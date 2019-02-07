Алкоголь изменил бывшую жену Ефремова до неузнаваемости

Актриса Ксения Качалина изменилась до неузнаваемости. Артистка давно пристрастилась к алкоголю, не снимается и живет затворницей в компании кошек.

Сейчас в 47-летней Качалиной трудно узнать прежнюю красавицу, которая покорила сердца популярных актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова. Когда-то артистка была завсегдатаем светских вечеринок, ей рукоплескала Европа - в 1993 году она получила приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии за драму "Над темной водой".

Теперь женщина проводит дни за бутылкой спиртного, передает Пятый канал. Она по-прежнему живет в элитном доме в Брюсовом переулке, но в ее квартире царит хаос: повсюду разбросаны вещи, оборванные обои и обшарпанные полы.

Алкоголь изменил первую гражданскую жену Охлобыстина до неузнаваемости.Некогда за внимание красавицы и светской львицы Ксении Качалиной бились ведущие актеры страны, теперь же она проводит дни за бутылкой спиртного, медленно погружаясь в безумие в компании своих кошек.

Ее гражданский брак с Иваном Охлобыстиным длился два года, а от Михаила Ефремова она родила единственную дочь Анну-Марию. До десяти лет девочка жила с матерью, а потом отец забрал ее к себе. По словам женщины, дочь ее не навещает. А вот бывший муж, как заявила Качалина, помогает ей деньгами. "Хорошее самочувствие" актриса, как она сама говорит, поддерживает каждый день.

efremovmofficial Михаил Ефремов с дочкой Анной-Марией

Качалина пыталась вернуться к нормальной жизни. Она поехала лечиться в Индию, проведя в этой стране семь лет. Вот только помимо алкогольной привезла оттуда еще одну тяжелую зависимость, сообщили знакомые артистки.

В кино Качалина не снимается уже 12 лет. Ее последний фильм "Цена безумия" вышел в 2006 году.