Где в России лучше кормят

Среднестатистический москвич может купить три продовольственных корзины, но есть регионы, в которых людям не хватает даже на половину минимального продуктового набора. К таким выводам пришел эксперт Всероссийского института аграрных проблем им.Никонова Константин Бородин. «КП» ознакомилась с результатами его исследования.

Расчет проводился так: исследователи выясняли, какую сумму тратит на еду среднестатистический житель каждого региона. А потом определяли, сколько минимальных продовольственных корзин можно купить на эти деньги.

В среднем по стране люди покупают 1,3 продовольственной корзины. Москвичи съедают от 2 до 3,5 минимальных наборов. Но есть регионы, где народ не может себе позволить даже половину корзины. На Алтае, в Калмыкии, Тыве и Хакасии люди вынуждены либо менее качественно питаться, либо экономить ради еды.

Автор исследования отмечает, что это преимущественно аграрные регионы, в которых не хватает обрабатывающих производств.

Сколько минимальных продуктовых наборов могут позволить себе россияне в месяц (в зависимости от времени года):

Московская область – 1,5 – 2,3

Москва – 1,5 – 3,1

Владимирская область – 0,9 – 1,70

Ивановская область – 0,8 – 1,7

Калмыкия – 0,5 – 1,2

Астраханская область – 0,9 – 1,9

Волгоградская область – 0,7 – 1,4

Кабардино-Балкария -0,8 – 1,6

Карачаево-Черкесия – 0,7 – 1,2

Марий Эл – 0,7 – 1,5

Алтай – 0,4 – 1

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