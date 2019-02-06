Чем нас травят: Экономят ли производители продуктов на качестве

Власти рапортуют, что инфляция замедляется, а продуктовое подорожание в торговых сетях эконом-класса и вовсе почти прекратилось. Отчасти это правда. Еще пару лет назад граждане стали замечать, что пакет молока как бы прекратил дорожать, только в нем уже не литр, а — 0,9; в пакете с крупой не килограмм, а 900 граммов; в вакуумной упаковке сосисок не 10 штук, девять. Но теперь, похоже, ресурс сокращения порций себя исчерпал, и дело перешло к ухудшению качества.

Жалобы на то, что привычный сорт колбасы или йогурта изменил вкус, приходят регулярно. Их география, как в песне: от Москвы до самых до окраин. «Комсомолка» решила организовать исследование на тему: чем нас кормят, и привлекает к нему специалистов. Результаты мы опубликуем и сравним с мнением читателей, которые примут участие в нашем опросе.

Опрос по качеству продуктов.

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Яйцо как индикатор обнищания среднего класса

8 января пользователь сайта Pikabu с ником petrotreck опубликовал фотографию упаковки из 9 яиц с заголовком “Девяток яиц, пожалуйста”. И подписал: “Молоко 867 мл, майонез 220 мл, Кока-Кола не 1000 мл, а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных.” В комментариях под постом стали делиться другими примерами “недосдачи” и “недолива”. Фотография вирусом разошлась в соцсетях. Тут же пошли шутки о том, что еще можно было бы сократить в объемах - от литра водки до романа Агаты Кристи “Десять негритят” (подробности)