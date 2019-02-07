Дмитрий Медведев официально назначил Зарину Догузову руководителем Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Зарины Догузовой руководителем Ростуризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.
Догузова ранее работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. В 2015 году ей присвоили классный чин действительного государственного советника второго класса. В том же году она возглавила департамент по сопровождению крупных международных мероприятий в администрации президента. Также Догузова является членом наблюдательного совета центра «Амурский тигр».
Сайт kp.ru сообщал, что во вторник, 5 февраля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности главы Ростуризма и объявил о том, что Федеральное агентство по туризмубудет передано в ведение Минэкономразвития РФ.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
АТОР: Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство
Ранее стало известно о передаче полномочий ведомства Минэкономразвития РФ (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU