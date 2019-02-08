Захар Прилепин о кандидатах в президенты Украины: «Лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем»

Соседи демонстративно и юридически обозначили свой курс – прочь от России на Запад. О том, чем грозит это нашей стране, что ждать от выборов президента Украины, спецкор "КП" поговорил с писателем Захаром Прилепиным.

- Депутаты Рады приняли решение изменить Конституцию страны и внесли в нее поправки – осталось их только подписать действующему президенту, и нет сомнений, что Порошенко эти изменения утвердит. Поправки утверждают политический курс Украины – интеграция с НАТО и Евросоюзом. Конституция – основной Закон для страны, то есть, Украина для нас потеряна уже окончательно?

- У нас есть такая соседняя страна – Грузия. Она имела такой же курс. Есть Молдавия. Но до сих пор в состав НАТО не удавалось включить страны имеющие территориальные проблемы – Южная Осетия и Абхазия, Приднестровье, Донбасс. Поэтому, эти действия пока можно рассматривать в контексте предвыборной кампании Порошенко, который полагает, что примерно 20% украинских избирателей покупаются на такую риторику. Порошенко хочет задействовать этих людей на выборах, показывает, что от него ожидать.

- Почему украинцы до сих пор не поняли, что НАТО и Евросоюз – это такая морковка для ослика. Их этой морковкой морочат уже пять лет. Сколько было разговоров о поставках западных вооружений в ВСУ? В реальности – получили английские бронетранспортеры, которые на горку залезть не могут (20 штук полубронированных машины «Саксон» списанных из британской армии за некондиционность - прим. корр.) и несколько «Джавелинов». Как целая страна, уже пять лет может жить иллюзиями и обещаниями?

- Что на Украине, что в России определенный процент электората подвержен манипуляциями. У нас, например, есть партия, либерально-демократическая, которая агитирует за одни вещи, а делает вторые и третьи. И тем не менее, они получают достаточное количество голосов на одной только риторике. Могу напомнить, что в свое время, господин Жириновский спас Ельцина от импичмента, при этом он «за бедных и за русских». Да, думаю до 70% украинцев считают, что Порошенко отвратительный президент, но для второго срока ему достаточно получить лишь 20 процентов голосов. И он работает с людьми, которые готовы поверить в Евросоюз и НАТО. Вот некорректный, и даже обидный пример. Донбассу, например, никто не обещает, что он войдет в состав России. При этом люди живут с этой верой!

В России же тоже были такие иллюзии, стремились вписаться в «западный мир» или «европейское сообщество». С 1991 года по 2000 год, больше десяти лет изживали эти иллюзии, хотя их катастрофические последствия были очевидны – бандитизм, нищета, бомжи. И война была на своей территории. Не будем недооценивать ресурсы терпения у наших славянских братьев.

- Неделю назад я говорил с мудрым и очень смелым для нынешних украинских реалий, политологом Погребинским. И он, оценивая кандидатов в президенты, сказал, как приговорил – «пророссийских там нет». Что, совсем нет надежд?

- Я думаю, у России есть некие договоренности со всеми кандидатами в президенты, вплоть до Порошенко. Это нормально и совсем не значит, что Россия какая-то беспринципная. Она просто играет на всех досках, как США. И даже если бы был пророссийский кандидат, условно, мы могли бы получить абсолютно антироссийский результат, как с Януковичем. Нас просто кинут или обманут, не буду уж поминать особенности менталитета наших собратьев. Мне кажется, на Украине лучше иметь дело с человеком, которому мы не доверяем.

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