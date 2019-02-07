Дмитрий Медведев официально назначил Зарину Догузову руководителем Ростуризма

СЕГОДНЯ 20:09 2019-02-07T20:14:48+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Зарины Догузовой руководителем Ростуризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

Догузова ранее работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. В 2015 году ей присвоили классный чин действительного государственного советника второго класса. В том же году она возглавила департамент по сопровождению крупных международных мероприятий в администрации президента. Также Догузова является членом наблюдательного совета центра «Амурский тигр».

Сайт kp.ru сообщал, что во вторник, 5 февраля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Олега Сафонова от должности главы Ростуризма и объявил о том, что Федеральное агентство по туризмубудет передано в ведение Минэкономразвития РФ.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

АТОР: Ростуризм может перестать существовать как отдельное федеральное агентство

Ранее стало известно о передаче полномочий ведомства Минэкономразвития РФ (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU