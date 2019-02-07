«Проникла через дверь для прислуги»: Викторию Боняю уличили в том, что она без приглашения пришла на день рождения Неймара

Виктория Боня не раз признавалась, что с теплотой относится к футболистам, модель даже приезжала в прошлом году специально на мундиаль в Москву, чтобы поболеть за самых любимых игроков. Тем более, как признавалась сама профессиональная красавица, она большой друг некоторых из них. Например, бразильского игрока Неймара.

Причем друзья они настолько хорошие, что русская модель была приглашена на закрытую вечеринку, который организовал форвард каталонского клуба и о которой не должна была знать пресса. И никто из присутствующих распространяться о ней не стал.

Кроме Бони, которая опубликовала в своем блоге фото на фоне баннера, говорящим о том, в честь кого организовано празднество. Более того, инстаграм- звезда выложила и видео, где футболист, который после травмы передвигается с костылями принимает поздравления от друзей. Сразу же после того, как пост Бони появился в сети, поднялся скандал среди российских пользователей, которые уличили модель в том, что ее на вечеринку никто не приглашал. Так, например, отец именниника не узнал в «хорошем друге» Виктории того, кому было послано персональное приглашение. А блогер Лена Миро привела в своем жж письмо читательницы, которая была на вечеринке.

«Когда мы разговаривали с отцом Неймара на мероприятии и мимо проходило эта Боня , я спросила его, знает ли он ее, на что он ответил - нет, ни он , ни его сын , не знают эту тетю.

Там были левые люди помимо неё , но не было времени с ними разбираться . Вот такие дела ( орфография автора сохранена. Прим. ред)», - приводит блогер текст послания.

Миро предполагает, что Виктория проникла на вечеринку через дверь для прислуги, поэтому ей не достался столик и она была вынуждена стоять у входа с шампанским в руках.

Блогер сделала вывод, что появлением на такого уровня светских мероприятиях Боня пытается поднять свои социальные ставки как инстаграм- звезды, которая близка знакома с самыми известными персонами. А будут высокие ставки - будут и новые знакомства.

Надо отметить, что это не первый похожий скандал, в который попадает бывшая участница «Дом-2». Так, в прошлом году выяснилось, что ее роман с французским миллионером Пьером Андюраном был просто «ширмой» чтобы «ввести его в обществе женщин».

«Наша история была для Пьера. Он заплатил мне полмиллиона долларов, чтобы я, как говорится, показала его женскому миру», - рассказала Боня.

41-летний Пьер Андюран — состоятельный нефтяной трейдер. Обладатель состояния в 2 миллиарда евро известен своим пристрастием к русским моделям: в 2011 году он женился на манекенщице из Владивостока ЕвгенииСлюсаренко. Свадьба проходила в Петербурге, на бракосочетании пел сам сэр Элтон Джон. Невеста была беременна – возможно, именно этим и объяснялось скоропалительное решение Пьера пойти под венец. У пары родилась дочь, но это не спасло их брак. Говорят, всему виной стало увлечение Евгении дизайном: выйдя замуж, она оставила модельную карьеру и увлеклась оформлением интерьеров. Супруги купили роскошный отель на острове Самуив Таиланде, на котором Слюсаренко лично спроектировала каждую виллу. Евгения предпочитала больше времени проводить на экзотическом курорте и заниматься собственным бизнесом и йогой. В итоге пара рассталась. Видимо, Пьер собирался использовать связи Виктории Бони, чтобы подыскать себе новую подругу.

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