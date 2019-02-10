Постпред РФ в ООН Василий Небензя: Американские граждане нам в повседневной жизни проблем не создают. В отличие от властей США

Организацию объединённых наций последнее время критикуют: дескать, и бюрократии много, и штат раздут — больше 40 тысяч сотрудников в одном только секретариате. И всё же ООН — один из столпов международного права, где Россия на равных отстаивает свою точку зрения на миропорядок. Накануне Дня дипломатического работника (10 февраля) с российскими журналистами, аккредитованными в США, встретился постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Алексеевич Небензя. Короткие цитаты из этого разговора в сводках информагентств прозвучали, но только KP.RU представляет полную версию интервью.

У ПОСЛА БЫЛА ЗВЕЗДА НА ПОГОНАХ, КАК У МАРШАЛА

— Василий Алексеевич, парадный мундир в День дипломатического работника наденете?

— Обязательно. Я, как правило, надеваю его два раза в год — на государственный прием по случаю Дня России и в День дипломатического работника. Многие послы России в парадном мундире еще и вручают верительные грамоты. [Каждый новый посол, первый раз встречаясь с лидером страны пребывания, официально вручает ему свою верительную грамоту, что имеет большое символическое значение — прим. Ред.]

Когда-то, в 40-50-е годы дипломаты носили форму повседневно. Тогда она была больше похожа на военную, с погонами и звездами, шинелью и фуражкой. На погонах послов была вышита большая золотая звезда, что давало многим повод полагать, что звание Чрезвычайного и Полномочного посла якобы соответствует маршальскому.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.Фото: REUTERS

По инициативе Министра иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова недавно был разработан вариант формы для женщин-послов. У официального представителя МИД Марии Захаровой, имеющей ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса, такая парадная форма тоже есть. Есть она, думаю, и у Людмилы Воробьевой, нашего посла в Индонезии.

— Местом вашей дипломатической службы сегодня является Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН. И это — территория США. Американцы создают проблемы нашим дипломатам?

— Американские граждане нам в повседневной жизни никаких проблем не создают. А вот с властями США проблемы есть. Связанные с общим характером и негативным фоном российско-американских отношений, который не мы создали, касающиеся и нашей миссии, и нашего посольства в Вашингтоне. Напомним, что в прошлом году 10 сотрудников постпредства России при ООН были высланы из США. Продолжаются сложности с получением въездных виз.

Несколько дней назад американские власти объявили о новом порядке получения водительских прав для административно-технического персонала, работающего в постпредствах при ООН. Ранее эти сотрудники получали их, направляя копии действующих прав в госдеп США, курирующий обслуживание посольств и консульств. Теперь нам предлагают обращаться в местную ГИБДД и получать американские права с прохождением обучения, сдачей экзамена письменного и экзамена на вождение. Это, разумеется, создаёт нам серьёзные неудобства.

Мотивировали свое решение местные власти тем, что постпредства при ООН — это не двусторонние посольства, это иное. Зато когда высылали российских дипломатов, Вашингтон включил в их число сотрудников нашего постпредства. И это при том, что мы, приводя к паритету количество дипломатов наших стран в России и США, поступили благородно, не вычтя из общего количества дипперсонал постпредства, который, действительно, к двусторонним связям отношения не имеет. Иначе США пришлось бы сокращать ещё гораздо больше число своих сотрудников в России.

Были проблемы с открытием и обслуживанием банковских счетов миссии и ее сотрудников. Нет никаких подвижек и в вопросе нашего доступа к нашей же собственности на территории США. В лучшем случае мы получаем отговорку: «Давайте подождем. Обстановка не благоприятствует». А когда эта обстановка станет благоприятной, если весь американский истеблишмент заражен русофобией, и болезнь прогрессирует?

ДОСЬЕ НА «БЕЛЫХ КАСОК» ПРИВЕЛО СПЕЦСЛУЖБЫ В УЖАС

— Вы ждете знакомства с вашей новой американской коллегой Хизер Науэрт?

— Пока ее кандидатура ещё даже не представлена для утверждения в Конгресс США, как этого требует американское законодательство. По всей видимости, у администрации Соединенных Штатов много других забот. Все видят, что скорость принятия решений и определения приоритетности вопросов, а также способов решения внешнеполитических задач, не изменилась. Не говоря уже о том, что изменились и способы достижения целей на международной арене, многих из которых Вашингтон пытается добиться нелегитимными средствами.

Хизер Науэрт может стать новым постпредом США при ООН.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Можно ли одним словом определить характер ваших отношений с американскими коллегами из постпредства США при ООН? Это противостояние, соревнование, или…

— Это нормальные рабочие отношения. Пусть и при том, что противостояние, при котором наши позиции по тем или иным вопросам расходятся кардинально, очень часто имеет место быть.

Словесные баталии в ООН, транслируемые СМИ, являются продуктом разницы в подходах к той или иной проблеме. В процессе таких баталий нередко, что называется, высекаются искры. Пример: недавние закрытые консультации по сирийскому досье, связанному с применением химического оружия. И вот всплыла тема «Белых касок», которые являются псевдогуманитарной организацией, под прикрытием заявленных ею целей занимающейся пособничеством террористам, включая участие в боевых действиях с оружием в руках. Не говоря уже о постановках фальсификаций с применением химоружия. Наша позиция вызвала бурную дискуссию. Представители Запада считают «Белые каски» «героической организацией, которая заменяет Объединенные Нации в тех районах, куда сирийское правительство ограничивает доступ ООН». При этом сами признали, что финансируют «Белые каски», по сути дела, расписавшись в финансировании террористов.

В конце декабря прошлого года на полях Объединенных Наций мы провели мероприятие, в ходе которого рассказали (причем отмечу, что далеко не всё, что знаем) о реальной деятельности «Белых касок», представили показания свидетелей. Но никто из моих западных коллег не пришел. Слишком уж много политического и иного капитала в «Белые каски» и им подобных было Западом вложено.

В ходе освобождения юго-запада Сирии порядка четырёхсот «волонтеров» «Белых касок» эвакуировали в Иорданию. Амман их впустил, но с условием, что в ближайшие месяцы западные страны примут их у себя. Спецслужбы стали проверять досье этих беженцев, и пришли в ужас от реальной полученной информации об этих «героях».

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ — ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ США

— Многим не ясна позиция ООН по поводу кризиса в Венесуэле, где законному президенту Николасу Мадуро бросил вызов «самопровозглашённый президент» Хуан Гуайдо…

— В отношении Венесуэлы и гуманитарной помощи по линии ООН. Гуманитарная помощь сейчас — одна из карт, которую разыгрывают США и присвоивший себе титул врио президента Венесуэлы Гуайдо, недавно запросивший Генерального секретаря ООН о предоставлении гуманитарной помощи. Антониу Гуттериш справедливо и лаконично ответил: «ООН готова предоставить Венесуэле гуманитарную помощь по запросу ее законного правительства».

— И всё же, словесные баталии в ООН, темы которых мы с вами уже касались, производят неоднозначное впечатление.

— Словесные перепалки — не показатель плохих отношений российских дипломатов в ООН с коллегами из других стран. Мы обязаны методично доводить до международного сообщества свою позицию. Вода камень точит. И мы не одиноки на этом поле, нас поддерживают многие. Мы, кстати, рады тому, что в состав Совбеза ООН вошли такие государства, как ЮАР и Индонезия.

Да и репортажи, рассказывающие широкой аудитории о происходящем в ООН, — это лишь вершина айсберга. Кулуарная дипломатия никуда не делась. Почти все решения готовятся за закрытыми дверями, и публика видит лишь кульминацию процесса. А СМИ особенно. Знаю, что нередко новостные материалы о моих выступлениях в ООН выходят под заголовками наподобие «Небензя поставил на место постпреда США» или что-то в этом роде. Не обращаю на это внимания. И говорю я не для того, чтобы кого-то «срезать» и победить в словесной дуэли, а чтобы наилучшим способом донести позицию России для партнеров и аудитории.

На Твиттере нашего постпредства, кстати, недавно стартовал специальный проект, в рамках которого мы публикуем архивные выступления советских и российских постпредов при ООН.

— Россия заботится о представительстве нашей страны в секретариате ООН, в котором работают те, кто принимает присягу следовать указаниям исключительно Генерального секретаря этой организации?

— Мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы россияне были достойно представлены в структурах ООН. На данный момент наша географическая квота не заполнена целиком. Это связано с целым рядом факторов, в том числе и с тем, что большая группа российских сотрудников секретариата ООН недавно достигла пенсионного возраста, а просто заменить их на других соотечественников нельзя: в ООН конкурс.

Из тех, кто занимает ключевые позиции в системе Объединенных Наций: заместители Генерального секретаря, глава Контртеррористического управления Владимир Иванович Воронков и директор Управления ООН по наркотикам и преступности, Гендиректор отделения ООН в Вене Юрий Викторович Федотов, помощник Генерального секретаря по вопросам верховенства закона и учреждений безопасности Александр Владимирович Зуев.

Мы работаем над улучшением нашей кадровой представленности, тем более, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поставил задачу добиться справедливой географической представленности в секретариате Организации.

«ВАСИЛИЙ, ТЫ ХОРОШО ЗАЩИЩЁН»

— Постпред России при ООН — значимая фигура. С которой ищут контактов, с которой ищут общения. И, наверняка, за которой следят во всех смыслах этого слова… Трудно ли жить под наблюдением?

— На это просто не стоит обращать внимания. Бывший постпред США при ООН Никки Хейли мне как-то в шутку сказала: «Василий, не переживай, ты очень хорошо защищен». Я в таком же тоне поблагодарил в ее лице местные власти за «заботу и внимание».

С Никки я встречался в преддверии Нового года. Она пригласила к себе в резиденцию постпредов. Там были и ее родители. Как вы знаете, она — дочь иммигрантов из Индии. Ее папа — сикх, носит тюрбан. Вместе с мамой Никки он рассказывал мне, как они ездили в турпоездку в Россию, и как им там понравилось.

Постпред США при ООН Никки Хейли на заседании совета безопасности.Фото: EAST NEWS

Я спрашивал Хейли о том, чем она собирается заниматься после отставки. Никки ответила, что намерена на пару лет задержаться в Нью-Йорке, поскольку сыну нужно закончить школу. Затем в прессе появились сообщения, что она вроде бы будет работать в политологическом центре, читать лекции, упоминались даже размеры её предполагаемых гонораров.

— Каким вы видите политическое будущее Никки Хейли?

— Я воздержусь от каких бы то ни было предположений, поскольку случись развитие её политической карьеры в будущем, любые мои соображения на эту тему при нынешней русофобии только навредят ей. Скажу лишь, что просто так в США дети иммигрантов губернаторами и постпредами при ООН не становятся. Нужны хватка, харизма и способности. Всё это у нее есть. Хотя при всем при том она — продукт своей страны и своей системы, заложница тех политических пристрастий, которые ей с детства прививались. Уверен, у Никки Хейли есть политическое будущее, но как оно будет развиваться, судить не стану.

Василий Небензя и Никки Хейли перед началом заседания Совбеза ООН, апрель 2018 года. Фото Imago/TASS

— Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который возглавлял постпредство при ООН в течение целого десятилетия (1994-2004) — в ООН вспоминают?

— Многие не просто помнят, а отзываются с любовью и уважением. Один пример. В период председательства нашей страны в Совбезе ко мне была прикомандирована в качестве секретаря сотрудница секретариата ООН по имени Бренда. В ООН она работает много лет и была секретарем Сергея Викторовича. Узнав, что я еду в Москву, она попросила меня о… рисунке авторства нашего Министра. Многие знают, что Лавров частенько рисует скетчи, слушая выступления и доклады.

Я эту просьбу передал Министру. Ближайшей диппочтой в Нью-Йорке прилетел конверт, в котором был шикарный скетч от Сергея Викторовича. Специально для Бренды. Обыгрывающий её имя «Brenda — UN brand» [Бренда — бренд ООН — англ.]. Реакция, когда мы ей этот скетч, вставив в рамку, вручили, была сверхэмоциональной. Бренда плакала. От счастья, конечно.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя (слева направо) на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Фото Александр Щербак/ТАСС

— Вы сомневались, принимать ли предложение о назначении постпредом? (Предыдущий постпред РФ в ООН, Виталий Иванович Чуркин, скончался в буквальном смысле «на боевом посту» 20 февраля 2017 года — прим. Ред.)

— Я взял паузу на размышление. Но практически с самого начала понимал, что сказать «нет» в тех обстоятельствах, при которых это предложение было сделано, я не вправе. Я знал, куда еду. И знал о тех, кто был на этом месте до меня. Но я ни разу не пожалел о принятом решении.