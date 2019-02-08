Избивший Гуфа на вечеринке миллиардера Сосина извинился перед рэпером

О потасовке, которая случилась в клубе Бункер-42» на дне рождении наследника миллиардера Игоря Сосина несколько месяцев назад писали все СМИ. Тогда именинник попросил своих охранников избить рэпера за то, что его выступление было слишком коротким, а оплачено по полному прайсу. Бодибилдеры отвели музыканта в подвал, где хорошо приложили об стенную Врачи диагностировали у рэпера сотрясение мозга, перелом двух ребер и другие травмы. Гуф и его адвокат Сергей Жорин решили не оставлять ситуацию безнаказанной и на днях состоялась встреча между сыном Сосина и Алексеем Долматовым.

«На днях состоялась встреча моего доверителя Алексея Долматова со своим обидчиком. Стороны обсудили свои разногласия и заключили мировое соглашение» — отметил адвокат музыканта Жорин в интервью «СтарХИТ».

Известно, что Гуф решил простить обидчика, поэтому отозвал заявление из полиции. Жорин опроверг причастность к избиению рэпера сотрудников службы безопасности миллиардера Игоря Сосина. «Приносим искренние извинения за возникшую ситуацию господину Сосину. Ни он, ни его люди не причастны к данной теме», — отметил защитник.

Напомним, сыновья миллиардера Сосина известны своими скандалами. Три года назад старший наследник бизнесмена Егор Сосин задушил родную маму Анастасию Сосину, после чего его направили на принудительное лечение.

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- В тот вечер все шло нормально: Леха (настоящее имя Гуфа – Алексей Долматов. – Прим.авт.) приехал, спел несколько своих популярных песен - «Город дорог», «Моя игра», - рассказал «КП» источник в окружении артиста. - Пацаны веселились, пели с ним в микрофон, селфились, стримили в соцсети. А потом что-то пошло не так. Вроде как кто-то потребовал песню «Железное небо». Она вообще-то про зону, про сидельцев, не для такого утренника. Да и слова ее Леха давно забыл. В общем, заказчиков он послал, после чего его вызвали в гримерку и неслабо накостыляли, да еще и деньги отобрали. (подробности)