2019-02-10T23:26:50+03:00
Звезды

Неадекватная поклонница напала на Макса Барских, чуть не сорвав его выступление в клубе

Девушка залезла на сцену во время выступления артиста, раскидав охрану [видео]
Кира БУЛЫЧЕВА
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Макс Барских выступил на Биг Лав Шоу в Москве и Санкт-Петербурге, заодно спел в клубе «Сибирь»Макс Барских выступил на Биг Лав Шоу в Москве и Санкт-Петербурге, заодно спел в клубе «Сибирь»
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С одной стороны это, конечно, несколько забавно. Будто вернулись времена «Ласкового мая», когда разгоряченные поклонницы срывали на концертах кумиров лифчики и пытались залезть на сцену, чтобы зацепить себе кусочек своего любимца. С другой - все же между артистом и его зрителем должен быть барьер, через который мы не должны переходить, таковы правила игры. Но не все в состоянии держать себя в руках.

Редкий гость в наших краях, Макс Барских, пробыл у нас несколько дней - выступил на Биг Лав Шоу в Москве и Санкт-Петербурге, заодно спел в клубе «Сибирь» - кажется, последнем оплоте гламурной жизни в Москве. Вообще, удивительно - пресыщенная нарядная публика, Гучи-Лабутены, выступление в два часа ночи, когда организмы тянет скорее на лирику. Но на концерте Барских началась настоящая вакханалия. Во время исполнения лиричным украинским трубадуром хита «Я хочу танцевать» на сцену выскочила дама, которая начала хватать артиста за шею и пытаться войти с ним в близкий, мы бы даже сказали интимный контакт. Охрана бросила все свои силы, чтобы оторвать страстную поклонницу от Макса, но девушка начала цепляться за артиста изо всех сил. Как мы узнали, инцидент не то чтобы сильно расстроил певца - скорее удивил. Будем надеяться, что ему не придётся нанимать шкафоподобных охранников, как у Тимати.

Неадекватная поклонница напала на Макса Барских.Девушка залезла на сцену во время выступления артиста в клубе "Сибирь"

Хотя, думаем, Барских еще не раз станет жертвой любвеобильных поклонниц. На выходных у него вышел новый альбом «7», песни с которого уже стали суперхитами. Народ изо всех сил качает треки «Неземная» и «Странная», и прочит 28-летнему Максу титул главного поп-артиста года и ротацию «во всех утюгах».

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Макс - настоящий герой нашего времени. Сейчас он находится на вершине музыкального Олимпа. Он круто выглядит, поёт понятные, но при этом неглупые песни, трудолюбив, поэтому прошлый год завершил в качестве самого востребованного на корпоративах артиста мужского пола, успев к тому же собрать главные музыкальные премии. Его клип «Туманы», который снял известный клипмейкер и продюсер Барских, Алан Бадоев, набрал более 87 миллионов просмотров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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