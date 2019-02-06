"Я регистрировал свои юношеские увлечения". Дмитрий Киселев рассказал Дудю про своих семерых жен

Более 1 миллиона просмотров за сутки набрал новый выпуск программы "ВДудь" на "Ютубе". Гостем журналиста Юрия Дудя стал генеральный директор информагенства "Россия сегодня" и ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев.

Интервью длилось 1 час 40 минут и по требованию Киселева было выпущено без монтажа.

Приведем некоторые любопытные фрагменты этого интервью.

Дудь: Квартира, которую вы купили в 2014 году, стоила тогда 4,5 миллиона долларов. Откуда у вас такие деньги?

Киселев: Я всегда хорошо зарабатывал. У меня был один из первых "Мерседесов" в Москве. Это был 1990-й год тогда и я сделал фильм "100 дней Горбачева" с моим немецким коллегой Гердом Ругге. И я получил огромные деньги тогда. Мне хватило, чтобы купить "Мерседес" и построить коробку дома в Королеве, где мои дети родились. И потом я работал с западными компаниями, с французским телевидением, с японским. В общем, я достаточно уверенно себя чувствовал всегда. Потом я уехал на Украину и у меня был прямо-таки космический контракт. Естественно, у меня какие-то деньги остались. У нас сейчас нет в семье сбережений, потому что практически все, что мы заработали, мы вложили в жилье.

Интервью длилось 1 час 40 минут и по требованию Киселева было выпущено без монтажа

Дудь: Вы верующий

Киселев: Да

Дудь: Как вы относитесь к тому, что роль церкви становится все более заметной?

Киселев: Я считаю, что это положительная история. Церковь нечем заменить, пытались. Церковь это единственный общественный институт, который профессионально занимается вопросами добра и зла.

Киселев: Я регистрировал свои юношеские увлечения. В 23 я был уже трижды разведен. А в первый раз я женился в 18 лет на девушке, с который мы родились в один день. И она была у меня первой женщиной, а я у нее первым мужчиной. Мне казалось, что если любовь, то это навсегда. Глеб, мой сын, это сын Лены, моей четвертой жены. Мы сохранили хорошие отношения. И у меня нет брошенных детей.

Киселев ответил на вопросы Дудя.

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