Об осатаневшим Порошенко, магических ритуалах для роста рейтинга и тех, кто разочаровался в либерализме

В процессе преодоления москальско-коммунистического наследия у наших братьев возникла распря. Они переименовали Днепропетровск в Днепр, что, конечно, оригинально, поскольку такого способа называть город по реке в других странах не наблюдается: нет города Рейн, Дунай, Сена, Луара, Висла и пр. Но -- имеют право. Однако, тут возник вопрос, как именовать соответствующую область. Днепровская обл. почему-то не показалась, а вместо того придумали Сичеславскую. После чего разгорелся спор славян между собою.

Днепропетровский губернатор Филатов, хотя по убеждениям и совершенно свидомый, это не одобрил, заявив: "Категорически против переименования нашей области в Сичеславскую! Просто бесит! Я категорически против переименования области искусственно выдуманным словом. Это не парламент, а клуб политических самоубийц".

Убийц, самоубийц – это дело братьев, избравших такую Раду, однако, прецедент в самом деле опасный. Твердые украинцы желают возвращения не только Крыма и Донбасса, но и Кубани, т. е. нынешнего Краснодарского края. Хотеть не вредно, но ведь тут же встанет вопрос о его переименовании. А Сичедарский край – такое название может смутить не только освобожденных кубанцев, но даже и твердых соратников Бени Коломойского.

Тем более, что критицизм в отношении братьев нарастает даже на Смоленской площади. Представитель МИД РФ М. В. Захарова, комментируя очередные речи кандидата в президенты Украины П. А. Порошенко, официально заявила, что тот осатанел.

Конечно, это не самое сильное из возможных выражений. Модель из приставки "о-", корневого слова (например из трех букв) и суффикса "-ел", может порождать самые интересные конструкции. Но надо учитывать, что М. В. Захарова, во-первых, дама, которая таких слов даже и не знает, во-вторых, в дипломатии есть известные ограничения на красноречие. Так что пришлось назвать Порошенко демоническим человеком.

Впрочем, осатанение наблюдается не только в матери городов русских. Оптимистический телеканал "Дождь", известный своими информаторами в самых разных кругах, сообщил, что волшебства имеют место и в Москве. По данным оптимистического канала, волшебницы, объединившиеся в неправительственную организацию "Империя сильнейших ведьм", провели в столице внеурочный магический круг с целью укрепления рейтинга президента РФ.

Дело известное, описанное еще в "Руслане и Людмиле" –

"В восторге пылкого желанья,

Творим поспешно заклинанья,

Зовем духов во тьме ночной".

После чего

"Старушка дряхлая, седая,

С горбом, с трясучей головой,

Печальной ветхости картина"

Так подымает рейтинг, как и не снилось самым хитроумным политологам.

Теперь империи сильнейших волшебниц остается предложить свои услуги П. А. Порошенко и его французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, также нуждающимся – а кто не нуждается? нет, ты скажи! – в укреплении рейтинга.

На фоне творящихся всюду чудес и волшебств не удивительно, что даже и В. В. Познер, прежде славный своим вольнодумством, теперь не исключает, что уверует в Бога: "Всяко бывает в жизни. Что касается веры в Бога, я не могу категорически сказать, что нет. Я думаю, что это маловероятно, но неправильно будет сказать, что этого произойти не может". К тому знаменитый телеведущий присовокупил, что в свои двадцать лет (т. е. в 1955 г.) он и помыслить не мог, что будет осуждать советский государственный и общественный строй – а вот как все вышло.

Так и с В. В. Познером все может произойти по рассказу Федора Павловича Карамазова – "Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине. Входит и прямо сразу: "Нет Бога". На что великий святитель подымает перст и отвечает: "Рече безумец в сердце своем несть Бог!". Тот как был, так и в ноги: "Верую, кричит, и крещенье принимаю". Так его и окрестили тут же. Княгиня Дашкова была восприемницей, а Потемкин крестным отцом…". Остается выяснить, кто из руководящих лиц при крещении В. В. Познера выступит в роли кн. Дашковой и кн. Потемкина-Таврического – но высокодуховных лиц обоего пола в руководстве страны богато, проблем не будет

Да и вообще, обращение телеведущего было предвидено еще шутом в "Короле Лире" –

"В суде невинных не засудят.

Долгов ни у кого не будет,

Забудет сплетню злой язык,

Зароет деньги ростовщик,

Кошель воришка не присвоит,

А сводник с девкой храм построит

Тогда-то будет Альбион

Великой смутой возмущен".

Тем более, что предсказания сбываются на ходу. Народный борец А. А. Навальный со своими товарищами обличил ректора ВШЭ Я. И. Кузьминова, назвав возглавляемый им ВУЗ "шарашкиной конторой". Что несколько отличается от принятого в либеральных кругах взгляда на ВШЭ, как выдающуюся кузницу и здравницу, не имеющую равных в нашем отечестве.

Вероятно А. А. Навальный разочаровался в либерализме и решил предаться неистовому популизму. Тем более, что популизм в Европе нынче в моде, тамошнее начальство не устает предупреждать о страшных угрозах, которые от него исходят. Негоже и России отставать от Парижа и Рима.

А поскольку народный борец страшен во гневе, как бы следом за супругом не покусился и на супругу, главу ЦБ Э. С. Набиуллину. С лютого популиста станется.