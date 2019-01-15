Яйцо как индикатор обнищания среднего класса

ОТ ШУТОК К ШУХЕРУ

8 января пользователь сайта Pikabu с ником petrotreck опубликовал фотографию упаковки из 9 яиц с заголовком “Девяток яиц, пожалуйста”. И подписал: “Молоко 867мл, майонез 220мл, Кока-Кола не 1000 мл, а всего лишь 900 мл. В Новом году очередь дошла и до яиц. Куриных.” В комментариях под постом стали делиться другими примерами “недосдачи” и “недолива”. Фотография вирусом разошлась в соцсетях. Тут же пошли шутки о том, что еще можно было бы сократить в объемах - от литра водки до романа Агаты Кристи “Десять негритят”. А дальше подключились СМИ: со свойственной серьезностью подтянули экспертов, начали выстраивать конспирологию. Мол, не иначе как бизнес там подготовился к ожидаемому подорожанию из-за повышения с нового года НДС. А тут еще и Росстат вовремя выступил с заявлением. Мол, яйца стали самым быстро дорожающим продуктом в 2018 году. К вечеру 11 января новость про “девять яиц” стала №1 в топе “Яндекс Новостей”. И ирония сменилась тревогой, а тревога - почти паникой. Пропавшее яйцо стало официальным символом грядущего экономического кризиса.

И ДАЖЕ ВОДКА ТЕПЕРЬ 39 ГРАДУСОВ

Уловка с уменьшением объема упаковки возникла не сегодня. Производители планомерно делают это последние 4 года. Ни сахар по 900 грамм вместо килограмма, ни сок по 0,485 вместо полулитра, никого не возмутил. Шоколад, подсолнечное масло, Кока-Кола. Даже водку крепостью 39 градусов, которая тоже уже давно появилась, никого не взбудоражила.

А тут - минус одно яйцо, и такой общественный резонанс.

Вот что рассказал «КП» представитель птицефабрики «Вараксино» (Удмуртия), производитель уже знаменитого «девятка»:

- Упаковка на 9 штук яиц производится компанией Hartmann, является достаточно распространенной в Европе. В этой расфсасовке продаются (в России – ред.) уже с марта прошлого года. В ассортименте птицефабрики есть продукция, которая упаковывается в кассеты по 6, 8, 9, 12, 20 и 30 штук. Например, яйца ТМ «Село Зеленое» фасуются в упаковку по 6 штук. На стоимости продукции упаковочное решение не отразилось. В течение всего 2018 года на данную позицию цена не поднималась и находилась на фиксированном уровне.

Интересно, а почему торговые сети заказали птицефабрике именно такую расфасовку?

А вот комментарий представителя торговой сети:

- Данная позиция не является биржевой, заводилась именно под брендом п/ф «Вараксино» с заявленным количеством яиц в упаковке 9 шт. Это намеренное, обдуманное решение. Спрос да эту позицию довольно высок. В пересчете на 1 штуку позиция является довольно интересной по цене в сравнении с другими брендами, - объяснил «КП» представитель сети магазинов «7Я. Народная Семья».

Скорее всего, яйцо оказалось просто поводом, последней каплей для выброса общественного напряжения.

- Вся эта история показывает сдвиг в мироощущении нашего “креативного класса”. Образованной прослойки населения, которая сидит в интернете и создает повестку дня в социальных сетях. Почему раньше подобные новости оставались незамеченными? Потому что эти люди “разговоры домохозяек” - что сколько стоит, сколько весит - считали несколько постыдными для себя. Считалось, что если ты этим озабочен, то ты какой-то неудачник и вообще нищеброд, - рассказывает “КП” Алексей Рощин, социальный психолог, преподаватель МГУ. - Но видимо постоянное падение доходов уже сильно затронуло и “креативный класс”. Эти люди осознали себя, как людей обнищавших. И им перестало казаться стыдным и недостойным говорить о таких приземленных вещах, как цены на яйца.

КОРОБКА МЕНЬШЕ, А СТОИТ ДОРОЖЕ!

Почему-то никто не сомневался, что 9 яиц в упаковке продают по цене 10 или чуть-чуть подешевле. Мол, покупатель не заметит разницы и только дома обнаружит, что купил меньше за те же деньги. Проверить мы отправились в питерский «Перекресток» - вторая сеть, куда поставлялись злополучные яйца. Упаковка «девятка» - квадратная! Интересно, каким рассеянным надо быть, чтоб перепутать с привычной. Но главное – цена. 72 рубля!! Вот тебе и экономия. Рядом стоит десяток — за 60 рублей. Бежим с праведным гневом на кассу.

- Милочка! - это к кассирше. - Вы что это себе позволяете? Математику в школе не учили — яиц в коробке меньше, а цена больше.

Продавщица оказалась подкованной. Может, даже с высшим экономическим образование.. Не облаяла, а разложила по полочкам:

- «Девяток» яиц придумали в Удмрутии. Оттуда их везут. Видимо, путь не близкий, поэтому и дороже стоят. Да и вообще с этими девятками. К нам первая партия пришла к 25 декабря. Всего 12 коробочек. Мы их выставили на прилавки 5-6 января. И за две недели купили только половину завоза. Хотя проходимость у нас большая, центр города.

- Такая упаковка может объясняться емкостью ячеек для хранения яиц в холодильнике. У многих их 9 штук, а вовсе не 10, - говорит эксперт по ритейлу Владимир Русанов, сотрудник торговой сети “Командор”. - Потом производители ориентируются на разные потребительские привычки. Кому-то может быть удобнее купить товар в таком объеме, который можно употребить за 1-2 дня. А потом сходить еще раз в магазин за свежим.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Андрей КАРПОВ, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла:

- Думаю, что это маркетинг и ничего большего — ни рост цен, ни иные факторы. Почему к этому было привлечено такое внимание? Праздники, людям было нечем заняться и народ вокруг этого стал создавать мемы. А упаковки яиц есть разные — даже от 1 яйца, поэтому в этом нет ничего удивительного. На днях в одной европейской стране видел достаточно большое многообразие разных упаковок яиц. И в этом нет обмана потребителя, потому что 9 яиц видны невооруженным взглядом, по сравнению, например, с 900 миллилитрами молока. Но может быть определенная игра именно по цене — потребителю сходу сложно делить и высчитывать стоимость одного яйца, и те же 9 яиц чисто теоретически можно продать за единицу дороже, чем те же 10 яиц. Хотя разнообразие яиц в магазинах достаточное, опять же в большом ценовом диапазоне, и говорить о том, что это может скрывать именно цену, скорее всего, не приходится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Думе предложили запретить девяток яиц

Поднятый шум по поводу того, что в России будто бы куриное яйцо начали продавать не десятками, а еще и девятками (в действительности непривычные упаковки завезли лишь в некоторые магазины Петербурга, причем еще прошлой весной), не прошел мимо Госдумы. Свою порцию внимания на горячей теме решил получить депутат Михаил Дегтярев (подробности).

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