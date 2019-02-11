Брэду Питту повезло? Шарлиз Терон похвасталась стройной фигурой в пикантном платье-сетке

Уже месяц таблоиды шепчутся о том, что Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон. Якобы искра между 55-летним актером и его новой подругой проскочила еще летом, а ходить на свидания они начали еще пару месяцев назад. Брэда легко понять: в свои 43 года Шарлиз по-прежнему прекрасна, что на не устает постоянно доказывать. Появившись на одной из вечеринок Берлинского кинофестиваля, актриса произвела своим нарядом настоящий фурор.

Терон пришла на благотворительный ужин ««Кинематограф за мир» (Cinema For Peace), который состоялся в рамках «Берлинале-2018». Шарлиз, давно не появлявшаяся на публике в открытых платьях, выбрала для вечера весьма смелый наряд. Актриса нарядилась в платье-сетку поверх черного боди. Шарлиз уже не первый год сотрудничает с модным домом Dior, который одевает ее на все мероприятия, и в этот раз стилисты убедили звезду не прятать стройную фигуру. Тонкая талия, длинные ноги и плоский животик — Шарлиз, как и в начале своей карьеры, в безупречной форме.

43-летняя актриса не устает доказывать, что она по-прежнему одна из самых прекрасных звезд большого экрана.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда-то Терон пыталась добиться известности как модель: она родилась в ЮАР, и с 15 лет начала работать манекенщицей, параллельно занимаясь балетом. Переехав в 20 лет а Нью-Йорк, Шарлиз продолжала танцевать и сниматься, пока травма колена не поставила крест на ее мечтах о карьере балерины. На днях в своем Инстаграме Шарлиз поделилась снимком из своего модельного прошлого. По словам актрисы, она нашла его дома во время уборки. На фото ей всего 17 лет, и она готовится к участию в своем первом модельном конкурсе.

- Последовала примеру Мари Кондо и наткнулась на это. Мой первый конкурс в Южной Африке. Как жаль, что я не сохранила этот топ, - написала Терон на своей страничке в соцсети.

charlizeafrica Pulled a full Marie Kondo and came across this gem. My first modeling competition back in South Africa. Really wishing I kept this top. #tbt

Новость о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон стала одной из самых обсуждаемых в Голливуде. Новоиспеченная пара не дает по этому поводу никаких комментариев (что вполне понятно, ведь Брэд до сих пор в стадии развода с Анджелиной Джоли), не подтверждая, но и не отрицая слухи. Тем временем появились новые подробности того, как произошло сближение суперзвезд. Брэд и Шарлиз были знакомы довольно давно через бывшего бойфренда актрисы Шона Пенна. Но толчком для развития романтических отношений послужила совместная работа.

В июле прошлого года Брэд Питт и Шарлиз Терон вместе снимались для рекламного ролика бренда часов Breitling. Вместе с ними в видео снялся актер Адам Драйвер (Кайло Рен в «Звездных войнах»).

- Шесть месяцев назад они снимались вдвоем. На съемках они проводили время вместе, - рассказал источник People Magazine. – Но развивались их отношения не на публике.

Черно-белый рекламный видеоролик с участием Терон и Питта вышел в свет в сентябре. В январе Терон и Питта видели вместе на спецпоказе фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить» в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса. После сеанса пара отправилась вместе в бар, где Шарлиз, по словам исочников, смеялась и напропалую флиртовала с Питтом.

Платье подчеркнуло стройную фигуру Шарлиз.Фото: EAST NEWS

После неудачной двухлетней помолвки с Шоном Пенном (пара рассталась в 2015 году) Шарлиз Терон полностью посвятила себя заботам о двух усыновленных детях – сыне Джейсоне и дочке Августе. Брэд Питт до сих пор находится в стадии развода с Анджелиной Джоли. Бракоразводный процесс голливудской пары длится уже два года, и лишь недавно Питт получил возможность проводить время с детьми (их у Питта и Джоли шестеро).