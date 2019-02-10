2019-02-10T12:32:47+03:00
Спорт

Конор Макгрегор вызвал следующего соперника на бой в UFC через Твиттер

Свой поединок ирландский боец может провести в мае против Нэйта Диаса
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Конор Макгрегор.Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор с интересом следил за поединками турнира UFC 234, который прошел сегодня в ночь с 9 на 10 февраля по московскому времени в Мельбурне. И через три часа после поражения Андерсона Сильвы от Исраэля Адесаньи в дело вступил ирландец. Он заявил, что "бронирует" себе бой с Нейтом Диасом.

- Бронируйте! Я буду драться с Нейтом в Куритибе. Думаю, есть смысл мне провести бой с Ником Диасом в Куритибе, - написал Конор в ответ на твит Андресона Сильвы, который высказал желание подраться с Ником Диасом.

В 2016 году эти два бойца дважды выходили в октагон и по разу одерживали победу друг над другом. Конор взял верх во втором бою благодаря решению судей, а Нэйт победил удушающим приемом.

Но, надо сказать, что это уже не первый случай публичных заявлени со стороны ирландца. Ранее он говорил о желании выйти на бой с Дональдом Серроне и даже сама Дэйна Уайт, глава промоушена UFC, заявил о том, что не против этого боя и готов дать ему ранг боя за временный чемпионский пояс в легком весе.

Напомним, что последний бой Конора Макгрегора состоялся 6 октября 2018 года. На UFC 229 он проиграл в 4 раунде Хабибу Нурмагомедову. А в результате драки после боя он получил дисквалификацию, которая закончится в апреле. А Нурмагомедов обещал вернуться в UFC в конце 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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