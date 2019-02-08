5 женщин, которые руководят туризмом в разных странах

Развивать туризм в России теперь будет Зарина Догузова. Дмитрий Медведев назначил ее руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Прежний глава ведомства Олег Сафонов отправлен в отставку парой дней раньше, 5 февраля, проработав на этой должности около четырех лет.

Зарина Догузова стала главой Ростуризма.

Между прочим, туристической отраслью в многих странах мира руководят женщины. Причем красавицы. В том числе – и в очень любимых российскими путешественниками курортных державах.

ГРЕЦИЯ, министр туризма Елена Кундура

Греческим туризмом заведует бывшая спортсменка и модель Елена Кундура.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В юности Елена Кундура была прыгуньей в высоту и окончила факультет спорта и физического образования Афинского университета. Сделала успешную карьеру модели, были лицом косметической марки Shiseido. В 1990 году CNN включила брюнетку из Греции в десятку самых красивых моделей мира. В 2004 году Елена Кундура впервые избрана в парламент Греции. С 2014 года – министр туризма. Говорит, кроме греческого, на английском, испанском и французском языках. Занимается благотворительностью.

ЕГИПЕТ, министр туризма Рания Аль-Машат

Самый молодой и самый привлекательный министр правительства Египта Рания Аль-Машат.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Первая в истории Страны пирамид женщина, возглавившая министерство туризма. И самый молодой министр в нынешнем кабинете – Рании 43 года. Она экономист со степенью PhD, окончила Американский университет в Каире и Университет Мэриленда в США. Работала в Международном валютном фонде и египетском Центробанке. А год назад стала министром туризма. Сама очень любит путешествовать, активно ведет Twitter и Instagram.

ГРУЗИЯ, глава Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили

Мариам Квривишвили заняла свой важный пост несколько дней назад, в начале февраля 2019 г.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

28-летняя Мариам назначена на свой срок на днях, 4 февраля. У нее прекрасное образование: Свободный университет в Грузии и Калифорнийский университет в Беркли, где она изучала маркетинг и менеджмент. Мариам работала представителем авиакомпании flydubai в Грузии, а также в Национальной администрации туризма – только раньше была замом.

ИСПАНИЯ, генеральный секретарь по туризму Исабель Мария Оливер Сагрерас

Туристические дела Испании - в женских руках Исабель Марии Оливер Сагрерас.Фото: YouTube

В Испании, как и в России, отдельного министерства туризма нет – за важную для солнечной страны отрасль экономики отвечает Министерство промышленности, коммерции и туризма. И генеральный государственный секретарь по туризму Исабель Мария Оливер Сагрерас. Она назначена на эту должность полгода назад, в июне 2018-го. Исабель родом с острова Майорка, биолог с университетским образованием. Но уже давно в политике – от мэрии Майорки до парламента Испании. В том числе занималась и развитием туризма на родных Балеарских островах. И ведь хорош там отдых, а?

БОЛГАРИЯ, министр туризма Николина Ангелкова

Болгарский министр туризма Николина Ангелкова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Выпускница Гарвардской бизнес-школы и магистр права, 39-летняя Николина Ангелкова успела поучиться в Германии и Франции, поработать в разных структурах Евросоюза, создать свою компанию “Николова и партнеры консалтинг”. На посту министра туризма она уже второй раз. Нередко бывает в России. Вот только что, в начале февраля, встречались в Москве с курирующим туризм заместителем министра экономического развития Сергеем Галкиным.

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