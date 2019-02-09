В Подмосковье спасают хаски, которую хотел пристрелить хозяин

В деревне Жостово местная жительница Оксана Дьячкова обнаружила раненую собаку породы хаски. Животное лежало почти без движения в поле, куда Оксана и сама вывела на прогулку своих собак. Питомцы стали скулить, когда увидели своего сородича. Женщина не могла просто взять и поднять собаку, потому что она весила не меньше 25 кг, а у нее с собой еще свои две собаки. Общими усилиями с родственниками они затащили собаку в дом Оксаны, после чего она написала пост в соцсетях.

- В деревне Жостово, в районе садоводческого товарищества "Жостовское", со стороны поля, нашли собаку хаски с пулевым ранением на холке. Повезли собаку отзывчивые и неравнодушные люди в ветклинику. Там сделали рентген собаке и оказалось, что пуля находится около позвоночника и задеты нервные окончания, - рассказала Оксана.

Беда в том, что неизвестную собаку бесплатно не взялась спасать ни одна (в которые дозвонились) ветклиника города Мытищи и даже Москвы. Никто не хочет браться за эту операцию, так как врачи говорят, что собака потом может быть парализована. Врачи предложили ее усыпить. Но Оксана с друзьями не смогла принять такое решение, так как не знает, чья это собака. Именно для этого женщина выставила пост в соцсетях - может кто-то по ошейнику узнает собаку. Возможно ее ищут.

- Хаски часто пропадают. Собаку забрала пока к себе, - рассказала нам Оксана. - А как я должна была поступить? Пройти мимо?

- Пулю уже достали? - интересуюсь.

- Нет. Она до сих пор в теле собаки. Ни один врач пока не берется, нужен нейрохирург. Тот, который сможет извлечь пулю, просит за операцию 40 тысяч рублей. Поэтому мы начали сбор средств в соцсетях.

- В поселке эту собаку никто никогда не видел?

- Нет. Мы не знаем ее. И в поле явно ее кто-то привез. Может убить хозяин хотел? Тогда почему стрелял так? Не сразу в голову? Может кто-то хулиганил. Но пуля не вышла насквозь. Что делать с собакой пока не знаем.

Пока хаски находится у Оксаны Дьячковой, лежит. К тому же у собаки еще одна проблема - она не может сходить в туалет. Пока помочь собаке никто не может. Хозяина тоже найти не получается. Приютившая ее женщина даже задумалась написать заявление в полицию.

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