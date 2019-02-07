Экс-гендиректор издательства «Известия» Эраст Галумов из тюрьмы: «Я больше полугода не мог позвонить своей 80-летней маме»

Послужной список Эраста Александровича очень внушительный: руководитель в blockchain village, издатель и главный редактор журнала «Мир и Политика» и международного журнала на русском и китайском языках «Москва-Пекин. Две страны-одно дело», кандидат экономических наук, доктор политических наук, профессор, автор книг и научных работ в области теории коммуникаций и имиджа государства, член союза писателей России, член международного сообщества писательских союзов, член общественного совета Следственного комитета РФ.... А теперь еще и главный фигурант уголовного дела по статье 159.4 «Мошенничество».

Его задержали 14 марта 2018 года в Сочи по обвинению в мошенничестве при сдаче в аренду вверенных ему помещений. Следствию известно о пяти эпизодах, общий ущерб от которых исчисляется по их версии десятками миллионов рублей. Суд, по ходатайству следствия, тут же отправил Галумова под стражу. И это несмотря на то, что в уголовно-процессуальном кодексе (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) есть запрет на применение заключения до основного суда к предпринимателям.

- На заседании по избранию меры пресечения свое решение судья мотивировал тем, что мои связи в бизнес и политических кругах РФ могут, якобы, помочь мне скрыться. Или каким-то образом кто-то помогут мне повлиять на свидетелей. - Рассказал Эраст Александрович члену ОНК Москвы, зампредседателю Ассоциации защиты бизнеса Ивану Мельникову. - И меня арестовали. Несмотря на возраст и хроническую болезнь. У меня полиартрит. В «Лефортово» не во всех камерах есть горячая вода. С моим заболеванием это мучение. Но слава богу, вот недавно меня перевели в такую, где есть. Это такое облегчение для меня.

За год в тюрьме болезнь обострилась. Настолько, что некоторые суставы совсем не слушаются.

- Я не могу руки за спину убрать, - говорит Эраст Александрович. - А при конвоировании на прогулку это надо делать обязательно. Правда вот одна смена знает о моей проблеме и не настаивает. Другая нет, приходится через боль все-таки приказы исполнять. Сейчас мне прокололи препараты, стало полегче.

Но все эти испытания — ерунда по сравнению с тем, что Галумову долгое время не разрешали общаться с матерью.

- Больше полугода мне не давали права позвонить маме. - Пожаловался он правозащитникам. - А ей за 80 уже, каждый день ее жизни может быть последним. Я очень переживал, это был такой мощный психологический прессинг следствия на меня . Сейчас пол следователь разрешил звонить ей иногда. Мы общаемся по телефону раз в две недели, иногда чаще.

Камера, в которой содержится Эраст Галумов двухместная, как и большинство в СИЗО «Лефортово». Сейчас его сосед такой же обвиняемый по экономической статье.

- Мне передают много книг, я читаю, читаю, читаю. С нынешним моим соседом мы ладим. С предыдущим было не очень . Если честно, хотелось бы сидеть в камере побольше, на 4-х. Так психологически проще. А вдвоем сложновато. Камера маленькая, не больше 8 метров площадью. Все время на виду друг у друга. Еще мне в «Лефортово» очень не хватает спортзала (на это жалуются абсолютно все заключенные, но здание СИЗО очень старое и в нем нет помещения для спортзала — прим.ред). И рыбы, она нужна мне как воздух при моей болезни. Ее дают мало, а передавать с воли, почему-то, запрещено. Почему только не понятно, ведь холодильники в камере есть у всех.

В целом политолог выглядит немного воспрявшим духом, в отличие от первых месяцев в СИЗО.

- Мы навещали его уже несколько раз. Поначалу ему было совсем не по себе. - Поделился с «КП» впечатлениями Мельников. - Сейчас немного повеселее вроде стал. Говорит, что готовит жалобу на свой незаконный арест уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову. Мы порекомендовали ему не затягивать с этим. Содержание под стражей по экономическим (предпринимательским) статьям нецелесообразно и незаконно. Но таких заключенных в изоляторах Москвы, к сожалению, очень и очень много.

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