2019-02-06T17:04:07+03:00
Экономика

Чем нас травят: Экономят ли производители продуктов на качестве

Если мясо дорожает, а колбаса — нет, значит в нее просто кладут не мясо [опрос КП]
Михаил ЗУБОВ
Поделиться:
«Комсомолка» решила организовать исследование на тему качества продуктов питания.«Комсомолка» решила организовать исследование на тему качества продуктов питания.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Власти рапортуют, что инфляция замедляется, а продуктовое подорожание в торговых сетях эконом-класса и вовсе почти прекратилось. Отчасти это правда. Еще пару лет назад граждане стали замечать, что пакет молока как бы прекратил дорожать, только в нем уже не литр, а — 0,9; в пакете с крупой не килограмм, а 900 граммов; в вакуумной упаковке сосисок не 10 штук, девять. Но теперь, похоже, ресурс сокращения порций себя исчерпал, и дело перешло к ухудшению качества.

Жалобы на то, что привычный сорт колбасы или йогурта изменил вкус, приходят регулярно. Их география, как в песне: от Москвы до самых до окраин. «Комсомолка» решила организовать исследование на тему: чем нас кормят, и привлекает к нему специалистов. Результаты мы опубликуем и сравним с мнением читателей, которые примут участие в нашем опросе.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Яйцо как индикатор обнищания среднего класса

8 января пользователь сайта Pikabu с ником petrotreck опубликовал фотографию упаковки из 9 яиц с заголовком “Девяток яиц, пожалуйста”. И подписал: “Молоко 867 мл, майонез 220 мл, Кока-Кола не 1000 мл, а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных.” В комментариях под постом стали делиться другими примерами “недосдачи” и “недолива”. Фотография вирусом разошлась в соцсетях. Тут же пошли шутки о том, что еще можно было бы сократить в объемах - от литра водки до романа Агаты Кристи “Десять негритят” (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Роснефть»: формула успеха
На фоне продолжающегося общемирового падения цен на нефть в отчёте за 2018 год нефтяная компания «Роснефть» показывает хорошие финансовые результаты, что особенно заметно на фоне негативной динамики по аналогичным показателям у западных компаний
Новости 24
Общественная палата выпустит памятку о противодействии кибербуллингу детей
Шакро Молодой отправился по этапу в колонию
Россияне назвали главные экологические проблемы страны
Эль-классико для Барселоны в эту субботу пройдет под китайскими именами
Медведев: получить Нобелевскую премию не сложнее, чем выиграть ЧМ по футболу
Испытания "умных" мин начнутся в России в конце 2019 года
Путин подписал указ о частичной отмене ограничительных мер в отношении Турции
Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту проживания
Отдых Трампа во Флориде обошелся госказне США в $14 млн
Путин подписал указ об отмене виз для граждан Турции
«В здравом уме так даже врать не получится»: Захарова ответила Порошенко, обвинившему Россию в бедности украинцев
Трамп рассказал о разработке новейшей системы ПРО США
В Раде призвали Украину сотрудничать с Россией ради выживания
Песков рассказал, в чем заключается смысл жизни
Посол РФ: Путин и Лукашенко рассмотрят в Сочи все проблемные вопросы
СК опроверг данные о девяти погибших при пожаре в "звездном доме" на Никитском бульваре
Алексей Каспржак покинул пост директора детского центра «Артек»
Разрезанную «Девочку с воздушным шаром» Бэнкси выставили в музее
Лавров отреагировал на предложение США по заключению нового ДРСМД