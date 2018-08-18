Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями

СЕГОДНЯ 19:07 2018-08-18T19:32:10+03:00

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В суботу, 18 августа, стало известно, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", и его жена Анастасия Шубская стали родителями. Об этом радостном событии сообщил близкий друг форварда российский баскетболист Виталий Фридзон.

"Поздравляю с рождением первенца и наследника! Молодцы, так держать! Ура!", - написал Фридзон на своей странице в Instagram и опубликовал фотографию, на которой он запечатлен вместе с супругами.

Радостную новость подтвердила и Татьяна Овечкина, мама Александра Овечкина. В эфире Радио «Комсомольская правда» счастливая бабушка рассказала, как назвали малыша.

- Все прошло замечательно, у нас внук, продолжение рода. Хороший парень родился, Сережа, очаровательный совершенно. А в числа то какие? 18.08.18, нас сопровождают одни восьмерки, это к счастью!

Напомним, Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли шикарную свадьбу в июле прошлого года. В июне 2018 года хоккеист в составе "Вашингтона" выиграл свой первый Кубок Стэнли. Буквально через несколько дней после этого стало известно, что пара ждет ребенка.

Недавно тогда еще будущая мама опубликовала в Instagram свой снимок в бикини. "Плюс сто кг, но мы не унываем", — в шутку написала Анастасия, продемонстрировав стройную фигуру, не считая округлившегося животика.

Анастасия Шубская поделилась снимком в бикини. Фото: Инстаграм.

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