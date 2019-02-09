Нелли Кобзон нашла утешение после смерти мужа

Нелли Кобзон трудно смириться со смертью любимого супруга - они были вместе почти 50 лет. Вдова певца вспоминает Иосифа Кобзона со слезами на глазах. Справиться с горем ей помогают дети и друзья.

Нелли Кобзон буквально купаетсяв любви близких ей людей. Дети - Андрей и Наталья,а также семь внуков поддерживают вдову певца.

iosifkobzon Нелли и Иосиф Кобзон были вместе почти 50 лет

"Они невероятно ко мне внимательны, оберегают меня от всего. Ну и друзья, конечно, тоже. Вы знаете, люди действительно настолько хорошо относились к моему мужу, что эта любовь перешла на меня, за что я ему опять же очень благодарна", - рассказала она програме "Ты не поверишь!".

Чтобы справиться с невосполнимой утратой, женщина взвалила на свои плечи одно из главных дел супруга. Иосиф Кобзон помогал всем, кто к нему обращался. "У мужа, наверное, была миссия на земле - делать добро. Он действительно предлагал людям свою помощь, даже когда они его об этом не просили", - вспоминает Нелли.

Теперь она возглавила фонд имени народного артиста. Поначалу ее испугал объем работы, которую выполнял на этом поприще Иосиф Кобзон. Но Нелли Кобзон надеется на успех и уверена, что ее ныне покойный супруг одобрил бы ее решение.