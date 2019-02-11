Что же погубило туристов на перевале Дятлова

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Накануне 60-летия трагедии Генеральная прокуратура РФ заявила о проведении надзорной проверки по гибели туристов на перевале Дятлова. Впервые после 1959 года государство в лице правоохранительных органов откликнулось на просьбы родственников погибших ребят дать четкие ответы на вопрос о причинах трагедии.

В очередной раз хотим отмести глупые домыслы «раз прокуратура вмешалась, значит хотят скрыть правду, а иначе с чего бы?». Как мы уже писали, к нам, журналистам «КП», обратились престарелые родственники туристов с просьбой помочь подать заявление в прокуратуру Свердловской области. Заявление было подано, прокуроры взялись за дело. Никакой конспирологии.

Предварительные результаты прокурорской проверки сегодня вечером обсудят эксперты в программе «Пусть говорят» на Первом канале. Первый канал и «Комсомолка» не раз бок о бок занимались темой тайны перевала Дятлова. В 2013 году, например, у нас была совместная экспедиция на место трагедии. Там, на склоне горы Холат-Чахль, мы провели несколько экспериментов, чтобы понять, в каких условиях оказались туристы и отчего они могли умереть. Об этом можно прочитать здесь.

За разгадку тайны гибели группы Дятлова взялась Генеральная прокуратура РФ.

С тех пор журналисты «КП» проделали еще более огромную работу в поисках истины. О том, что было сделано, подробно расскажет в программе «Пусть говорят» главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.

Два вечера подряд мы с экспертами, участниками поисков, родственниками погибших будем обсуждать случившееся на перевале Дятлова и продолжать искать правду среди множества предположений.

Ответим на вопросы, почему не состоятельна лавинная версия, правда ли, что уральские прокуроры в 1959 году скрывали истинные обстоятельства смерти ребят, какие странности есть в уголовном деле, и, наконец, что увидели на перевале поисковики, обнаружившие палатку дятловцев.

Пусть серьезных исследователей не смутит выступление в передаче и некоторых, так скажем, фольклорных персонажей, вроде гадалок. Программа для широкого зрителя все ж таки предусматривает и развлекательные моменты. Однако и сейчас, и на перспективу мы настроены очень серьезно вместе с прокуратурой расследовать это дело.

Иногда мы слышим и читаем в свой адрес возмутительные отзывы: «Сколько можно изучать эту историю? Оставьте в покое умерших!». В ответ хочется привести слова родной сестры погибшего на перевале Рустема Слободина: «Умирая, моя мама сказала: «Я так и не узнала, от чего погиб мой мальчик, мой сын». Так, может быть, мне удастся это узнать. Мои родители всю жизнь скорбели о смерти Рустема, не зная правды».

Ради поисков той самой правды мы и проводим свое расследование, обращаемся за помощью в надзорные органы и т.д. В этой истории важно не столько журналистское любопытство, сколько право родственников погибших понять, что же случилось тогда на безымянном перевале.

Смотрите программу «Пусть говорят» 11, 12 февраля в 19.50.

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель. В сентябре прошлого года журналисты «Комсомолки» обратились в прокуратуру Свердловской области с просьбой разобраться в причинах трагедии. Прокурорами была начата проверка (подробности).

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