем нет. Дети опрятные, чистенькие, за ними есть уход. Угроза жизни отсутствует. Все у них есть для жизни - еда, одежда. И в школу ходят, учатся.

- Говорят, они более развиты по сравнению со сверстниками?

- Развитие соответствует возрасту. Да, у меня есть свое мнение насчет данной семьи. Но это мое личное мнение. У детей в этой семье все в порядке. Пока. Все ли нормально у них в целом? Не берусь судить.

В ТЕМУ

«Юлю не бил!»

- Сбежавшая жена Юля сказала на ток-шоу, что вы можете ударить.

- Я ее не бил ни разу. Но ударить могу.

- И кого-то уже ударили?

- Да. Жену свою старшую, Наташу. Было такое. И ничего здесь страшного нет. Что, между мужем и женой ссор, что ли, не бывает? Я предупредил три раза и пощечину дал Наташе. И она меня ударяла. Она боевая девчонка.

Как-то попросил: «Наташа, перестань меня оскорблять». А ее несло. Я на нее тазик с холодной водой вылил. Ошарашился человек и успокоился. А Юлю никогда я не бил, пусть не сочиняет!

Юля на алименты подала (на троих неродных для Ивана детей. - Ред.). Выиграла суд, я ей оплачиваю алименты. А детей не дает мне видеть. Я за них сужусь.

Насчет того, что «силой удерживал»: я никого не держал взаперти, у нее ключи были. Юле не нравилось, что я ей запрещал обтягивающие джинсы носить, мини. Чтобы не ходила полураздетая, как проститутка. А Юля объявила на телевидении, мол, домострой, и многие стали осуждать, дескать, я тиран. Все это аморально, древний век! Но, извините, я не хочу вымереть, как динозавр. А мы к этому и движемся, принимая европейские ценности. Сколько развелось геев, лесбиянок. Уж лучше я буду в такой семье жить. И рожу нормальное потомство.

Мы связались с Юлей, сбежавшей женой. Но она обескуражила: «Заплатите сначала, потом спрашивайте». Кстати, Иван денег за беседу не просил.

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