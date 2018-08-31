Любимые женщины Иосифа Кобзона

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-31T01:04:48+03:00

Народный артист СССР был трижды женат, а сколько раз был влюблен — и не сосчитаешь [видео]

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Вряд ли у кого-то вызывает сомнение, что Иосиф Кобзон - примерный семьянин. На премьере ли, на банкете или ином светском мероприятии он неизменно появлялся с красавицей-женой Нелей Кобзон. С ней он прожил счастливо почти полвека. Неля подарила ему наследников - сына и дочь, а те, когда пришло время, родили ему десять внуков. «Единственный человек, которого боится дед, - это бабушка Неля», - в одном из интервью признался кто-то из младших Кобзонов. Но такое признание скорее похоже на семейную байку. Свою Нелю Иосиф Давыдович обожал и носил на руках. Поэтому так трудно поверить, что прежде, чем встретить главную женщину своей жизни, Кобзон был дважды женат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/666501" frameborder="0"></iframe> Памяти Иосифа Кобзона.Не стало народного артиста - Иосифа Кобзона...

ПЕРВЫЙ БРАК ПРОДЛИЛСЯ ДВА ГОДА

В 1965 году 28-летний Кобзон женился на своей коллеге - 25-летней певице Веронике Кругловой, которая покорила его своими вокальными данными, изумительной девичьей фигуркой. Вероника была солисткой в оркестре легендарного Олега Лундстрема. Молодожены поселились в небольшой квартирке на окраине Москвы. Вскоре выяснилось, что Вероника беременна. Чтобы сохранить ребенка пришлось покинуть эстраду. Но младенец родился мертвым. То ли горе, то ли разность характеров отдалило супругов. Через два года они развелись. Ходили слухи, что их расставанию «помогла» новая любовь Кобзона. Как и полстраны он был влюблен в актрису Людмила Гурченко, которая стала главным секс-символом Советского Союза в 1956 году после выхода на экраны музыкальной комедии «Карнавальная ночь». А Кобзон только начал завоевывать популярность. Гурченко была старше на два года. С ней Кобзон познакомился, как и с Вероникой Кругловой, в 1964 году то ли в ресторане ВТО, то ли на гастролях. Но в то время актриса была замужем за своим третьим мужем — приемным сыном писателя Александра Фадеева.

Вероника Круглова на "Голубом огоньке" 1966 года.Фото: YouTube

Кобзон приезжал к кинозвезде на съемки, осыпал ее цветами и подарками, лил в уши комплименты своим неподражаемым бархатным голосом. И Людмила Марковна пала.

ВТОРОЙ — ЧЕТЫРЕ ГОДА

В 1967-м году (сразу после развода с Кругликовой) они официально оформили брак (Кобзон стал четвертым мужем 32-летней Гурченко). Но их семейная жизнь началась не в лучший период в творчестве актрисы. Гурченко почти не снималась, или снималась в эпизодах, или ее брали только на озвучку. У актрисы началась депрессия. В то время как карьера Кобзона шла в гору. Творческая плюс обычная женская ревность - Кобзон даже рядом с Гурченко, как говорят, оставался большим любителем женщин — сыграли свою роль. В их семье кипели африканские страсти, было перебито немало посуды, соседи были свидетелями громких скандалов звездной пары.

Людмила Гурченко в фильме "Белый взрыв", 1969 год.

В 1971 году, через четыре года после свадьбы, Кобзон и Гурченко разошлись. Расстались они нехорошо, чуть ли не врагами. До конца жизни не разговаривали, избегали встречи на сборных концертах.

Иосиф Давыдович сформулировал причину их расставания так: «Два мужика в одной семье – это перебор». Гурченко при всей своей хрупкости, осиной талии, звонком голосе была несгибаемым бойцом с железной волей.

ТРЕТИЙ — ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ

Как и после первого развода, так и на этот раз Иосиф Давдович недолго гулял холостяком. В том же 1971 году он женился на 21-летней Нинель (обратное прочтение слова «Ленин»)

На Нинель Иосиф Кобзон женился в 1971 году. ФОТО Личный архив / пересъемка КП

Дризиной, которая была младше его на 13 лет и обладала модельной внешностью. В кругу семьи красавицу звали «куколкой» или просто Нелей. Познакомился Иосиф Давыдович с будущей женой в гостях, куда привел девушку Эмиль Радов, конферансье Москонцерта. Для Нели, как она призналась позже, брак с Кобзон поначалу был чистым расчетом. Он-то влюбился по-настоящему. Свадьбу сыграли в Ленинграде, родном городе Нели. В Прибалтике прошел медовый месяц.

Нелли Кобзон.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА

После этого молодая жена переехала в дом своей свекрови. С Идой Исаевной она сразу нашла общий язык. Через три года у пары родился первенец — сын Андрей. А еще через два года — дочь Наташа. В начале семейной жизни Неля работала костюмером мужа, потом была ведущей на его концертах. Но все-таки главное дело ее жизни — работа жены и матери. Как считал Иосиф Давыдович не только врачи, но и Неля продлила ему жизнь после того, как в начале 2000 годов у него обнаружили злокачественную опухоль.

На посту «жены Кобзона» Неля прослужила 47 лет.

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МНЕНИЕ

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Дмитрий СМИРНОВ

- Кобзон страшно всем надоел, - сказал мне редактор двадцать лет назад.

Тогда тоже праздновали его юбилей и тоже переглядывались: ну сколько ж можно, ну опять это «я люблю тебя жизнь», новое же время, новые песни должны быть, невозможно же уже слушать.

И все эти двадцать, а может и все тридцать (сорок, пятьдесят?) лет мы ждем, когда придет кто-то, кто его сметет. А этот кто-то никак не приходит. Точнее, приходит каждый год, но как турист к египетским пирамидам. Задирает голову, смотрит, чешет в затылке, фотографируется на фоне и уезжает домой рассказывать родным и знакомым, какую махину видел, вот - даже фотка есть (подробности)

БИОГРАФИЯ

Биография Иосифа Кобзона

С 1958 года работал в Цирке на Цветном бульваре в программе "Куба - любовь моя", где исполнял одноименную песню Александры Пахмутовой. В советские времена исполнял патриотические песни. Лауреат множества наград и премий. С 1959 по 1962 годы - солист Всесоюзного радио, в 1962-1965 годы - солист-вокалист Госконцерта, в 1965 - 1989 годы - солист-вокалист Москонцерта (подробности)