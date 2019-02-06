Пока на Никитской бушевал пожар, кто-то выносил ценные вещи из вскрытых квартир

Крупный пожар, унесший жизни 8 человек, случился в самом центре Москвы на Никитском бульваре в ночь с 4-го на 5-е февраля. Огонь вспыхнул около полуночи по предварительной версии в квартире №44 на 5-м этаже. Эта жилплощадь принадлежит дочке известного музыканта Юрия Башмета Ксении. И до 5 утра сотрудники МЧС боролись с пламенем. Общая площадь пожара составила больше 1000 квадратных метров. Все жильцы дома 12 были эвакуированы. Квартиры в подъезде №2 вскрыли для обнаружения очагов возгорания.

И пока пожарные тушили огонь, злоумышленники не теряли времени даром и прошлись по пустующим в эту ночь квартирам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689826" frameborder="0"></iframe> В центре Москвы в доме на Никитском бульваре произошел пожар.

- Вчера 5 февраля в полицию поступило сообщение от одной из жительниц дома №12 на Никитском бульваре, - сообщили «КП» в пресс-службе МВД по Москве. - Женщина 1980 года рождения заявила о пропаже из ее квартиры ценных вещей. Как следует из заявления, из ее квартиры в период с 19:30 до 8:20 утра пропали 3 ноутбука, игровая приставка, мобильный телефон, две электронные книги, планшетный компьютер и прочая дорогостоящая техника. По заявлению проводится проверка.

По неофициальной информации, обворованной оказалась Мария Шклярук, научный сотрудник Института проблем правоприменения, вице-президент и руководитель направления «Институты и общество» Центра стратегических разработок, член экспертного совета при Генеральной прокуратуре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689871" frameborder="0"></iframe> Последствия пожара в Москве на Никитском бульваре.Виктор ГУСЕЙНОВ

«Комсомольская правда» связалась с Марией, однако она в категоричной форме отказалась что-либо комментировать, даже не дослушав вопрос до конца, но явно поняв о чем идет речь.

В этом доме, как и во многих других в историческом центре столицы, огромные, роскошные квартиры соседствуют с тесными коммуналками. Самая пострадавшая от огня квартира №48, как раз коммуналка из 8 комнат. Все, кто был в ней в ту ночь погибли. Остальные квартиры в подъезде не были общими. Под Ксенией Башмет живет крупный московский чиновник Александр Орешкин, рядом с ним семья известной театральной художницы Марии Рыбасовой. Среди соседей значатся председатель нефтяного клуба Санкт-Петербурга, глава турфирмы, иностранный крупный бизнесмен, актриса Ингеборге Допкунайте и прочие незаурядных личностей.

Информации о каких-либо еще пропажах в полицию пока больше не поступало.

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