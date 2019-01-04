«Мне 64, бро!»: Дмитрий Киселев опять зачитал рэп в эфире

Флешмоб, который незабвенный Сергей Дружко мог бы назвать #хайпанемнемножечко, продолжается. Через несколько дней после резонансного «Голубого Урганта» ответку дал Дмитрий Киселев, ведущий «Вестей недели» на России 1. В эфире программы «Мастер смеха» — если вдруг не знаете, такая существует, в жюри Андрей Ургант, Регина Дубовицкая, Владимир Винокур, Андрей Рожков и Михаил Галустян оценивают комиков — харизматичный Киселев aka MC Ядерный пепел зачитал несколько строчек собственного сочинения (!). На счет сжигания сердец геев там ничего нет, не переживайте. Зато МС Киселев, как назвал себя ведущий, проговаривается, что просыпается в квартире с видом на Москва-реку.

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«Мне шестьдесят четыре, бро, я встаю в пять утра. На телеке — «Россия», за окном Москва-река. Надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку, и вот я уже на студии. Инфа без купюр, без лишней лести, это просто Киселев, это просто «Вести» Сидишь на кухне, ругаешь Америку? Попробуй сделать это по телеку!»

Дмитрий Киселев зачитал рэп в эфире.

Это было очень плохо.

Мимо бита.

Мимо нот.

Мимо смысла.

И, главное, мимо юмора.

Склеено и записано с десятого раза — очень часто Киселев не попадает в текст. Некоторые слова, возможно, были переписаны на стадии озвучания.

И, несмотря на разбрасывание купюр, дэббинг и золотые кастеты, опус Киселева вовсе не был похож на клип Канье Уэста или Дрейка. Скорее это действо напоминало каноническое выступление Евгения Петросяна в 1998 году, когда мастер смеха показал рэпера, надев бандану Prodigy.

Рэп Евгения Петросяна.

Но 64-летнего ведущего канала «Россия 1» не остановить. Всего год до пенсии, страшно подумать. После выступления, в котором Киселев «шутил» про Меркель, Мэй, санкции, мосты, кимоно президента, газопровод и прораба, получившего *** (звезды), он призвал коллег по рэпу выступить на коктебельском фестивале. На нудистском пляже.

- Почему Коктебель, Дмитрий? - уточнил «уральский пельмень» Андрей Рожков. - Потому что там коньяк делают?

- Мы делаем там джазовый фестиваль уже 17 лет, - замялся хип-хоп-меценат. - И нам ничего не стоит сделать рэп-фестиваль на той же площадке. Через два дня позвать туда рэперов. Для них это было бы хорошей возможностью и защитой: выйти из прокуренных ангаров прямо на берегу, у кромки моря, на нудистском пляже. Поэтому добро пожаловать!

- У вас уже есть творческий псевдоним? - уточнил ведущий Сергей Пушной.

- Может быть, MC DK, - ответил Киселев.

- Я, наконец, понял, что такое рэп, - признался отец Ивана Урганта. - Это было стильно.

Видимо, рэп в России решили уничтожить на корню.

Назвать это зашкваром после «Голубого Урганта» в предновогоднюю ночь на Первом сложно. Но продолжением флешмоба #хайпанемнемножечко и очередным гвоздиком в гробик современной популярной музыки — запросто. Чем популярнее становится жанр, тем скорее берут его в оборот: силовики, телеканалы, СМИ, сценаристы сериалов и креативщики всех мастей. В меру возможностей, так сказать.

Все это не спорадические, а симптоматичные вспышки креатива. Ведь никакой жизни внутри российского шоу-бизнеса давно нет. И на первый план вышли псевдоинформационные поводы: фото из инстаграмов звезд — на пляже, в спортзале, в машине или просто в квартире на кухне — теперь стали мотивом для публикаций. СМИ пылесосят соцсети знаменитостей в поискать какой бы то ни было возможности поживиться.

Поэтому на помощь пришли телеведущие. Кто бы мог подумать? Казалось бы, говорящие головы, что читают заготовки редакторов, суфлер, подсказки в «ухо» или представляют гостей в студии. Но нет — именно они стали формировать повестку. Путь проложила Ольга Бузова, смешав жанры и стерев границу ТВ и шоу-бизнеса. Дальше дамбу прорвало. Гражданство Сергея Брилева, радионаезды Владимира Соловьева, странное интервью Екатерины Андреевой, вечеринка Артема Шейнина, Ургант с Гудковым в погоне за молодежью и теперь вот Киселев — вот, кто подхватил упавшее было знамя.

Остается только фантазировать, как далеко сможет зайти смекалка телеведущих.

Малахов возьмется за рок на «Нашествии».

Познер — за шансон в пельменной.

Борис Корчевников запилит дэт-метал с Хирургом.

Юлия Меньшова устроит ска-панк-вечеринку.

Вадим Прокопенко, надев перчатку Таноса, вызовет на батл Илона Маска по правилам MMA. Бой состоится сразу после реванша Конора Макгрегора, в клетку к которому запрыгнут Петров и Боширов, чтобы дать вторую часть интервью в присутствии Маргариты Симоньян.

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