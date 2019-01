Стало известно, с чего начался роман Брэда Питта и Шарлиз Терон

Новость о романе Брэда Питта и Шарлиз Терон появилась всего пару дней назад и уже стала одной из самых обсуждаемых в Голливуде. Новоиспеченная пара не дает по этому поводу никаких комментариев (что вполне понятно, ведь Брэд до сих пор в стадии развода с Анджелиной Джоли), не подтверждая, но и не отрицая слухи. Тем временем появились новые подробности того, как произошло сближение суперзвезд. Брэд и Шарлиз были знакомы довольно давно через бывшего бойфренда актрисы Шона Пенна. Но толчком для развития романтических отношений послужила совместная работа.

В июле прошлого года Брэд Питт и Шарлиз Терон вместе снимались для рекламного ролика бренда часов Breitling. Вместе с ними в видео снялся актер Адам Драйвер (Кайло Рен в «Звездных войнах»).

По сюжету артисты появляются на съемочной площадке, каждый по отдельности работая со сценарием, а покидают площадку уже вместе. 43-летняя Шарлиз одета в сногсшибательное черное платье и выглядит как настоящая голливудская дива, 55-летний Брэд – в белой футболке и в джинсах.

- Шесть месяцев назад они снимались вдвоем. На съемках они проводили время вместе, - рассказал источник People Magazine. – Но развивались их отношения не на публике.

Черно-белый рекламный видеоролик с участием Терон и Питта вышел в свет в сентябре. Возможно, Шарлиз и Брэд снова увиделись на вечеринке или приеме, посвященном этому событию и окончательно сблизились.

Как сообщает источник британского издания The Sun, в минувшие выходные Брэда и Шарлиз заметили вместе на свидании в Лос-Анджелесе. Актрису пригласили на специальный показ фильма «Если бы Бил-стрит могла заговорить», Брэд – исполнительный продюсер этой картины. Терон и Питт встретились в кинозале и весь сеанс провели вместе. После показа Питт переоделся и присоединился к Шарлиз, которая ждала его в баре на углу.

- Она пила коктейль с водкой, он – минеральную воду, - рассказал инсайдер. – Он обнимал ее за талию, они шутили и смеялись. Было заметно, что им хорошо друг с другом.

Шарлиз не уступает Анджелине ни в чем – ни в красоте, ни в известности, ни в гонорарах, ни в «Оскарах». Теперь у Джоли нашелся новый повод злиться, ведь Терон – ее заклятая соперница. Долгие годы две самых красивых актрисы Голливуда враждовали друг с другом из-за ролей. И Анджелина не раз переходила дорогу Шарлиз, лишая ее гонораров и выгодных контрактов.

После неудачной двухлетней помолвки с Шоном Пенном (пара рассталась в 2015 году) Шарлиз Терон полностью посвятила себя заботам о двух усыновленных детях – сыне Джейсоне и дочке Августе. Брэд Питт до сих пор находится в стадии развода с Анджелиной Джоли. Бракоразводный процесс голливудской пары длится уже два года, и лишь недавно Питт получил возможность проводить время с детьми (их у Питта и Джоли шестеро).

Breitling Cinema Squad - teaser 15s.Breitling is proud to reveal its global Cinema Squad with an absolutely stellar cast : Brad Pitt, Charlize Theron and Adam Driver. #breitling #SQUADONAMISSION #navitimer8