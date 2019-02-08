Светлана Акулова накануне 155-летия Московского зоопарка: «Летом будем праздновать и откроем детский зоопарк»

- Через несколько дней, а именно 13 февраля зоопарку исполнится 155 лет. Как планируете отмечать?

- Основные празднования мы начнем c летнего сезона — с 1 мая. О программе станет известно в первых числах марта. Главное направление — вспомнить историю. Ведь зоосад был основан еще в 1864 году указом царя Александра II, сколько за эти годы всего происходило. Зоопарк работал даже во время войны, когда падали бомбы. Есть даже история, что слон тушил пожар, сам засыпал песком огонь. И люди тогда все равно приходили, ориентировочно с 1941 по 1945 годы посетило 6 млн человек. Так что рассказать есть о чем, будут различные исторические экскурсии, художественная выставка, проведем мастер-классы, откроем выставки в городе. У нас даже появится свой гимн.

- А какие бы подарки зоопарк хотел получить? Появятся ли новые животные?

- Для любого животного сначала нужно построить вольер. Для гигантского муравьеда мы уже заканчиваем проектирование вольера, как только закончим строительство — нам передадут животное. Очень ждем китоглава — это королевская цапля. Довольно крупная птица, 1,5 метра высотой. Еще у нас будет медоед (или лысый барсук). Он хищник, очень умный.

- А черно-белую панду мы получим? Переговоры с китайцами ведем?

- Ведем. Но пока это конфиденциальная информация.

- Места всем животным хватит? На какой стадии сейчас проект по созданию второго зоопарка в Москве? Определена ли уже площадка?

- Нам предложили несколько участков земли, мы их исследуем, ведь должны построить самый лучший зоопарк. Там животные будут в правильных вольерах, по европейским стандартам — люди будут ходить по лабиринтам, а животные будут на воле. Сейчас мы смотрим территорию в Новой Москве.

В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» мы побеседовали с генеральным директором столичного зоопаркаФото: Иван МАКЕЕВ

- То есть перевозить из основного зоопарка в новый животных не будут?

- Нет. Стоит обратить внимание, что у Московского зоопарка вообще три территории: основная в центре, зоопитомник под Волоколамском и зоосад в Великом Устюге. Мы в Москве хотим оставить краснокнижных животных и тех, которые на грани исчезновения, чтобы люди могли приходить и просвещаться, показывать их детям. Зоопарк — это же вообще первый музей в жизни ребенка. Всем родителям хочется показать своему малышу зайчика, мишку, слоника. А потом ведут во взрослые музеи и говорят: «Вот на картине зайчик, а помнишь мы с тобой в зоопарке видели». По сути, у нас живая коллекция.

- Который год на реконструкции детский зоопарк. Когда туда можно будет прийти?

- Надеюсь, что в ближайшее время мы откроем его. Не исключено, что к Дню защиты детей. Как строители справятся. Нам сейчас уже привезли домашних животных — альпак, коз. Там у нас будет и контактная зона для детей.

- Сурки Арчи и Нагайна проспали «День сурка» 2 февраля. Это означает, что зима закончится еще не скоро?

- Нет. Просто наши сурки немного другие - у нас не американские, у нас сурок байбак. Арчи сейчас спит со своими милыми дамами — у него их теперь две. Вообще они должны проснуться к концу марта. Сначала выходит Арчи, проверят есть ли солнце, первая зеленая травка, проснулись ли мухи и жуки. Если все в порядке, то тогда спустится за своими дамами.

Светлана Акулова побывала у нас в гостях накануне 155-летия Московского зоопаркаФото: Иван МАКЕЕВ

- В ближайшие дни обещают плюсовую температуру, хотя еще февраль. А как животные переносят климатические качели? Не просыпаются ли медведи?

- Животные сами адаптируются под климат и, конечно, могут выйти раньше времени из спячки. Но, когда температура вернется в норму, то снова будут спать. Например, еноты спят не так продолжительно, как бурые медведи. Они могут проснуться, поискать еду, поесть и вернуться обратно. Кстати, еноты у нас сбегали в 2013 году. Они действовали командно: двое нагнули ветку сосны, чтобы третий вышел за пределы. А когда пришло время обеда, то оставшиеся получили еду, начали есть и посматривают куда-то вправо. Зоологи смотрят, а там сбежавший енот, мордой к стеклу прижался и жалобно смотрит - за пределами зоопарка еды-то нет.

- Кстати, у вас скоро появится дополнительный вход со стороны станции метро «Баррикадная», не станет ли он дополнительной лазейкой для животных?

- Нет (смеется). На самом деле, на Большой Грузинской скапливается большое количество посетителей. Все стоят почему-то в две крайние кассы, остальные то ли не замечают? И вот наконец-то нам мэр города согласовал строительство второго входа. Будет очень удобно, не нужно будет переходить дорогу. Можно будет из метро попасть сразу в зоопарк. Кстати, там рядом будет зоологическая библиотека — у нас 12 000 старинных книг.