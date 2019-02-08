В первую очередь Сергей Юрский - театральный актер огромной мощи. Но понятно, что актеров у нас узнают по киноролям. Поэтому для большинства Юрский - смешной старик дядя Митя из фильма «Любовь и голуби». Знаменитая сцена, когда Дорошина зашивает мужу деньги трусы, а усатый алкаш маячит под окнами: "извините, что я мешаю вам деньги прятать".

Юрский, большой почитатель театра абсурда и сам мечтавший стать клоуном, мог позволить себе пошутить. Спросишь - отчего умер 83-летний актер и сам не захочешь, а встанет перед глазами дядя Митя: «Инфаркт микарда. Вот такой рубец».

Горькая ирония.

Несмотря на поразительное попадание в образ, дядя Митя был целиком и полностью плодом искусства преображения. Юрский совсем не такой. Трудно представить себе дядю Митю, общающегося на равных с Бродским или Симоном Маркишем.

"Дядя Митя" из фильма "Любовь и голуби".

Уж если говорить о самых близких киноролях, то, конечно, это Виктор Николаевич Сорокин из «Республики Шкид», представитель старой интеллигенции, уважаемый и обожаемый детьми.

Вот таким Викниксором Юрский оставался по жизни. Высокий, с прямой спиной и прямым взглядом, внушавший уважение, умудрившийся в наших реалиях все эти годы сохранять лицо и достоинство.

Иногда его можно было видеть на передачах Урганта или в "Минуте славы". И там было заметно, насколько он другой, словно вернувшийся из 19 века. Когда на одном юмористическом шоу его попросили рассказать смешной анекдот, он подумал и рассказал стихотворение Игоря Холина про шапку:

Морозе сегодня крепкий!

Поеживаясь зябко,

Один - который в кепке -

Сказал другому в шапке.

А тот в ответ на это:

А чтож ты думал лето?

Но это правда было смешно.

Юрский происходил из очень интеллигентной семьи. Его отец всегда занимал высокие посты и какое-то время даже был директором московского цирка на Цветном бульваре. В повести Виктора Драгунского о цирке сороковых годов “Сегодня и ежедневно” отец Юрского был выведен как худрук цирка Долгов — высокий, худой, с бородкой и усами, похожий на Дон Кихота.

Фамилию своему герою Драгунский тоже дал неспроста. Отец много пил, постоянно одалживал деньги и даже сына своего представлял так: «Это Сергей, наследник всех моих долгов».

С ранних лет Сергей стал сторониться застолий, выпивки, богемы.

В актерской среде его называли человеком, застегнутым на все пуговицы. И может потому в одном из последнем интервью Юрский с горечью признался Познеру, что в конце жизни он впал в огромное одиночество.

Как вспоминала его жена, Наталья Тенякова, правильность Юрского зашкаливала. Хороший мальчик, золотой медалист. Получая учебники в школе, он за лето штудировал их, чтобы потом блистать знаниями на уроках.

В цирке познакомился с Юрием Никулиным и мечтал стать клоуном. Но отец сказал: если быть артистом, то как Михаил Чехов, а если нет, то оставь эту затею, сын, поступай на юридический.

Так Юрский впервые узнал о существовании другого Чехова, не Антона Павловича. И это определило его судьбу. Вскоре он бросил институт и сам ушел в актерство.

1982 год, Сергей Юрский с женой актрисой Натальей Теняковой и дочерью Дашей на прогулке. Фото Валерия Христофорова /Фотохроника ТАСС/

Он отдал БДТ двадцать лет жизни и гремел там. Многие до сих пор помнят его Тузенбаха в "Трех Сестрах" или Чацкого в «Горе от ума». А кто не помнит - может пересмотреть «Золотого теленка», где Юрский играет Бендера и вспомнить парадоксальные слова: "Бендер для меня - положительный герой и тот же Чацкий".

Великий комбинатор у Юрского получился непохожим ни на кого. Если в исполнении Миронова Остап был мастером хлестких афоризмов, обаятельным и немного женственным типом, то Юрский пошел иначе. Его Остап стал очень социальным человеком, инженером ситуации.

Кстати, «Теленка», как это водится, сначала разгромили, сказали, что Бендер несмешной и занудный. Признание, что Юрский - это лучший Бендер - пришло со временем.

Кстати, так происходило со многими фильмами, в которых он играл. Рязановского «Человека ниоткуда» вообще положили на полку на двадцать с лишним лет, да еще пели частушки:

На «Мосфильме» вышло чудо

С «Человеком ниоткуда».

Посмотрел я это чудо —

Век в кино ходить не буду!

Но спустя годы фильм вернулся зрителю и оказался востребованным.

"Мне грех говорить, что я о чем-то сожалею. Судьба лишила меня многого, но и подарила много. Хотя бы возраст", - говорил он.

Юрскому пришлось покинуть родной Ленинград. Было время, когда он не мог работать, находясь под негласным запретом на профессию. Было время безденежья и отчаяния.

Но он не пасовал.

"Если б ты сделал хоть один иной поворот в лабиринте твоей жизни, это был бы не ты. Смирись с пробелами и пропусками — они твой выбор. Оборви нитку — ты свободен, и каждая новая секунда есть новый выбор. Все пробелы в длинной строке текста твоей жизни. Помни пробелы, но цени строку".

До конца жизни он работал как режиссер и актер в театре "Моссовета". В прошлом году представил свой новый спектакль.

Кстати, в поэтической и писательской среде Юрский очень уважаем как писатель и хороший поэт.

Небо, солнце, тишина.

Сосны, сколько видит око.

Молчаливая жена,

Погруженная в судоку.

Вот, Наташа, наш предел:

Ванны, душ — услада тела.

Я вот этого хотел,

Ты-то этого хотела?

Где-то в его прозе есть мысль о том, что жизнь его была наполнена чувством стыда и актерство помогало от этого стыда избавиться. И что если бы жизнь дала ему еще одну возможность вернуться на землю, он бы вернулся, чтобы еще раз стать актером.

Таким был Юрский. Русский интеллигент, человек из другого времени, но которому было интересно в нашем.

Актер, чей голос останется с нами, вошедший в нашу жизнь с детства, еще по пластинке «Али-Баба и сорок разбойников», где актер озвучивал брата Али-Бабы Касыма.

- Лимоны здесь, вот здесь хурма, все в погреб. А ты - съешь апельсин.

«Съешь апельсин», - и эта фраза ушла в народ.

Сергей Юрский озвучивал брата Али-Бабы Касыма в сказке Али-Баба и сорок разбойников .

Актер умер. А ты, съешь апельсин.

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