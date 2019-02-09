Пилот до последнего момента пытался спасти жизнь погибшего футболиста Эмилиано Салы

Пилот самолета, который перевозил футболиста клуба "Кардифф Сити" аргентинца Эмилиано Салу из Франции в Великобританию до последнего момента пытался сохранить контроль над воздушным судном. И сделать так, чтобы получилось спасти жизни и посадить самолет на воду. Но не вышло - он на большой скорости вошел в воду и потонул.

Как отметил эксперт Дэвид Лирмаунт в интервью Sun, при посадке на воду пилот "тянет нос" самолета. А самолет с Салой не рухнул в море с опущенным носом. При этом, Times допускает, что легкомоторный саолет Piper-Malibu пропал с радаров и рухнул из-за скопившейся наледи на крыльях. И в результате этого судно потеряло подъемную силу, устремившись к земле, в результате потерпев крушение.

Напомним, что частный самолет с футболистом, который перешел из французского "Нанта" в "Кардифф", пропало с радаров 22 января. 3 февраля самолет нашли на дне Ла-Манша. А 7 числа из-под обломков было извлечено тело футболиста. Останки пилота пока что так и не были найдены.

Первая публикация доклада о причинах крушения самолета ожидается 21 февраля.

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