126-килограммовая толстушка похудела вдвое, начав есть чайной ложкой

У каждой бывшей толстушке есть история, после которой обратной дороги не было. Мол, это происшествие так сильно задело девушку, что она твердо решила худеть. У 22-летней датчанки Матильды Броберг тоже была. Однажды девушку отказались пустить на колесо обозрения, мотивировав это тем, что не будут отвечать за безопасность клиента, который весит больше центнера. Девушка проплакала весь вечер, и вместо того, чтобы устроить себе очередную временную голодовку, решила худеть грамотно. Матильда перелопатила гору литературы, чтобы еще раз убедиться в прописной истине: только снижая калораж, можно стать стройнее. Чудес не существует, чай не парк аттракционов.

Тяжелее всего было отказать от шоколадных конфет, фастфуда и булочек. Тут датчанка решила обмануть себя и просто перестала ходить в магазин, чтобы не поддаваться искушению. Правильные продукты она заказывала по интернету, и даже если ей доставка привозила комплимент от магазина мужественно отдавала его курьеру. Решительность девушки была такой большой, что она отказалась даже от фруктов, хотя раньше без яблок не мыслила свою жизнь. Но вес уходил не килограммами, а граммами, и это было невыносимо.

mathildehbroberg IF YOU WANT IT YOU CAN DO IT

Тогда девушка решила обмануть мозг использовав чайную ложку для обеда вместо столовой, а вместо больших тарелок – маленькие. Такой подход помогал есть медленнее и ощутить насыщение, даже если порция совсем небольшая.

mathildehbroberg NEVER GIVE UP AND BELIEVE IN YOURSELF DOUBLE TAP IF YOU AGREE!

В первый месяц Матильде было тяжело, но потом ее растянутый желудок начал уменьшаться и она привыкла есть мало. Такой подход за 1,5 года помог девушке сбросить ровно половину своего веса. Со 126 кг она похудела до 63 кг. Однако появилась новая проблема: что делать с обвисшей кожей? Матильда решилась на абдоминопластику – удаление лишней кожи с живота. Сейчас о ее прежнем теле напоминает только маленький шрам на животе.

mathildehbroberg Never quit or give up! 2011 vs 2017

Потом девушка записалась в спорт и вдруг от всей души полюбила спорт, хотя всю жизнь бегала от физкультуры. Еще через год Матильда бросила архитектурный институт ради курсов тренера. Броберг говорит, что она ходячий пример как можно изменить свою жизнь всего лишь за три года. А люди ноют и жалуются всю жизнь.

mathildehbroberg 6 month beginning process.

Не знаете, с чего начать? Купите хотя бы чайную ложку.