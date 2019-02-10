Маша из сериала "Папины дочки" топлесс показала растяжку

Актриса сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович снялась в откровенной фотосессии. Артистка снялась топлесс, продемонстрировав растяжку и гибкость.

Мирослава Карпович опубликовала в соцсети несколько фотографий, на которых она предстает топлесс. На знаменитости из одежды - только штаны.

m1r0slava_karpovich Полуголая Мирослава Карпович показала растяжку

"Всем спасибо миллион три разочка за Ваши многообразные нежные комментарии и лайки за предыдущую фотопортретическую гимнастическую, слегка голенькую подборку. Я еще немного повыкладываю эту серию и помозолю Вам черно-белым цветом глаза", - написала в комментарии к одному из снимков звезда сериала "Папины дочки".

m1r0slava_karpovich Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала несколько фото, на которых она предстает топлесс

Мирослава также сообщила своим подписчикам, что очень любит плавать. Актриса ходит в бассейн пять раз в неделю, если не на гастролях. "Плаваю полтора часа, по расстоянию иногда превышаю 3000 км, смотря с какой скоростью гоняю. Это без ласт, всяких досточек, кружков, моторчиков и остановок! Если открытая водная местность, еще дольше и больше могу. Но это не насилие, а чистый кайфыч", - похвасталась знаменитость.

Мирослава Карпович сыграла в сериале "Папины дочки" 16-летнюю Машу, когда ей самой был уже 21 год. Сериал принес ей большую известность. Маша - старшая "папина дочка" - была легкомысленной и романтичной брюнеткой. Во время съемок Мирослава Карпович снималась в откровенных фотосессиях для мужских журналов.

Сейчас Мирославе 32 года, и актерскую деятельность она бросать не собирается. Актриса играет в театре "Луны". Девушка свободно говорит на пяти языках - русском, украинском, английском, французском и итальянском.

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