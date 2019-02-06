Мертвый сезон: Кокорину и Мамаеву продлили арест ещё на два месяца - до 8 апреля

Но и без того ясно, что сезон для них закончен. Чемпионат России завершится 26 мая и даже если их выпустят, футболисты просто не успеют набрать форму. Так что здесь правильнее говорить о следующем сезоне. А может, и вообще о продолжении спортивной карьеры.

Кокорин 19 марта в СИЗО отметит свое 28-летие. Но если он освободится в апреле, то еще сможет подготовиться к старту следующего первенства страны, которое стартует в июле. Тем более, что «Зенит» не отказывается от своего игрока и даже внес его в заявку на весенние матчи Лиги Европы.

Но есть один нюанс: контракт Кокорина, по которому он получает 3,3 млн евро в год, завершается 30 июня. И если футболист получит судимость (а приговор, скорее всего, будет обвинительным), то клуб еще десять раз подумает, нужен ли ему такой игрок, хоть и осужденный условно... Да и вопросы с перелетами по стране и, особенно, на зарубежные матчи, будут возникать постоянно. А ведь «Зенит» сейчас идет на первом месте в чемпионате России и, скорее всего, попадет осенью в Лигу чемпионов. Нужен ли главному спонсору ореол клуба, в котором играет уголовник?

Так что Кокорину, не исключено, придется искать другой, не такой звездный клуб. Может его возьмет «Динамо», где он когда-то играл, так сказать, на перевоспитание...

У Мамаева ситуация другая. Ему в сентябре исполнится уже 31 год, и «Краснодар» давно хочет разорвать с ним контракт. Осталась только личное присутствие футболиста и его подпись. Кто подберет скандального, пусть и неплохого футболиста? Впрочем, в серенькой команде и такому подспорью будут рады. Мамаева летом (если не отправят в колонию) можно будет получить практически даром, да и платить ему уже не надо будет так много (в «Краснодаре» он получал 2,4 млн евро в год). Словом, при лучшем раскладе, пару-тройку сезонов Мамай еще сможет поиграть на среднем уровне, но про команды топ-класса придется забыть навсегда.

КСТАТИ

Как подешевели футболисты

По оценкам авторитетного футбольного портала transfermarkt Кокорин осенью стоил 12 миллионов евро, а сейчас 8,5 млн. То есть каждый месяц сидения в Бутырке форвард дешевеет почти на миллион евро.

Мамаев на трансферном рынке оценивался в 6,5 млн евро, а сейчас тянет на 5 млн. То есть Павел падает в цене не так быстро. С другой стороны, он просто дешевле.

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Кокорину и Мамаеву продлили арест ещё на два месяца

Перед началом заседания адвокат Павла Мамаева в очередной раз пожаловался, что дело сознательно затягивают.

- Расследование было закончено ещё 26 декабря прошлого года, но нам позволили начать знакомиться с материалами дела только 30 января, - заявил корреспонденту «КП» Игорь Бушманов. - Следователь нам говорит, что с материалами долго знакомились потерпевшие. В итоге, все затянулось ещё больше, чем на месяц! (подробности)