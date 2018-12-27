Губернаторы на нарах: как встретят Новый год Хорошавин, Белых, Улюкаев и другие бывшие высокие чиновники

Московский следственный изолятор №2 ФСИН РФ в народе называют «Лефортово». И он известен на всю Россию. Сотрудники изолятора шутят, что в архивах тюрьмы больше громких фамилий, чем в учебниках истории. Традиции не меняются, и сегодня здесь ждут своей участи подозреваемые по крупным делам.

- Полтора года в «Лефортово» в двухместной камере провел экс-губернатор Кировской области Никита Белых (осужден и этапирован в колонию — прим. ред.). Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин (этапирован в Южно-Сахалинск — прим. ред.), экс-глава Удмуртии Александр Соловьев. Сейчас еще сидят экс-глава Марий-Эл Леонид Маркелов, экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, много крупных бизнесменов, есть люди, обвиняемые в шпионаже, - рассказал «КП» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. - С проверками мы с коллегами бывали в "Лефортово" не раз. Все по-разному переносят заточение. Как мне кажется, сложнее всех было Соловьеву. Он мучился, страдал, готовился умирать, так как несколько лет назад перенес онкологию, лишился одной почки, и у него были опасения, что болезнь вернулась. Но больше всего он страдал от безделья, помню даже просил веник, чтобы хоть что-то делать. Непросто ему было в тюрьме.

И это несмотря на то, что экс-глава Удмуртии провел в СИЗО меньше всех, всего чуть больше 4-х месяцев — арестовали его по подозрению в получении взятки в апреле 2017-го, а отправили под домашний арест в августе того же года. Вот уже полтора года он содержится в квартире дочери в Москве. Так что Новый год у него будет домашним праздником. Чего не скажешь о его коллегах, губернаторах.

Все «Лефортово» завалено подарками

Атмосфера в СИЗО №2 особая, многие даже считают, что невыносимая. Крошечные камеры, строгие запреты, суровая охрана. Здесь все сделано, чтобы сидельцы ни в коем случае не пересекались друг с другом — на прогулки выходят узким коллективом - только с соседом по камере, для этого в изоляторе предусмотрено несколько прогулочных двориков. А все тюремные коридоры покрыты плотными коврами, но не для уюта, а для тишины.

- Ковры полностью глушат шаги, - рассказывает Мельников. - И когда по коридору ведут арестантов, то тюремщики специально щелкают пальцами или кастаньетами, чтобы создавать хоть какие-то звуки и не пересекаться ни с кем. Но сейчас даже здесь атмосфера праздничная, все завалено подарками. Я лично видел, как из бюро передач постоянно выносят коробки и холщовые мешки. Это все передачи от родственников и друзей арестантов.

Мешки не подарочные. Такой закреплен за каждым сидельцем, в нем и носят передачки.

- Выдают их через кормовое окно в двери. Я как раз был у одного из братьев Магомедовых, когда ему принесли новогоднюю передачку. Он очень обрадовался .

Крупных бизнесменов-строителей Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали 31 марта 2018 года по обвинению в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате бюджетных средств во время строительства стадиона в Питере и аэропорта в Калининграде. Так что они впервые в жизни отметят Новый год в камере .

Зиявудин (слева) и Магомед (справа) Магомедовы. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

- Обычно в праздничную ночь сотрудники СИЗО допускают поблажки в режиме. И если стандартно отбой в 22.00, то с 31-го на 1-е его отменят и дадут всем посмотреть поздравление президента и «Голубые огоньки». Также руководство УФСИН Москвы обещало подготовить праздничное меню для всех изоляторов, правда, каким оно будет пока не разглашается.

В целом Магомедовы на условия содержания особо не жалуются. Это при том, что младший брат содержится в камере с новым ремонтом и горячей водой . А старший в старой без таких необходимых удобств.

- Зиявудин только посетовал, что в дворике для прогулок так мало место, что невозможно ни пробежаться, ни другим спортом заняться. Он очень высокий и крупный мужчина, так что ему действительно тяжело. А так все у них более-менее, перестали их перекидывать из одной камеру в другую , на что жаловались раньше, и жизнь устаканилась.

- А как выглядят эти прогулочные дворики?

- Есть маленькие для двухместных камер, площадью буквально метров 12. Это такое помещение где вместо крыши решетка. А вокруг четыре бетонные стены — никаких кустиков, ни турника даже — ничего. Есть дворы для четырехместных камер — они площадью побольше, где-то 30 или 40 метров. Но выглядят так же.

Маркелов попросил новый пиджак

Второй новый год встретит в «Лефортово» экс-губернатор Республики Марий-Эл Леонид Маркелов (был арестован по подозрению в получении взятки в апреле 2017 года). Первый год после посадки он много писал стихов, и «Комсомолка» даже публиковала некоторые его сочинения. Но сейчас поэзией Маркелов увлекается все реже.

Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов. ФОТО Антон Новодережкин/ТАСС

- Мое самое большое желание в новом году — свидание с сыном, - признался он правозащитнику. - Но следователь не дает нам на это разрешения. А мальчик в таком возрасте, когда ему очень необходимы наставления отца. Может быть, в следующем году удастся повидаться. Я уже заранее отправил новогодние поздравления и ему, и дочери. Ответов пока не получил, но дети не в Москве живут, и письма идут порой по 20-30 дней. Так что пока жду .

Самая частая жалоба экс-губернатора была на отсутствие горячей воды в камере. Ему, страдающему болезнью Бехтерева (серьезная болезнь суставов), такое лишение давалось особенно тяжело.

- Несколько лет мы, члены ОНК, бились за то, чтобы в «Лефортово» в камеры подвели горячую воду, - рассказал Мельников. - И вот это случилось, пусть пока и не во всех помещениях, но все-таки. Леонида Игоревича перевели в такую одним из первых.

- Теперь я могу хотя бы голову помыть под краном, - сообщил экс-губернатор. - Правда подстричься все не удается, машинку выдают раз в два месяца на пару часов, и что-то про меня тюремщики забыли.

Кроме общения с сыном Маркелову очень не хватает возможности заниматься спортом или хотя бы просто ходить, а еще рыбы.

- Мне по моему заболеванию рыба крайне необходима. Но ее по правилам передавать нельзя. И такое дурацкое ограничение действует почему-то только в «Лефортово», - посетовал Маркелов. - Что касается спорта, то никакого спортивного зала тут нет. Прогулка всего час в день. Мне же надо ходить не меньше 2-х, а то и 3-х часов, чтобы суставы не болели. На воле я часто отпускал машину и шел, куда мне нужно, пешком. Еще занимался скандинавской ходьбой. Но сейчас во всем этом ограничен.

Через правозащитника Леонид Игоревич попросил передать родным, чтобы они передали ему новый пиджак. Тот, что был, уже затерся от постоянных поездок в суды.

Гайзер уравновешен и спокоен

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер в «Лефортово» долгожитель. Его арестовали еще в сентябре 2015 года и с тех пор он здесь. Обвинения на политике более чем серьезные — организация преступного сообщества (от 12 лет), мошенничество (до 8 лет ) .

- Но он всегда немногословен, уравновешен и спокоен, - рассказал Мельников. - Аккуратно причесан, в своих «фирменных» очках. Я много раз бывал у него в камере и могу сказать, что он даже как-то похудел. Говорит, регулярно занимается спортом.

- Но где? В «Лефортово» же нет спортзала.

- В камере. «Конечно хотел бы в спортзал, но и так справляемся», - всегда говорит он. В его камере очень много книг, несколько высоченных стопок. Жалоб у него минимум всегда, можно сказать, вообще нет. Новый год он будет отмечать, как все, вдвоем со своим сокамерником. Никакой специальной общей комнаты для праздников и торжеств в «Лефортово» нет.

Правозащитники говорят, что довольно часто во время своих проверок не застают Вячеслава в камере — он в судах либо общается с адвокатами. Судебный процесс по делу в активной фазе. Допрашивается большое количество свидетелей — всего уже больше 100. Вполне вероятно, что в будущем году Вячеслав уедет из СИЗО отбывать наказание, как это произошло с экс-главой Белгородской области Никитой Белых и бывшим губернатором Сахалина Александром Хорошавиным.

Хорошавин: «Ручки и часы не мои»

Под стражей Александр Хорошавин, много лет возглавлявший Сахалинскую область, аж с апреля 2015 года. Больше полутора лет он провел в московских СИЗО "Лефортово" и "Кремлевский централ". А тем временем на воле народ активно обсуждал его несметные богатства — дорогущие ручки, коллекцию часов и прочих предметов роскоши.

В феврале 2017 года, когда следствие по делу завершилось и материалы передали в суд, спецбортом Александра Хорошавина и подельников доставили на Сахалин. Там и состоялся суд, а в феврале 2018-го экс-губернатору вынесли приговор - 13 лет строго режима.

Под стражей Александр Хорошавин, много лет возглавлявший Сахалинскую область, аж с апреля 2015 года. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

- Во время всероссийского форума «Сообщество», который проходил на Сахалине, мы вместе с местным ОНК осуществляли проверку одного из исправительных учреждений, - рассказал «Комсомолке» российский дзюдоист и общественный деятель, член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной Палаты Дмитрий Носов. - Я не буду называть, какого именно, так как это запрещено. Неожиданностью для меня было, что в одной из камер мы обнаружили бывшего губернатора Александра Хорошавина. Что я увидел своими глазами. Во-первых, что к нему все сотрудники относятся с большим уважением. Его камера хоть и двухместная, содержится он там один. Помещение маленькое — не больше 6 метров, есть туалет, старенький телевизор и холодильник. Во-вторых, что меня больше всего поразило — огромное, просто колоссальное количество книг. Мне кажется, не меньше 200 точно . Также везде лежат какие-то рукописи, Александр Хорошавин все время что-то пишет.

В целом называть эти условия санаторными Носов бы не стал.

- Обычная камера, ничем не отличающаяся от тысячи таких же в России. Никаких блатных условий, как многие пишут — такого нет. Единственная привилегия, что он сидит один.

В разговоре с правозащитниками Хорошавин упомянул и про ставшие уже мемом бриллиантовые ручки и часы.

- Сколько это уже длится, я смотрел по телевизору сюжеты про часы и ручки, но где это все, покажите, никто ничего ответить не смог, - сказал он.

Улюкаев попал в образцово-показательную «красную» зону

Есть и еще один сиделец класса VIP, арест и приговор которого обсуждался в прошедшем году очень громко — экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев. Он был привлечен к уголовной ответственности за получение взятки.

Для него наступающий 2019-й будет уже вторым годом в неволе. Улюкаева арестовали прямо в зале суда 15 декабря 2017 года в момент вынесения обвинительного приговора. Чиновнику дали 8 лет, но вычли время домашнего ареста — итого вышло 6 лет строгого режима. Так что 2018 он встретил в камере на «Кремлевском централе» (знаменитом корпусе «Матросской тишины»). А это СИЗО считается лучшим не только в Москве, но и в России.

Но пробыл он там недолго, всего 4 месяца, пока рассматривались его апелляционные жалобы. А после отбыл в неизвестном направлении. Дело в том, что по правилам сотрудники ФСИН не имеют права сообщать кому-либо, кроме ближайших родственников, места, где отбывают наказание осужденные. Но очень быстро стало известно, что Улюкаев попал в образцово—показательную ИК №1 в Тверской области. Там-то он и встретит 2019, а также 2020, 2021 и следующие года.

Есть и еще один сиделец класса VIP, арест и приговор которого обсуждался в прошедшем году очень громко — экс-министр экономического развития Алексей УлюкаевФото: Евгения ГУСЕВА

Что известно про эту колонию. Во-первых, попасть в нее считается большой удачей для тверских арестантов, так как условия содержания в ней очень приличные. Также как и контингент сидельцев. Многие с высшим образованием и сидят по "экономическим" и другим «благородным» статьям (не убийцы и насильники).

- Но помимо прочего, здесь содержат и граждан, осужденных по самый «народной» — 228 УК РФ «Перевозка и хранение наркотиков», - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - В целом зона эта считается «красной», то есть полностью подчиняется администрации. Тут не в ходу воровские устои и понятия, но и за соблюдением режима следят очень строго.

Из официальных источников известно, что колония рассчитана на 1535 мест. На 1 января 2018 был даже недобор — отбывали наказание в ней 1459 человек. Есть много производств — от выпуска металлоизделий, до швейного цеха (выпуск сумок, рюкзаков, спецодежды). Есть своя хлебопекарня, птичья ферма по производству яиц, плодоовощная база.

- На зарплаты осужденные жалуются, со всеми вычетами они редко превышают 2 — 3 тысячи рублей, - рассказал источник. - На зоне выстроена система поощрения — вел себя хорошо, участвовал в общественной жизни, работал, значит заслужишь дополнительное посещение ларька или спортзала. Правда рабочих мест немного, заключенные жалуются, что достаются они не всем.

Так что экс-министру, много рассуждавшему про безработицу в стране, теперь самому предстоит решить проблему со своим трудоустройством.

- Когда мы общались с Алексеем Улюкаевым в СИЗО, то он был очень подавлен и больше всего переживал, что не может видеться с женой, - вспоминает ответственный секретарь ОНК Иван Мельников. - Это его сильнее всего беспокоило. Насколько я знаю, теперь им положено до 6 свиданий в год. Передачки на строгом режиме разрешены один раз в три месяца. Переписка без ограничений.

В целом все, кто прошел через аресты и отсидки, говорят, что на зоне находиться намного проще, чем в СИЗО. В первую очередь из-за того, что уже назначен срок и понятно, сколько именно предстоит сидеть. Пусть и 10 лет, но все-таки срок обозримый.

Никита Белых собрал в тюремной библиотеке коллекцию книг Солженицына

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых арестован по обвинению в получении крупной взятки в 400 000 евро в июне 2016 года, с тех самых пор он под стражей . До вынесения приговора содержался в «Лефортово». В июне 2018-го его этапировали в Исправительную колонию №5 Рязанской области, где он и будет отбывать свой 6-летний срок на строгом режиме.

За два года, проведенных в СИЗО, Белых успел жениться на Екатерине Рейферт (сразу после свадьбы девушка поменяла фамилию на Белых). Пара даже повенчалась в комнате свиданий «Лефортово».

- В год на строгом режиме положено 3 длительных и 4 краткосрочных свидания, - рассказала «КП» Екатерина Белых. - Три у нас уже было. Вот последние из них буквально только что, я сейчас в машине еду из Рязанской области. Созваниваемся регулярно, по правилам положено 15 минут в день со стационарного телефона.

За два года, проведенных в СИЗО, Белых успел жениться на Екатерине Рейферт. ФОТО Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

- Как там Никита? Здоровье?

- Здоровье не лучше и не хуже. Те же проблемы с давлением, суставами.... Он в отряде на 100 человек. Все первоходы, вся эта зона для впервые осужденных. Работает в библиотеке... Вы все можете прочитать в его колонках на Whitenews.press. Их он написал из тюрьмы уже 6.

В своих посланиях к миру бывший губернатор рассказывает про свою лагерную жизнь. Сразу по прибытии на зону он устроился библиотекарем и развил в подведомственном ему книгохранилище бурную деятельность. Проводит конкурсы, готовит для осужденных радиопередачи про великих русских писателей.

«11 декабря Александру Исаевичу Солженицыну исполняется 100 лет, - пишет Белых в своей колонке. - Учитывая, что он жил и работал в Рязани, понимая, что часть его произведений очень плотно связана с темой лишения свободы, я решил, что будет правильно, если библиотека колонии тоже примет участие в праздновании юбилея... Семья писателя и мои знакомые прислали более полусотни книг, в том числе на одном очень ценном экземпляре «Крохоток» Наталья Дмитриевна Солженицына, за что ей огромное спасибо, сделала надпись «Библиотеке ФКУ УФСИН России по Рязанской области «Исправительная колония №5» в селе Клекотки. В память автора, к 11.12.2018». Думаю, не ошибусь, если скажу, что такой книги, также, как и такого объема литературы Солженицына, нет ни в одной библиотеке ФСИН».

- Как Никита будет Новый год отмечать?

- Он до сих пор не вполне уверен, как именно. Я, впрочем, тоже. Ограничений много, праздник в колонии существенно отличается от привычного праздника на воле. Для родственников - аналогично, сомнительный праздник без самых близких людей, с которыми рядом мысленно. Я, скорее всего, в полночь на своей веранде, уже уложив сына спать, подниму бокал шампанского за наше с Никитой будущее, которое обязательно наступит. Никита, в свою очередь, распечатает новогоднее письмо от меня (отправлено заранее, чтобы открыть непосредственно в 00:00) и поднимет за нас обоих чашку чая.

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