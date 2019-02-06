Трамп заикнулся о новом договоре вместо ДРСМД

В Конгресс, который во вторник ждал ежегодного послания президента США, Дональд Трамп приехал под уличные протесты. Оппоненты встречали его бубнами, барабанами, российскими флагами и горящими буквами в руках, складывавшимися в обидное «Огромный врун». Сенатор Марк Рубио, ставший автором законопроекта о новых санкциях за помощь Сирии, привел в зал представителя самопровозглашенного президента Венесуэлы Гуаидо. И тот лично услышал приятное заверение Трампа о поддержке венесуэльского народа «в его благородном стремлении к свободе».

Глава Белого дома хвастался перед конгрессменами своими успехами, призывал республиканцев и демократов объединиться ради «исторического прогресса», обещал победить ВИЧ-инфекцию в течение 10 лет и требовал за 10 (но только дней) дать наконец денег на строительство стены на границе с Мексикой.

Отдельно остановился Трамп на судьбе Договора о ракетах средней и меньшей дальности, выход из которого Вашингтон начал 2 февраля.

- Возможно, мы сможем договориться о другом соглашении, подключив Китай и другие страны, а возможно, мы не сможем. В этом случае мы значительно превзойдем и опередим всех остальных, - уверен он.

- Относительно дальнейших переговоров – на эту ли тему или другие темы, которые касаются стратегической стабильности, контроля над вооружениями, президент Путин тоже ясно изложил нашу позицию: нет недостатка в тех инициативах, которые мы по этим вопросам передавали нашим американским и в целом западным натовским коллегам, - ответил ему на это из Ашхабада глава МИД РФ Сергей Лавров. - Поскольку никакой реакции от наших западных коллег не последовало, президент Путин поручил не будировать эти темы и спокойно выжидать, когда и если наши западные партнеры созреют для того, чтобы отреагировать на давно направлявшиеся им предложения по всему комплексу проблем стратегической стабильности.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ США

«АМЕРИКЕ ЗАВИДУЕТ ВЕСЬ МИР»

- На протяжении последних двух лет моя администрация в срочном, историческом темпе решала проблемы, на которые не обращали внимание лидеры обеих партий на протяжении многих десятилетий. После 24 месяцев стремительного прогресса наша экономика является предметом зависти всего мира, наши вооруженные силы - самые мощные на свете, и Америка выигрывает день за днем.

СТЕНЕ - БЫТЬ!

- Я добьюсь, чтобы она была построена. У конгресса осталось десять дней, чтобы провести законопроект, который профинансирует наши органы власти, защитит нашу родину и обеспечит безопасность нашей южной границы

СОЦИАЛИЗМУ - НЕТ!

- Мы обеспокоены новыми призывами принять социализм в нашей стране…Мы рождены свободными и останемся свободными. Мы повторяем наше решение: Америка никогда не будет социалистической страной!

О НОВОЙ ВСТРЕЧЕ С ЛИДЕРОМ КНДР

- Мы встретимся с председателем Кимом снова 27 и 28 февраля во Вьетнаме.

ОФИЦИАЛЬНО

Кремль не получал новых инициатив от Вашингтона

- Мы слышали и ранее заявления администрации США о необходимости привлечения других стран к этому договору, насколько это реалистично мы не знаем, конкретных инициатив от американских партнеров мы не получали, в соответствии с линией президента сами в этой области с инициативами выступать больше не собираемся, ибо делали это уже неоднократно, - прокомментировал пассаж Трампа по ДРСМД пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Алексей ПУШКОВ, глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике:

«Чистая риторика и новая гонка вооружений»

- Фраза Трампа: «Возможно, мы сможем договориться о новом ДРСМД, возможно, нет» - не означает ровным счетом ничего. Не желая договориться с одной страной, он предполагает договориться со многими? Нереально. Чистая риторика. США открывают новую главу в гонке ядерных вооружений.

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